Bárbara Evans revela dificuldade na gravidez dos gêmeos: ‘Grandes chances de um não evoluir’

Bárbara Evans ao lado do marido, Gustavo Theodoro. Foto: Reprodução Instagram / @barbaraevans22

Bárbara Evans está grávida de gêmeos e descobriu nesta quinta-feira, 9, que um dos embriões não está se desenvolvendo conforme o esperado. A modelo chorou ao contar que teme pela vida do bebê, em vídeo no stories do Instagram.

Ainda no carro, ela desabafou sobre o ultrassom que acabava de fazer. “Oi, gente, tudo bem? Não mostrei o ultrassom para vocês porque vai ser difícil essa gestação. Um saquinho está muito, muito menor que o outro. Corre grandes chances de um não evoluir, mas eles cresceram, o coraçãozinho está batendo mais forte, mas… para Deus nada é impossível”, começou a filha de Monique Evans.

A modelo afirmou que vai fazer ultrassom uma vez na semana para acompanhar o desenvolvimento do bebê e pediu aos fãs que torçam por ela. “Peço que vocês rezem, que vocês orem, que vocês peçam muito para Deus. Sei que para Deus nada é impossível, vou tentar manter a calma, mas a diferença deles é muito grande. Tentar me acalmar, mas eles estão bem, já cresceram, coraçãozinho aumentou, os batimentos... Só que o saco gestacional de um é muito menor que o do outro”, contou. Segundo ela, a diferença de um embrião para o outro é um quarto do tamanho.

Mais tarde, já em casa, Bárbara voltou a falar com seus seguidores. “Eu tenho que ficar forte. Ainda, Graças a Deus, estão aqui dentro de mim e eles precisam muito da minha força. Eu vou lutar aqui por eles e eles lá dentro por mim. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A esperança é a última que morre. Eu vou ser forte até o fim e tenho fé que o fim vai ser muito emocionante e inesperado”, concluiu.

Aos 30 anos, casada desde o ano passado, a atriz fez tratamento de fertilização in vitro. Em maio de 2020, Bárbara precisou fazer uma cirurgia de emergência no ovário para retirada de um cisto.

A modelo revelou a gravidez pelas redes sociais há cinco dias.