‘Bom Dia, Cid Moreira’: jornalista lança podcast diário em plataforma

Com 92 anos de idade, o jornalista Cid Moreira segue se reinventando e, desde o dia 27 de abril, passou a estrelar um podcast diário. Intitulado Bom Dia, Cid Moreira a produção foi lançada na plataforma Deezer e cada episódio possui cerca de três minutos de duração.

O antigo apresentador do Jornal Nacional, da Rede Globo, falou sobre o lançamento na segunda-feira, 27, em seu Instagram: “Na altura dos meus 92... em plena crise de todos os lados...meu trabalho foi contratado agora”.

Segundo Cid, o podcast tem como objetivo trazer mensagens de alegria, otimismo, fé e algumas experiências de vida do jornalista. No vídeo de divulgação da produção, com narração do apresentador, ele lembrou da importância de passar álcool em gel para evitar o contágio do novo coronavírus, e falou um pouco sobre o período de quarentena.

“Não se cobre produtividade. Às vezes se acorda feliz, às vezes para baixo, e tudo bem. Tire um tempo para você. Leia os livros que não conseguia em meio à rotina agitada. Maratone suas séries”, comenta ele no vídeo. O podcast pode ser acessado clicando aqui.

Cid Moreira, que também é conhecido pelo seu trabalho de narração da Bíblia, já havia falado sobre a pandemia anteriormente, quando reforçou a necessidade de isolamento social: “Não saiam de casa, porque assim venceremos o inimigo o mais rápido possível. Muitas vidas estão em risco, principalmente as pessoas na minha faixa etária”.

