Ariana Grande supera Selena Gomez como a mulher mais seguida do Instagram

Ariana Grande. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

A cantora Ariana Grande ultrapassou Selena Gomez e se tornou a mulher mais seguida do Instagram nesta segunda-feira, 25.

No momento de publicação desta reportagem, Ariana Grande estava com 146.299.787 seguidores, diante dos 146.271.182 de Selena Gomez.

Ariana está na 3ª colocação geral de perfis mais seguidos da plataforma, atrás de Cristiano Ronaldo, que tem 155 milhões de seguidores, e do próprio perfil oficial do Instagram, com 282 milhões.

A cantora tem conquistado diversas marcas importantes em sua carreira recentemente. No último mês de dezembro, o clipe de Thank U, Next foi o mais rápido a atingir 100 milhões de visualizações na história do YouTube. Em fevereiro, ela igualou um feito dos Beatles conquistando a 1ª, 2ª e 3ª posições no ranking da Billboard.