Ariana Grande iguala feito dos Beatles em ranking da 'Billboard'

A cantora Ariana Grande. Foto: Dave Hogan/One Love Manchester via Reuters

Ariana Grande alcançou mais um marco histórico na carreira: a cantora emplacou os três primeiros hits que lideram o ranking semanal da Billboard, o Billboard Hot 100. A última vez que isso havia ocorrido foi em 1964, com os Beatles.

A artista de 25 anos lidera o ranking com as músicas 7 Rings (pela terceira semana consecutiva), Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored e Thank U, Next. Todas fazem parte do álbum mais recente da cantora, Thank U, Next, lançado em 8 de fevereiro.

Em 1964, os Beatles emplacaram as músicas Can’t Buy Me Love, Twist and Shout e Do You Want to Know a Secret. Em abril do mesmo ano, eles conquistaram o top 5 do ranking, feito nunca mais repetido por outro artista até hoje.

Outros cantores chegaram perto da conquista de Ariana Grande. Em julho de 2018, o rapper Drake, por exemplo, emplacou hits na primeira, segunda e quarta posição da lista.

Emocionada com a notícia, a artista comemorou com uma postagem no Instagram: “Eu pensei que fosse uma piada quando vi, não estou brincando. Primeira vez desde os Beatles (e primeira vez para um artista solo?). Isso é bárbaro. Não consigo acreditar que é verdade. Amo vocês, obrigada por tudo. Obrigada por fazerem história comigo hoje”, escreveu.

Confira a publicação de Ariana Grande: