Aos 95 anos, mãe de Jorge Fernando chega ao velório do filho de cadeira de rodas

Hilda Rebello começou a carreira artística aos 62 anos por incentivo do filho, Jorge Fernando. Foto: Instagram / @hildarebello

Hilda Rebello, mãe de Jorge Fernando, compareceu ao velório do filho numa cadeira de rodas na manhã desta terça-feira, 29, no Teatro Leblon, zona sul do Rio.

Aos 95 anos, ela apareceu acompanhada de sua neta, Maria Carol Rebello, que é sobrinha do diretor. "Minha avó está devastada. A gente pensa que não tem lei, não tem regra, não tem ordem. Ela com 95 anos perder um filho... está difícil", falou em entrevista ao G1.

Maria afirmou também que a família sentia que Jorge estava mudado desde quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017. "A gente sentia que ele não estava feliz naquele corpo. A única coisa que me conforta é pensar que toda a energia dele, que a gente sabe que ele tem, a pessoa que ele era, fortaleza, já não estava cabendo naquele corpo”, disse.

Hilda Rebello, que também é atriz, recebeu o carinho de amigos e familiares durante o velório do diretor, incluindo Marieta Severo, que consolou a idosa enquanto acariciava a mão dela.

Dona Hilda, como costuma ser chamada, começou a carreira artística por incentivo do filho. Ela entrou para o curso de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, aos 62 anos e estreou na peça Uma história de boto vermelho seis anos depois, em 1994.

Sua primeira atuação na Globo foi na novela Que Rei Sou Eu, como Ama Zefa. E seu mais recente trabalho foi em Haja Coração, de 2016.

Diversas personalidades compareceram à cerimônia. Dentre elas, Xuxa, Eriberto Leão, Claudia Raia, Silvio de Abreu, Angélica, Luciano Huck e Regina Casé, Edson Celulari e Débora Nascimento.

