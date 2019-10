‘Avenida Brasil’: Fã decide comandar padaria em São Paulo em homenagem à novela

No início da novela, Carminha (Adriana Esteves) engana a pequena Rita (Mel Maia) para descobrir onde ela guardava dinheiro. Ao pegar a quantia para si, dá uma chance para que a criança 'se desculpe'. Em resposta, Rita cospe no rosto de Carminha. "Agora quem vai te educar é a vida, como eu. Quem me educou foi a rua", brada a vilã, antes de mandar Max (Marcello Novaes) levá-la ao lixão. Lá, ele apresenta Rita para o homem que vai criá-la: "Esse aqui é o tio Nilo, Ritinha, ele é nosso amigo". O personagem de José de Abreu, então, oferece um caramelo para distrair Rita enquanto Max entra no carro e vai embora. Desesperada, a pequena ainda corre atrás do carro: "Não! Não me deixa aqui, por favor!"







Foto: João Miguel Junior / Globo / Divulgação | Reprodução de 'Avenida Brasil' (2012) / Globo