Ariana Grande é a cantora mais ouvida no Spotify, de acordo com Universal Music

A cantora Ariana Grande Foto: Instagram/@arianagrande

Ariana Grande de 66 milhões de ouvintes todos os meses no Spotify. A informação foi divulgada pela Universal Music.

A cantora ultrapassou Justin Bieber, que passou para a segunda posição na plataforma de música e podcast.

Ela também é a artista feminina mais ouvida no app, com mais de 20 bilhões de streams, e superou Taylor Swift.

O periódico britânico The Guardian elegeu, recentemente, Rain On Me, de Lady Gaga com Ariana Grande, a melhor música de 2020.

Em outubro, Ariana Grande lançou o álbum Positions, com parceria com The Weeknd, e alcançou o primeiro lugar da Billboard 200.

Assista ao clipe de 'Positions':