Bruna Marquezine acompanha treino de Neymar

Fãs especulam que Bruna e Neymar estejam juntos novamente após serem vistos nos mesmos lugares por diversas vezes. Foto: Reprodução/Instagram

E os shippers de Bruna Marquezine e Neymar não param de ter motivos para comemorar. Na última quinta-feira, 1, a atriz esteve no centro de treinamento do Barcelona, na Espanha, acompanhada da família do jogador.

Segundo a colunista Fernanda Nasser, do Jornal de Santa Catarina, o treino não pôde ser filmado ou fotografado, mas uma fã da atriz estava no local e tirou uma foto com Bruna.

Além disso, nas redes sociais, os fãs do ex-casal viram Neymar no reflexo da lente dos óculos de Bruna e especularam que os dois tinham reatado. "Acho que foi o Ney que tirou a foto", comentou um dos seguidores da atriz no Instagram.

Até o momento, os dois se mantém discretos sobre uma possível volta do namoro.