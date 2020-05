Saiba como fazer pequenas reformas em casa durante a quarentena

Uma infiltração na parede da janela levou a estudante Lara Carmo a reformar o quarto por conta própria Foto: Lara Carmo

Talvez seja por passar mais tempo em casa e, assim, usar mais os seus “equipamentos”; ou talvez seja o tédio e a tendência de achar defeito em tudo. Mas quem, nesta quarentena, não quis fazer alguns pequenos reparos na casa, seja por necessidade ou estética?

Há diversos vídeos de tutoriais na internet que ajudam a se aventurar por conta própria. Com o isolamento social, empresas como Triider e GetNinjas também passaram a oferecer serviços remotos durante o confinamento. “O cliente pode filmar como está a reforma dele, mandar o vídeo para o profissional e ele ajuda a solucionar o problema”, explica o CEO do GetNinjas, Eduardo L’Hotellier. “É uma demanda supernova, mas o feedback inicial é positivo.” Os serviços a distância são para reparos simples.

Para tentar a sorte sozinho é preciso paciência, boa vontade e um kit de ferramentas, com furadeira, lixa, fita métrica, alicate, martelo e chave de fenda. Assim como equipamentos de segurança: máscara e óculos de proteção.

Base. Antes de se aventurar, é importante relembrar alguns pontos. Caso você tenha a planta hidráulica da sua casa, fique com ela em mãos. Às vezes, até pendurar um quadro pode estourar canos importantes. Aliás, na parte hidráulica, não mexa em nada relacionado ao fluxo de água constante. “Na pia, por exemplo, existem duas peças – o flexível e o sifão. Quando trocamos sem ajuda especializada, trocamos o sifão. No flexível, não mexemos”, alerta Cleyton Brito, prestador de serviço da TempoTem.

Triider ajuda a fazer reparos a distância Foto: Matheus Thomaz

Móveis. Envernizar é ótima opção para revigorar objetos de madeira. Para isso, passe a lixa no objeto por inteiro; depois, retire o pó com um pano úmido; e, só então, passe o verniz com um pincel. O mais indicado é o produto do tipo marítimo, incolor. “Caso tenha buracos no seu móvel, uma dica é pegar o pó que saiu do lixamento e misturar em um pote com cola de madeira até virar uma pasta. Isso vai garantir um acabamento perfeito, pois a cor vai ser idêntica à do móvel”, sugere David Alves, funcionário da empresa de ferramentas Black+Decker.

Outra técnica é a pátina, que deixa as peças com cara envelhecida. Lixar é uma das partes mais importantes – e trabalhosas. Após deixar todo o móvel lixado, aplique a tinta branca, que será o fundo, e só então a cor escolhida para ganhar destaque. “Indico a tinta à base de água, pois é mais fácil de limpar o chão, os pincéis e até a pele”, diz Alves. Depois que a tinta secar bem, lixe novamente o móvel. As cores vão se misturar, dando o aspecto envelhecido.

Lembre-se de que madeira é diferente de MDF (e atente-se ao seu tipo: cru ou laminado). No primeiro caso, é possível pintar o móvel. Já no segundo, não há o que fazer, pois ele já tem uma cor própria. “Uma das soluções para esse caso é o envelopamento”, indica Alves. Para isso, opte pelo seu padrão favorito e cole, com cuidado, no móvel (limpo e seco). Se notar bolhas, fure com um alfinete.

Parede. É simples arrumar buracos de quadros ou estantes. Com uma espátula, passe massa corrida no local até preencher o buraco. Deixe secar por pelo menos três horas e, depois, com uma lixa fina, faça o acabamento. Em seguida, a parede já está pronta para ser lixada novamente. Se o furo for muito pequeno, tampe com pasta de dente branca. O resultado fica imperceptível.

Aqui, é possível optar por uma reforma total, mudando as cores e os desenhos da parede, ou apenas por repintar o local reparado. Para a segunda opção, utilize tinta fosca. “Ela não mostra tanto as imperfeições quanto uma tinta acetinada. A gente indica para os pintores de primeira viagem”, explica a arquiteta Júlia Varon, do escritório Forma 011.

Para o caso de desenhos, utilize fita crepe comum. “O importante é a espessura dela. A de 5 cm é a mais grossa, e evita erros. Sempre a deixe muito bem esticada na hora de pintar e nunca tire logo depois. É preciso ter paciência”, recomenda.

