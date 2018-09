Menina que se emocionou ao ganhar bolo de aniversário ganha festa com o tema 'Frozen'

Rinah encantou a internet por se emocionar após ganhar bolo de aniversário de seus pais. Foto: Facebook/thais.monteiro.94214

Na semana passada, a menina macapense Rinah Laise encantou internautas de todo o Brasil após se emocionar por ganhar um bolo de aniversário em comemoração aos seus sete anos.

A imagem do momento, publicada no Facebook por sua prima Thaís Monteiro, gerou uma comoção tão grande que a menina ganhou outra festa, dessa vez maior e com o tema Frozen: Uma Aventura Congelante, seu filme favorito.

A festa surpresa foi uma iniciativa de microempresários da cidade de Macapá (AP), que se uniram para providenciar um salão de festas, doces, bolos, comidas, brinquedos, decoração e fotografia. A surpresa foi realizada no último sábado, 17.

"A história de um sonho, uma menina lindinha, capaz de mover o coração de muitos. A gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter vontade e atitude. A Laíse comoveu nossos corações e vai ganhar uma festa linda, festa toda dela, para ela, seus familiares e amiguinhos", contou Rafaela Call, dona do Doces Festas, no Facebook, mostrando fotos da festa. "Tudo doado, tudo feito com amor, porque somos agraciados. Fazer o bem faz um bem enorme", completou.

De acordo com o G1, a menina chorou de emoção ao chegar no salão e ver a festa, que também foi surpresa para os seus pais. "Não sei explicar, estou nervosa. O sonho da minha filha sempre foi esse e a gente nunca pôde dar. Quando eu entrei, fiquei sem acreditar. Que Deus abençoe essas pessoas que realizaram esse sonho", agradeceu Janete Pereira, mãe de Rinah.

Confira algumas fotos da festa abaixo:

