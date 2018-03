Garota se emociona ao ganhar bolo de aniversário e agradece carinho das redes

A macapaense Rinah Laise agradeceu o carinho das pessoas no Facebook que compartilharam uma foto da sua festa de aniversário Foto: Pixabay/Pexels

A macapaense Rinah Laise, viralizou no Facebook após sua prima postar uma foto dela emocionada com um bolo de aniversário na sua festa de sete anos no último domingo, 11. Feliz com a repercussão, a garota fez um vídeo agradecendo todo o carinho que recebeu dos usuários da rede social.

“Agradeço todas as palavras de carinho e todas as pessoas querendo enviar presente, eu agradeço”, disse Rinah no vídeo postado pela sua prima, Thais Monteiro. Ela também falou que queria ter comido mais um pedaço do bolo, mas não conseguiu após sua barriga doer de tanto chorar. “Eu achei lindo o bolo. Eu gostei e queria comer mais um, mas não consegui, porque comecei a chorar e minha barriga começou a doer”, disse, quando questionada sobre o que achou do bolo.

Na foto original, que já conta com mais de 223 curtidas e 60 mil compartilhamentos, Thais escreveu que Rinah pediu muito um bolo e se emocionou quando o viu. “Ela pediu tanto um bolinho da minha tia, e foi só o que deu pra fazer mesmo, ninguém imaginava que era tão importante assim pra ela, até que a emoção dela por algo tão simples, emocionou à todos que não esperavam tal reação, ainda mais de uma criança. Sempre que eu pensar na palavra GRATIDÃO, vou lembrar desse momento. Foi simples, mas foi de coração, temos muito amor por ti, criança”, escreveu na legenda.

Veja abaixo a foto que viralizou e o vídeo de Rinah agradecendo o carinho das pessoas.