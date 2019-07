Todo mundo sabe da importância de manter hábitos saudáveis. Mas muitos desconhecem a relevância da saúde bucal para o nosso organismo.

Veja recomendações simples que podem ajudar a manter a saúde bucal sempre em dia.

Cuidar dos dentes aumenta a autoestima – Muitos idosos se mostram tristes e depressivos simplesmente por terem problemas dentários como falhas, dentes escurecidos ou quebrados. Recuperar os dentes ou trata-los pode trazer de volta o sorriso e melhorar a autoestima. Isso ajuda também o convívio social, uma vez que muitos se sentem isolados por vergonha dos dentes.

Próteses mal adaptadas – Com o passar dos anos os músculos da face se enfraquecem e fazem com que as próteses dentárias fiquem largas, mal adaptadas ou desgastadas pelo tempo. Com isso, mastigar ou engolir alimentos sólidos passa a ser um desafio para os idosos. Por isso, recomenda-se a troca periódica da prótese dentária e, em alguns casos, até o uso de implantes.

Escove os dentes regularmente – A presença de bactérias na boca aumenta o risco de outras doenças como as respiratórias e estomacais. Mantenha o hábito de escovar os dentes a cada refeição. E, se utiliza prótese dentária, faça a correta higiene.

Visite o dentista regularmente – Assim como visitamos o médico regularmente, o dentista também deve estar na lista. Ele é capaz de cuidar da saúde bucal, indicar os melhores tratamentos e fazer a correta limpeza dos dentes.

Agora que você aprendeu que escovar os dentes é mais que um hábito saudável, escove os seus, vá regularmente ao dentista e viva mais e melhor.