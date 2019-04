Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres

O câncer de pele fica em primeiro lugar, tanto para homens quanto para mulheres. Foto: awifeofexcellence/Pixabay

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo, sendo que alguns órgãos são mais afetados do que outros e há tipos mais comuns em homens e mulheres. O diagnóstico da doença é sempre muito difícil, mas e se você soubesse que poderia evitá-la com algumas mudanças de hábitos?

Já é consenso entre médicos e na literatura científica que um estilo de vida não saudável estaria associado ao aumento no risco de 20 tipos de câncer. Entre eles estão pulmão, cólon e reto, útero, mama e próstata.

Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Universidade de Harvard, publicada em fevereiro na revista Cancer Epidemiology, estimou a proporção de casos e de mortes por câncer que poderiam ser evitados pela eliminação ou redução de fatores de risco no estilo de vida dos brasileiros.

Tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso, alimentação não saudável e falta de atividade física seriam os cinco principais motivos que levam as pessoas a serem mais propensas a desenvolver algum câncer.

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), de 2018, apontam que o câncer de pele não melanoma é o mais comum na população. O tumor mais frequente no Brasil corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País.

Entre os homens, os tipos de câncer mais comuns são próstata (31,7%), traqueia, brônquio e pulmão (8,7%) e colorretal (8,1%). Nas mulheres os tumores mais comuns são de mama (29,5%), colorretal (9,4%) e colo do útero (8,1%).

VEJA TAMBÉM: Veja seis alimentos que comprovadamente ajudam a viver mais

Confira abaixo como esses tipos de câncer estão relacionados com hábitos de vida e como poderiam ser evitados:

Câncer de pele

A exposição solar inadequada é o principal fator que leva ao surgimento do câncer de pele. Entre as outras causas estão a predisposição genética, a exposição constante a raios X (como radiografias) e a substâncias químicas (como arsênio e outros produtos tóxicos) e ao vírus HPV.

Karla Assed, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatolog, explica quais medidas podem ser adotadas no dia a dia para prevenir o câncer de pele. "Evitar exposição solar entre 10h e 16h, usar constantemente protetores solares químicos e físicos (como chapéus e viseiras), óculos escuros e dar preferência a roupas com proteção UV."

Outra prática que a especialista orienta é adotar o critério ABCDE de identificação dos possíveis sinais na pele. Deve-se observar a assimetria (se uma metade da pinta está semelhante à outra metade), borda (caso os contornos da lesão estejam irregulares, dentados, chanfrados ou com sulcos, é recomendável procurar um especialista), cor (observar se a coloração é a mesma em toda a pinta e se não há diferentes tons de marrom, preto e, às vezes, azul, vermelho e branco), diâmetro (a pinta não pode ter mais de meio centímetro - embora médicos diagnostiquem melanomas bem menores) e evolução (que é um critério melhor avaliado pelos especialistas, que observam a profundidade da lesão e se há metástase).

VEJA TAMBÉM: Cuidados com a pele na praia

Ver Galeria 6 6 imagens







Cuidados com a pele na praia X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 1 | 6 Orelhas Você provavelmente já sabe que precisa passar protetor solar. Mas será que faz isso direito? Lábios, orelhas e couro cabeludo costumam ser esquecidos na hora de aplicar a proteção, afirma Clarissa Borges, dermatologista do Instituto Onco-Vida. Esses locais também podem desenvolver câncer de pele e merecem atenção. Nas orelhas, além do protetor solar, vale usar uma barreira física contra o sol, como um chapéu de abas largas. Clarissa afirma que a incidência de câncer de pele nas orelhas é alta nos homens. Ao usar boné, eles esquecem de cobrir o local.

Foto: Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 2 | 6 Lábios Nos lábios, Clarissa indica o uso de proteção em bastão ou, como alternativa, um batom com cor. O protetor de rosto ou de corpo também serve, mas pode ter gosto ruim. O cuidado com a proteção solar na área deve ser ainda maior para quem já teve manifestação do vírus do herpes. “A radiação ultravioleta do sol ajuda a baixar a imunidade no local e reativa o vírus para quem já tem”, alerta a dermatologista.

Foto: Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 3 | 6 Couro cabeludo Não são só os carecas ou quem tem falhas no couro cabeludo que precisam proteger a região. Quem já queimou a linha ‘divisória’ do cabelo sabe bem como a pele ali é sensível. “Há protetores solares indicados para áreas com grande densidade de pelos ou cabelo. Os sprays espalham com mais facilidade, sem deixar branco”, indica a dermatologista.

