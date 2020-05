Bárbara Evans e Gustavo Theodoro realizam casamento civil sem convidados; assista

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro. Foto: Instagram/@barbaraevans22

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro oficializaram a união em um casamento civil realizado nesta sexta-feira, 29, em uma capela no haras da família do noivo. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a celebração contou apenas com a presença das duas testemunhas, além de uma pequena equipe de foto, vídeo, oficiais de registro em cartório e uma violinista.

A celebração foi transmitida ao vivo e teve como objetivo também arrecadar doações para o Hospital de Amor de Barretos, referência na América Latina para o tratamento de câncer.

"Vamos casar no civil (...) Apenas nós dois, minha cunhada e o marido como testemunhas (que também são nossos padrinhos e estão passando a quarentena juntos com a gente desde o início), sem convidados, mas repleto de amor e significado para nós", escreveu a modelo, um dia antes da cerimônia, ao publicar uma foto do noivado.

O casamento religioso do casal estava marcado para agosto, mas foi adiado para 2021, ainda sem data definida, devido aos impactos da covid-19. "Recomeçaremos com as energias renovadas os preparativos do nosso casamento religioso/festa (que infelizmente teve que ser adiado), onde se Deus quiser iremos celebrar com muita aglomeração de abraços e amor com nossa família e amigos", afirmou Bárbara.

Na rede social, ela publicou o vídeo completo da cerimônia; veja abaixo: