Após denúncias contra Harvey Weinstein, atrizes de Hollywood relatam assédios e abusos sexuais

Reese Witherspoon e Jennifer Lawrence contaram, durante evento da revista 'Elle', sobre assédios que sofreram no início da carreira. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Após dezenas de mulheres terem acusado o produtor de cinema Harvey Weinsten de assédios e abusos sexuais, atrizes resolveram abrir o jogo sobre como esses casos são recorrentes no início da carreira de centenas de jovens.

Na última segunda-feira, 16, Reese Witherspoon usou seu tempo de discurso no evento Elle Women para contar que foi assediada quando tinha 16 anos. "Foi uma semana muito difícil para as mulheres em Hollywood, para mulheres de todo o mundo, e fomos forçadas a lembrar de verdades incovenientes sobre muitas situações", disse a atriz, antes de contar sobre a primeira vez que foi assediada, segundo a People.

"Eu sinto muito nojo do diretor que me assediou quando eu tinha 16 anos e raiva dos agentes e produtores que me fizeram acreditar que o silêncio era a condição para conseguir um trabalho. E eu queria dizer que esse foi um incidente isolado na minha carreira, mas, infelizmente, não foi. Eu tive muitas experiências de assédio e abuso sexual e não falo sobre isso com muita frequência. Porém, ouvir tantas histórias nos últimos dias, e ouvir essas mulheres corajosas falarem sobre coisas que somos ensinadas a varrer para debaixo do tapete, me fez querer falar e falar muito alto porque eu realmente me sinto menos sozinha nesta semana do que eu me senti em toda a minha carreira", continuou.

Reese finalizou seu discurso dizendo que as coisas serão diferentes para a nova geração de atrizes porque agora as mulheres estão denunciando seus assediadores. "Para as jovens mulheres nessa sala, a vida vai ser diferente porque nós estamos com vocês, nós estamos aqui e isso faz com que eu me sinta melhor. Eu fico muito triste ao falar sobre esses problemas, mas eu me arrependeria se não falasse", concluiu.

No mesmo evento, Jennifer Lawrence também discursou e disse que foi obrigada a perder peso para fazer alguns trabalhos no início da carreira. "Quando eu estava começando, eu ouvi dos produtores de um filme que deveria perder seis quilos em duas semanas. Nessa época, uma produtora me mandou fazer um teste nu com outras cinco mulheres que eram muito, muito mais magras que eu. Nós ficamos lado a lado, apenas com uma fita cobrindo nossas partes íntimas. Depois desse teste degradante e humilhante, a produtora disse que eu deveria usar as fotos nua como inspiração para minha dieta", contou.

Após o ocorrido, Jennifer disse a um produtor que ela não achava que deveria perder peso, e a resposta dele foi um assédio explícito. "Ele disse que não sabia porque todo mundo me achava tão gorda, ele disse que eu era 'perfeita para f***r'. Eu me deixei ser tratada dessa maneira porque eu achei que tinha que fazer isso para minha carreira. Eu ainda estou aprendendo que eu não tenho que sorrir quando um homem me deixa desconfortável. Todos os seres humanos deveriam ser tratados com respeito porque eles são humanos", finalizou.

Uma publicação compartilhada por America Ferrera (@americaferrera) em Out 16, 2017 às 6:52 PDT

Ainda na noite da última segunda-feira, a atriz America Ferrera também revelou que sofreu assédio. Em seu Instagram, ela usou a hashtag #Metoo, criada pela atriz Alyssa Milano, e contou que foi assediada sexualmente pela primeira vez aos nove anos de idade. "Eu não contei para ninguém e vivi com vergonha e culpa achando que eu, uma criança de nove anos, era, de alguma forma, responsável pelas ações de um homem crescido", escreveu America.

"Eu tive de ver esse homem diariamente por anos. Ele sorria para mim, e eu corria assustada, meu sangue ficava frio, e eu carregava o fardo de algo que apenas ele e eu sabíamos – e ele esperava que eu ficasse de boca fechada e sorrisse de volta. Meninas, vamos quebrar o silêncio para que as meninas das próximas gerações não tenham que viver com isso", concluiu a atriz.