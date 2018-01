Fãs veem Neymar refletido nos óculos escuros de Bruna Marquezine e reforçam especulação sobre namoro

Foto: Reprodução/Instagram

Quando Bruna Marquezine e Neymar Jr. apareceram na mesma festa em outubro deste ano, os fãs do casal Brumar ficaram esperançosos. Normal, né? Afinal, os 'shippers' tinham um motivo para comemorar uma longa jornada de 'evidências' de que os dois estavam se encontrando.

Mas na última sexta-feira, 2, a busca por indícios de que a atriz e o jogador estariam juntos foi um pouco... longe demais. Em viagem à Europa, Bruna resolveu assistir ao treino do Barcelona, time de Neymar.

Poderia não significar muita coisa, mas uma foto publicada no Instagram da colunista Fernanda Nasser, do Jornal de Santa Catarina, levantou suspeitas dos 'shippers' mais experts. Alguém viu Neymar refletido nos óculos escuros de Bruna Marquezine, usando as mesmas roupas em que aparece em uma foto com um homem no mesmo dia.

#Brumar Uma foto publicada por Endless Love (@brumars_bn) em Dez 1, 2016 às 8:14 PST

Essa não foi a primeira vez que os fãs de Brumar fizeram um verdadeiro trabalho de detetive. No começo de outubro, outro óculos foi motivo de seuspeita e, no mesmo mês, um colar também deixou os 'shippers' esperançosos.