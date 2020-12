Ariana Grande publica foto com anel de diamante, indicando noivado com Dalton Gomez

Ariana Grande mostra aliança de noivado em post no Instagram. Foto: Instagram/@arianagrande

A cantora Ariana Grande publicou na tarde de domingo, 20, em sua conta no Instagram, uma série de fotos em que exibe um anel de diamantes, indicando um noivado com o corretor de imóveis Dalton Gomez. “Para sempre e mais um pouco”, diz a legenda da publicação.

Ariana tem 27 anos e foi vista com Gomez pela primeira vez em fevereiro deste ano. O relacionamento dos dois foi confirmado em maio, quando o casal apareceu junto no clipe de Stuck With U, colaboração entre a cantora e Justin Bieber.

Em junho de 2018, Ariana Grande ficou brevemente noiva do ator e comediante Pete Davidson. O relacionamento dos dois chegou ao fim em outubro do mesmo ano.

O álbum mais recente da cantora, Positions, foi lançado em outubro e alcançou o primeiro lugar da Billboard 200. Em dezembro, ela se tornou a artista mais ouvida do mundo no Spotify, com 66 milhões de ouvintes mensais.