Foto: Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 4 | 6 Pés A praia é um local de livre circulação, então não é fácil controlar a entrada de cães ou outros animais que podem transmitir doenças. O bicho-geográfico, por exemplo, é uma infecção nos pés causada por larvas que costumam estar presentes em fezes de animais. O sintoma mais perceptível é a coceira nos pés, acompanhada de manchas avermelhadas. Clarissa explica que a infecção é comum em crianças, mas precisa ser tratada por um dermatologista.

Foto: Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 5 | 6 Micoses Além da conhecida micose nos pés, a infecção pode se manifestar em outras parte do corpo e até no couro cabeludo. Especialmente no verão, muitas pessoas percebem manchas esbranquiçadas após um bronzeado. A dermatologista explica que pode ser a manifestação de uma micose conhecida popularmente como pano branco. O couro cabeludo também pode ficar mais sensível com o calor e manifestar uma infecção que estava ‘escondida’. Ela pode ser tratada com xampu sebáceo, segundo a dermatologista, mas é preciso também ter acompanhamento de um profissional. Para prevenir micoses, é importante secar bem o corpo e evitar contato direto com áreas úmidas.

Foto: Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 6 | 6 Alimentos que causam manchas O limão é visto como o maior vilão do sol, mas a dermatologista ressalta que perfumes e qualquer alimento ou líquido cítrico pode manchar a pele. O ideal é lavar bem as mãos após o manuseio, mas se houver descuido e você perceber alguma mancha, deve reforçar o protetor solar na área e hidratar constantemente.

Foto: Pixabay

Câncer colorretal

Terceiro mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres, o câncer colorretal é uma doença multifatorial, afirma Ricardo Carvalho, titular do departamento de tumores gastrointestinais da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Embora haja fatores genéticos, que são raros, as causas são geralmente externas.

"Obesidade, dietas com alta ingestão de carne vermelha, processados, industrializados e alimentação pobre em frutas, vegetais e fibras", enumera o médico. Tabagismo e alcoolismo também são causas possíveis.

Assim, uma dieta com produtos saudáveis, naturais, é o mais indicado para prevenir o câncer colorretal. A doença é tratável e frequentemente curável, mesmo nos casos de metástase, dependendo da extensão. Saiba mais sobre o câncer colorretal aqui.

Câncer de traqueia, brônquio e pulmão

Segundo colocado entre os tumores mais frequentes nos homens, o câncer de pulmão tem relação muito forte com exposições ambientais e ocupacionais a carcinógenos, diz Gustavo Prado, coordenador da Comissão Científica de Câncer de Pulmão da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

"A mais conhecida delas é o tabagismo, já há muito tempo não mais tratado como um 'hábito de vida', mas uma doença que acomete cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo e responsável por cerca de 75% e 85% de todos os casos de câncer de pulmão", explica o médico.

Outros fatores que podem desencadear esse tipo de câncer é a exposição à poluição ambiental e atividades de trabalho que envolvam contato com substâncias cancerígenas. Para que seja prevenido, é importante que a pessoa adote uma alimentação saudável, mantenha o peso e pratique atividades física regularmente, indica Prado. A alimentação deve incluir produtos de origem vegetal, não os processados e ultraprocessados produzidos a partir de proteínas animais.

"É importantíssimo destacar que o diagnóstico do câncer não deve desencorajar uma modificação de hábitos de vida pela crença de que não haveria benefícios após a percepção de um 'dano instalado'. Parar de fumar, cuidar da alimentação e do sono, praticar atividades físicas são algumas das medidas que não apenas reduzem os riscos de complicações dos tratamentos como também previnem o desenvolvimento ou progressão de outras doenças", alerta Prado.

Câncer de próstata

Segundo o urologista Mauricio Rubinstein, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (Sobracil-RJ), já foi descoberto que, na grande maioria dos cânceres, uma dieta rica em gordura saturada pode aumentar a incidência da doença. No caso da próstata, isso também é válido.

Homens que se expõem a produtos químicos tóxicos, como arsênio, produtos de petróleo, fuligem e dioxinas têm risco aumentado de diagnóstico de câncer de próstata. "Essas substâncias ajudam a promover mutações nas células da próstata, facilitando o aparecimento de um caso de câncer", explica.

Para prevenir o câncer de próstata, o médico incentiva mudanças de hábitos alimentares, com dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais. Isso deve estar aliado a uma ingestão menor de gordura, "pois diversos estudos revelaram um maior risco de câncer de próstata em homens com sobrepeso". Praticar exercícios físicos, pelo menos quatro vezes por semana (tempo mínimo de 30 minutos), diminuir o consumo de álcool e não fumar são algumas das recomendações importantes também.

