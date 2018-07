Como eram os Kardashian/Jenner na estreia de 'Keeping Up With The Kardashians'

O programa já teve 13 temporadas Foto: E! Entertainment

Em outubro de 2007 estreava na televisão norte-americana o reality show 'Keeping Up With The Kardashians', que mostrava a rotina da patricinha (e amiga de Paris Hilton) Kim e sua família. Ao longo dos 10 anos de programa, a família passou por muitos dramas, entre eles 3 casamentos luxuosos, 3 divórcios conturbados, muitas viagens para destinos paradisíacos e o nascimento de 6 crianças, tudo devidamente registrado e mostrado no programa.

Durante a década em que os Kardashian/Jenner tiveram todos os seus passos gravados, a aparência deles também mudou muito. Kim, por exemplo, passou por uma transformação no guarda-roupa promovida por seu marido Kanye West. Khloé perdeu peso e virou uma espécie de guru da beleza. Já a mais nova do clã, Kylie, robou os holofotes por causa das suas mudanças no corpo depois da puberdade e do significativo aumentos dos seus lábios.

Veja o antes e depois da família Kardashian/Jenner.