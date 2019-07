Bruna Marquezine é chamada de 'sósia' de Kourney Kardashian e fãs se revoltam

Bruna Marquezine e Kourtney Kardashian Foto: Luciana Prezia / Estadão | Shannon Stapleton / Reuters

Diversos fãs de Bruna Marquezine ficaram inconformados nas redes sociais após a atriz brasileira ter sido identificada apenas como uma "sósia de Kourtney Kardashian" em uma reportagem do tablóide britânico Daily Mail que retratava um encontro de Bruna com um ex-namorado da Kardashian, o modelo Younes Bendjima.

"Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian, sai em um encontro com uma sósia da estrela de Keeping Up With The Kardashians um ano depois de sua separação", informa a manchete do Daily Mail.

A reportagem ainda destaca que "Bendjima foi flagrado deixando um restaurante em Los Angeles com uma sósia de Kourtney [Kardashian] na última segunda-feira, 15".

Fãs brasileiros ficaram inconformados com o fato de Bruna Marquezine não ter sido, aparentemente, reconhecida em um primeiro momento pelos jornalistas ingleses, e expressaram sua revolta no Twitter.

Confira algumas reações à comparação entre Kourtney Kardashian e Bruna Marquezine abaixo, após a brasileira ter sido vista com Younes Bendjima.