VEJA TAMBÉM: Vai beber? Saiba como amenizar os efeitos do álcool

Câncer de mama

A idade é o fator de risco mais importante para o câncer de mama. Mas estilos de vida que levam à obesidade, ao sedentarismo e mulheres que nunca engravidaram ou as que deixaram para engravidar mais tarde, acima de 30 anos, também são um risco de desenvolver a doença, segundo a ginecologista Maria Cecília Erthal, diretora-médica do Vida - Centro de Fertilidade. O consumo de bebidas alcoólicas também aumenta o risco, assim como a exposição a radiações ionizantes, como a radioterapia.

Outra causa possível, de acordo com a médica, é o uso de medicações hormonais, como a pílula anticoncepcional e a terapia de reposição na menopausa por um período superior a cinco anos. Ela afirma que mudanças de hábitos influenciam de forma positiva, não só diminuindo o risco da doença como melhorando a evolução dos casos já diagnosticados.

"A perda de peso e a introdução da atividade física são muito importantes, principalmente para as pacientes que já têm um risco aumentado pelo seu histórico familiar (parentes com câncer de ovário ou de mama) ou uma predisposição genética. A gravidez e a amamentação são fatores protetores contra o câncer de mama", diz a ginecologista.

VEJA TAMBÉM: Mitos e verdades sobre o câncer de mama

Ver Galeria 6 6 imagens







Mitos e verdades sobre o câncer de mama X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 1 | 6 Outubro Rosa Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), somente este ano, 57 mil novos casos da doença devem ser descobertos no Brasil. Veja mitos e verdades sobre o câncer de mama, apontados por Evandro Fallacci Mateus, mastologista e oncoplástico da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho.

Foto: Divulgação

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 2 | 6 Somente mulheres idosas devem realizar a mamografia MITO. A realização da mamografia no Brasil é lei e deve se iniciar anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e/ou ovários devem iniciar a prevenção antes. A idade certa é definida pelo médico.

Foto: Ana J/Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 3 | 6 Se o resultado da mamografia der alterado a paciente está com câncer MITO. Qualquer alteração deve ser vista com atenção, seja na mamografia ou durante o autoexame das mamas ou em exames de rotina. No entanto, essa anormalidade pode indicar cistos, nódulos e calcificações - não necessariamente um câncer de mama. O ideal é que a paciente procure um mastologista para esclarecimento e acompanhamento sempre que detectada uma alteração.

Foto: Piepie/Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 4 | 6 Existem tipos diferentes de câncer de mama VERDADE. A medicina consegue identificar diferentes tipos de câncer de mama e os tratamentos são cada vez mais específicos. Com os novos conhecimentos sobre o perfil biológico de cada tumor e seu comportamento, pode se adequar com mais eficácia a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e até a cirurgia.

Foto: Stefano Corso/Pixabay

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 5 | 6 A mamografia também detecta lesões menores na mama VERDADE. A mamografia é um exame eficaz para detectar lesões iniciais e não palpáveis. Essas lesões são classificadas de acordo com o risco de, algum dia, evoluir para o câncer. O tratamento deve ser definido por um mastologista.

Foto: Creative Commons

X X Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres Conheça os tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres X 6 | 6 A mulher que retira o tumor perde a mama MITO. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama faz parte do tratamento contra o câncer, mas a reconstrução pode e deve ser feita. Atualmente, a tendência é preservar a maior parte da mama, sempre respeitando a segurança oncológica da paciente. A reconstrução acontece na sequência do procedimento cirúrgico da retirada do tumor. Consultoria: Hospital 9 de Julho.

Foto: Jillil 111/Pixabay

Câncer de colo do útero

Maria Cecília diz que o fator de risco mais importante para o câncer de colo de útero é a infecção pelo papiloma vírus humano, que é transmitido pelo ato sexual. "Quanto maior o número de parceiros, maior a chance de contrair essa infecção", afirma a especialista sobre fatores comportamentais. No entanto, sabe-se que o uso de preservativo é a única forma de prevenir qualquer infecção sexualmente transmissível. A infecção pela clamídia, bactéria também transmitida pelo ato sexual, aumenta o risco da doença.

No quesito hábitos de vida, ela afirma que tanto a obesidade como tabagismo aumentam o risco do câncer de colo de útero. "A principal maneira de prevenir o câncer de colo do útero é detectando tanto infecções como lesões pré-malignas por meio da realização do exame de papanicolau, conhecido como preventivo do colo do útero, que deve ser realizado uma vez ao ano", orienta a médica.

A vacina contra o HPV também é uma forma importante de prevenção do câncer de colo do útero e deve ser aplicada em meninas de nove a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, preferentemente antes da primeira relação sexual. A vacina é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).