Mala para maternidade: o que levar para o hospital na hora do parto?

Itens como roupinhas, fraldas e documentação precisam estar prontos para a chegada do bebê Foto: Pixabay/freestocks-photos

A expectativa do parto pode gerar ansiedade e angústia na mulher na reta final da gestação. A chegada de um bebê envolve uma série de sentimentos e a organização pode ser fundamental para que o nascimento e o puerpério sejam mais 'leves'.

Por isso, sempre que possível, escolher a maternidade com antecedência e verificar quais documentos serão necessários para a internação é a primeira dica para as mamães.

Além disso, alguns itens básicos são importantes, mas sem exageros, pois mala de maternidade com muita coisa pode mais atrapalhar do que ajudar.

"É importante que a bolsa da maternidade seja o mais completa possível, mas sem exageros. Afinal, uma mala muito cheia pode atrapalhar a praticidade durante os dias de internação", afirma a enfermeira neonatologista Luciane dos Santos, supervisora de enfermagem do Hospital e Maternidade Pro Matre.

Com a ajuda dela, nós listamos cinco dicas que são as maiores dúvidas das gestantes. Confira.

1. O que é importante levar na bolsa da maternidade?

Antes de preparar a mala é fundamental considerar o clima, já que as roupinhas irão variar de acordo com a estação que o bebê nascerá. Se o clima estiver instável, o melhor é levar kits com roupas tanto de calor quanto de inverno e meia-estação. O tempo de internação, que geralmente varia de dois a três dias, também precisa ser levado em conta. Neste momento, é muito importante priorizar o conforto e a praticidade para o bebê e a mãe.

No pós-parto, inclusive, a mãe pode ficar um pouco mais edemaciada, principalmente nos membros inferiores, sendo assim a recomendação é levar roupas e sapatos mais confortáveis para a saída da maternidade. Para que o pós-parto seja o mais tranquilo possível e os pais possam aproveitar melhor os momentos com o bebê na maternidade e sem outras preocupações, as roupinhas deverão ser separadas em saquinhos para, principalmente, facilitar na hora do banho. Outra dica importante é lavar as roupas do bebê com sabão neutro e evitar o uso de perfumes nas roupas dele e do casal. O bebê tem a sensibilidade olfativa apurada e alguns cheiros podem fazê-lo espirrar com frequência e, ainda, causar irritação na pele.

Mala para o bebê

4 macacões de mangas compridas

4 bodies

4 pagãos com pezinho fechado

4 pares de meias

2 pares de luvinhas

2 mantas

6 panos de boca

1 saída de maternidade

Mala para a mamãe

3 camisolas ou pijamas com abertura frontal

1 robe ou roupão

3 sutiãs com abas laterais largas e abertura frontal, sendo dois deles com a numeração atual e outro com uma numeração maior

6 calcinhas altas com suave compressão

1 par de chinelos ou pantufas

Mala para o papai

2 pijamas

2 bermudas

4 camisetas

1 par de chinelos

1 troca de roupa para a saída da maternidade

Teste do pezinho ampliado: saiba para que serve e quais são as diferenças do oferecido pelo SUS.

2. É preciso levar só roupas para o bebê?

É necessário levar documentos, roupas e sapatos tanto para o bebê como para a mãe e o acompanhante, que na maioria das vezes é o pai. Além das roupas e artigos de higiene pessoal, é importante levar o cartão do pré-natal, sorologias, exames laboratoriais e de imagem que foram realizados.

3. Quantas fraldas são necessárias para levar para a maternidade?

A quantidade recomendada é em torno de seis a oito fraldas descartáveis por dia de internação, que geralmente varia de dois a três dias. Entretanto, muitos hospitais fornecem as fraldas durante o período em que o bebê permanece nas dependências da instituição e é importante verificar antes.

4. Quando começar a arrumar a mala da maternidade?

Normalmente existe uma previsão para a data do nascimento. O ideal é que a futura mamãe se adiante na lavagem das roupas e organização das malas para que não seja pega de surpresa. A recomendação é formar três kits com um macacão, um body, um pagão e um par de meias em cada um deles. Cada conjunto deve ser colocado em um saquinho separadamente, que já pode estar identificado com o nome do bebê e com um recadinho para o papai dizendo qual kit a mamãe quer que seja usado no dia do nascimento.

Os pais costumam ficar muito nervosos e o que a mãe conseguir direcionar pode ajudar nesse momento. As malas da mãe e do pai podem ser arrumadas a partir das 33 semanas de gestação e a do bebê pode esperar para ser feita por volta das 35 semanas.

5. É preciso levar produtos de higiene?

O hospital fornece um kit mínimo de higiene para a mãe e para o bebê, mas os pais podem levar os produtos de higiene pessoal de sua preferência.