Atriz de 'Mulher Maravilha' realmente recebeu menos do que outros super-heróis? Entenda 

Muitas pessoas estão revoltadas com o fato de Gal Gadot, a atriz que interpreta a Mulher Maravilha, ganhar menos que outros atores que interpretam super-heróis. Segundo a revista Variety, a israelense assinou um contrato em 2014 para fazer três filmes: Batman vs Superman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Por cada um, ela ganharia 300 mil dólares.

O salário está sendo comparado com o do ator Henry Cavill, que interpretou o Super Homem. Estima-se que ele tenha recebido 14 milhões de dólares para fazer O Homem de Aço, primeiro filme da franquia. Entretanto o número não é passível de confirmação. Uma reportagem da revista Vanity Fair, por exemplo, afirma duvidar da cifra. Segundo uma fonte "com conhecimento sobre negociações de estúdios e franquias de filmes", o contrato de Cavill teria sido parecido com o de Gadot, ou seja, os 14 milhões de dólares não seriam referentes a apenas um filme.

Além disso, segundo o Daily Dot, Chris Evans, intérprete do Capitão América, assinou um contrato igual ao de Gadot, com os mesmos valores (300 mil dólares) para fazer três longas.

Vale também lembrar que o valor ganho pela Mulher Maravilha ainda pode aumentar. Quando os filmes são grandes sucessos, é comum que os atores recebam um bônus. É possível também que, devido ao grande público, a atriz possa negociar seu salário para o próximo longa da personagem. Especula-se que os 14 milhões de dólares, supostamente pagos a Cavill, seriam resultado dessas negociações e bônus após os filmes da franquia.

Apesar de Gadol ganhar como outros super-heróis, a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de audiovisual é notável. No início de 2017, Natalie Portman classificou a disparidade como 'absurda'. "Comparado a homens, em muitas profissões, mulheres ganham 80 centavos em relação a 1 dólar", disse Portman à Marie Claire. "Em Hollywood, estamos fazendo 30 centavos em relação a 1 dólar".

Além disso, Jessica Chastain disse à Variety que já recusou papeis por receber propostas menores que a de homens. "O que eu faço agora, quando vou gravar um filme, eu sempre pergunto sobre a igualdade de salários. Eu questiono quanto eles estão me oferecendo em comparação com um ator", afirmou.

Em 2016, Robin Wright pediu o mesmo salário de Kevin Spacey para continuar em House of Cards.