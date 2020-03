Em isolamento, Cid Moreira, 92 anos, faz apelo: ‘fiquem em casa’

Cid Moreira no acervo do Estadão. Foto: Tiago Queiroz / Estadão

O jornalista Cid Moreira, de 92 anos, está em isolamento em sua casa, devido à pandemia do novo coronavírus. Em um vídeo publicado na quinta-feira, 19, ele pediu para que as pessoas permaneçam em casa, para evitar o contágio.

“Eu sou um exemplo: 92 anos e tem que ficar aqui em casa, de quarentena”, diz ele no começo do vídeo. Um dia antes, em 18 de março, Cid fez outra publicação em que anunciou que entraria no isolamento, e passaria a trabalhar apenas pela internet.

No vídeo, o jornalista fez um apelo para que as pessoas não subestimem o novo coronavírus: “não saiam de casa, porque assim venceremos o inimigo o mais rápido possível. Muitas vidas estão em risco, principalmente as pessoas na minha faixa etária”.

“Portanto, o meu conselho para todos vocês é: fiquem em casa”, conclui o vídeo. Dos casos confirmados na China até 16 de março, quase 15% dos pacientes com mais de 80 anos morreram. Além do isolamento, é importante também lavar as mãos frequentemente e evitar inclusive visitas de netos ou outros familiares.

