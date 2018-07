“If you can dream it, you can do it”. Com essa frase, que significa que se você pode sonhar, você pode realizar, Walt Disney mostrou ao mundo com seu império do entretenimento que tudo é possível para que sonha.

Uma pesquisa realizada entre os britânicos adultos mostrou que eles se consideram “demasiadamente velhos” para realizar sonhos profissionais. Realizada pelo Future Learn, a pesquisa descobriu que apenas um em cada quatro britânicos vai realizar seu sonho profissional quando se aposentar.

Mas o que chama a atenção neste estudo é que os mais velhos pensam diferente: 63% dos entrevistados entre 55 e 64 anos e 31% dos com mais de 65 anos estão perseguindo ativamente os seus objetivos de carreira.

Isso significa que aquelas pessoas com mais de 55 anos ainda têm grandes esperanças de conseguir o emprego dos sonhos e, quase metade deles, está disposto a fazer um curso ou voltar a estudar para alcançar esse objetivo.

Seja o que for que impeça o seu objetivo, família, dinheiro, compromissos familiares nunca é tarde para realizar seus sonhos. O sonho é algo que temos de perseguir a vida toda e, independentemente da idade, tentar realiza-lo. Lembro que já falei aqui de uma senhora com mais de 80 anos que se formou na faculdade e de um indiano de mais de 100 anos que se tornou maratonista profissional aos 90 anos. Esses exemplos nos mostram que nunca é tarde para sonhar e, melhor, realizar. Vá atrás do seu sonho. Viva mais e melhor.