É possível também comprar papel de parede pela internet, e até texturas já prontas. As peças adesivas são de fácil aplicação, mas é necessário atenção para medir a parede antes de pedir online. “Nesse momento, a fita métrica vai ser sua melhor amiga”, indica Isabela Caserta, designer de produto da MadeiraMadeira.

Por causa de um vazamento, a organizadora de eventos Bettina Gallone teve de pintar novamente sua parede. “Eu moro com a minha mãe, que é uma pessoa de grupo de risco, e não vão entrar terceiros na minha casa. Então, decidi arriscar”, diz ela, que teve de refazer a primeira tentativa de pintura, pois ficou manchada.

Detalhes. Alguns defeitos incomodam, além da visão, outros sentidos do corpo – como portas rangendo. Para solucionar, coloque óleo na dobradiça enquanto movimenta a peça para frente e para trás, até que o barulho pare. Caso o problema seja a maçaneta solta, ajuste com chave de fenda simples. “Para as que possuem parafuso de aperto localizado na parte interna de um dos lados, geralmente utilizamos chave Philips ou chave Allen. Os modelos mais simples possuem um pino metálico facilmente removível com um alicate”, ensina Roberto Martins, gerente comercial da C&C.

Pressione, com as duas mãos, os dois lados da maçaneta até ficarem rentes à porta ou encaixados. Aperte o parafuso com a chave indicada e encaixe o pino metálico. A mesma chave de fenda pode ser utilizada para apertar puxadores frouxos de portas de armários ou gavetas.

Por causa da regulagem das dobradiças, as portas, especialmente as do banheiro e dos gabinetes de cozinha, costumam perder o alinhamento. “Para fazer o ajuste, afrouxe os parafusos de regulagem de todas as dobradiças da primeira porta, posicione-a na posição desejada e faça os ajustes finais nos parafusos”, explica Roberto.

Funcionais. A estudante de saúde pública da Universidade de São Paulo Lara Carmo teve de lidar com mofo e infiltrações no quarto quando chegou em sua moradia estudantil. Com a ajuda de tutoriais e dicas online, ela conseguiu reformar o seu “cafofo amarelo”, como ela apelidou o local. “Passei a dar dicas para as pessoas no Instagram. O processo levou dois anos e, hoje, eu olho e falo: ‘Estou satisfeita com isso’”, conta. “Minha primeira dica é entender e compreender de onde vêm o mofo e a infiltração. A parede que era mais problemática, no meu caso, era perto da janela, por causa da chuva.”

Para descobrir, bata na parede para ver se ela está fofa. Se estiver, arranque o pedaço de concreto com uma espátula. Passe água sanitária nas partes que estavam mofadas e, só então, passe massa corrida. Quando ela estiver seca, lixe e pinte.

“Agora que estamos em casa, vamos reparar mais nesses probleminhas. É interessante que a pessoa procure fotos na internet de umidade, de infiltração, para reconhecer o que tem”, sugere Charles Abrenhosa, gerente nacional de distribuição da Sika.

Área hidráulica exige atenção redobrada Foto: TempoTem

Um problema comum – especialmente no inverno – é queimar a resistência do chuveiro. Para trocar, certifique-se de estar com calçados de borracha, luvas e disjuntor desligado. Comece desenroscando a tampa do chuveiro. Observe em que posição está a resistência, pois a nova deve ser colocada da mesma forma (tire uma foto para garantir). Retire a resistência com um alicate de ponta, instale a nova e feche o chuveiro. Antes de religar a energia, deixe o aparelho ligado por alguns segundos com a água fria. Isso evita que a peça queime novamente”, diz Bianca Bianchini, diretora geral da TempoTem.

Outro problema simples é desentupir pias ou consertar aquelas que estão pingando. “A maioria dos entupimentos em casa se dá por acúmulo de gordura ou cabelos. Você poderá utilizar, por exemplo, uma mistura de duas colheres de bicarbonato e vinagre. Ao misturar os dois elementos você verá que ocorrerá forte efervescência. Ela será capaz de desgrudar placas de gordura e outras coisas que podem obstruir os canos”, orienta Martins, da C&C. Faça a mistura na própria pia e, assim que ela começar a efervescer, cubra com um pano quente, deixando descansar por 25 minutos. Depois, jogue água fervente para terminar de desentupir o cano.