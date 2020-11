Tem o Songbook Sacha 70, o livro de Marília Kubota, as canções de Arnaldo Afonso (no Toca do Autor e no Zoom Poesia) e tem muita indignação com o ‘estupro culposo’

“Pousei no colo da serra / ganhei a brisa e o trovão /

a luz do sol e o luar / estrelas na palma da mão”



(Trecho de ‘Chão Americano’ de Sacha Arcanjo & Raberuan)

SACHA ARCANJO é um cantador popular. Jamais será um trovador solitário. Solidário, o público entoa seus refrões. Em suas canções ecoam vozes de repentistas de feira, inhame-inhame de cordéis, arrasta-pés de salões, algazarra de festas de rua, crepitar de fogueiras e balões. Tudo filtrado pelo ‘jeito-sacha-de-ser’: a musicalidade flui tranquila como um rio barrento, lento, como um olhar nordestino se espalhando na plantação, na imensidão do céu sertanejo, no chão de terra amarela de onde ele veio. Mas aos sons e aos sonhos que o menino Sacha trouxe de lá, na memória da pele e no cantar, já se misturaram outros tons e barulhos urbanos: a dura poesia das letras de mpb, a pegada pesada do rock, os ritmos surfados nas ondas de rádio em SP, a gritaria da criançada nas quebradas de São Miguel, as palavras-de-ordem dos movimentos sociais, as muitas noitadas com seus camaradas pelos saraus & luaus dessa vida injusta, onde até mesmo a execução das músicas é mal dividida. Desde o célebre Movimento Popular de Arte, do qual fez parte, Sacha não se furta ao combate. Sempre presente, assina com versos, docemente, embaixo das reivindicações e das lutas culturais. Sua música parece ser um artefato sonoro construído a partir do seu sorriso. As melodias brotam sinuosas e macias das asas de sua enorme simpatia. Sacha frequenta os saraus da Casa Amarela, organizados pelo grupo do poeta Akira, seu velho companheiro de tantas jornadas. E o Akira cunhou aquela expressão que define bem os grandes caras: ‘esse é um dos baitas‘. Pronto: definiu o Sacha. Teve um momento em que ele enfrentou problemas de saúde que lhe prejudicaram a visão. Mas superou. Sacha é daqueles artistas cuja alma capta a luz dos sentimentos, cuja obra atravessa a escuridão. Enxerga melhor com a visão de dentro, vê a vida com os olhos do coração.

SACHA 70 >>> A Casa Amarela, coletivo de São Miguel encabeçado pelo poeta Akira Yamasaki, prepara seu sarau online mensal. Nesta edição, o cantor e compositor Sacha Arcanjo, um dos participantes do MPA nos anos 80, será homenageado por sua carreira e pela passagem dos seus 71 anos com o lançamento do ‘Song Book Sacha 70‘. Ele é um dos grandes artistas que conheci em minhas andanças pela ZL (ouça seu cd ‘Feito Bicho‘). Para participar do sarau com um poema ou uma canção, é preciso celular com câmera e acesso à internet ou um computador com webcam e microfone. Inscreva-se via Facebook, até 6 de novembro, com Rosinha Morais. O songbook custa R$35 (mais frete de R$10) e pode ser adquirido no inbox das Edições Archangelus ou com Luka Magalhães (9.9861-9450)

O SARAU DA CASA AMARELA >>> Queria colocar muitos coraçõezinhos aqui… Estou morrendo de saudades do clima solidário e fraterno do sarau da Casa Amarela. Neste sábado, dia em que também aniversario, me inscrevi para cantar uma canção em homenagem ao Sacha e para estar perto dele e de tantos amigos e artistas que amo e admiro demais. Virou lugar comum dizer que a Casa Amarela tem uma energia especial, que lá a gente se sente em casa, que fica mais à vontade e coisa & tal. Mas, se é tudo verdade, como não repetir o clichê? Aqui um poeminha que escrevi, com amor, pro pessoal de lá, num aniversário do sarau:

A Casa Amarela é uma festa… com sua porta sempre aberta… Nessa casa pequenina… habita uma grande magia… Como é que cabe lá dentro… tanto gente e sentimento?… Teu sarau dura mais de seis horas… e ninguém quer ir embora… Teus músicos e poetas… loucos de alma liberta… Teus versos conversas cantores… teus olhos molhados de amores… Casa Amarela repleta… de artistas, amigos e irmãos… Casa de sol e lua cheia… de novos abraços e antigas paixões… Oh, casa amada idolatrada… singela iluminada… Salve, salve tua lira… tua verve e simpatia… Tuas comidinhas bebidinhas… teus bentevis de briga… Tua resistente alegria… tua indignada poesia… É lindo muito lindo… teu sarau sol de domingo… (guarda meu coração de menino, encantado enternecido, num cantinho aí contigo?) … Parabéns pra todos nós… os filhos da Casa Amarela… Mas mil vezes mais parabéns… e felicidades pra ela… nossa casinha mãezinha… essa Casa Amarela tão bela.

Quinta – 5 de novembro – 19h … Toca do Autor é o sarau, agora online, organizado pelo músico e produtor cultural Alexandre Tarica. Esta edição, entre vários artistas inscritos, conta com a participação do blogueiro Arnaldo Afonso, interpretando sua nova canção, ‘Os Desperdiçados do Mundo‘, feita em parceria com o poeta Vlado Lima. Acompanhe pelo Facebook do Toca ou pelo YouTube

MAIS TOCA >>> Durante o sarau serão sorteados dois ingressos para o show comemorativo de 4 anos do Toca do Autor, que acontecerá no dia 18 de novembro, uma quarta-feira, às 20h, no Bar Brahma. Lá se apresentarão Tarica, O Zi Stafuzza e Carlos Taricano. Prestigie. Saiba mais aqui

NALDO’S NEWS

Pois é, amigos… Este blogueiro pode não ganhar dinheiro, mas trabalha pra chuchu. Além de textos, pesquisas e ensaios, nesta semana participei da live de lançamento do CCN Notícias, hoje estarei no Toca, sábado, no sarau do Sacha e na quinta que vem, dia 12, às 17h30, participo de uma conversa com João Caetano na página da Editora Lavra. E a minha troca de poemas e canções com o poeta Cláudio Laureatti estará disponível em sua página Zoom Poesia, no Youtube, a partir do dia 11, às 19h. Confira os detalhes e outras informações:

CLAUDIO LAUREATTI >>> Poeta e agitador cultural apresenta série de poemas encenados que fazem parte do livro de teatro-sarau ‘Luz & ribalta’, lançado recentemente pela Editora FiloCzar 2020. Inscreva-se em seu canal e acompanhe também o quadro ‘Zoom… Zoom… é poesia!’, onde ele alterna declamações de versos curtos com um convidado. Aqui, a edição com Vlado Lima e com Marco Guerra (em homenagem a Millôr). Nesta quinta, dia 5 de novembro, a partir das 19h, assista a troca de poemas com o ator e escritor Luciano Braga. E na quarta, dia 11 de novembro, tem o papo com Arnaldo Afonso

CCN NOTÍCIAS >>> O Coletivo de Comunicação Norte Notícias (acesse o site) estreou oficialmente na terça-feira passada (aqui a live de apresentação– no momento 1:15, minha participação cantando ‘Os Desperdiçados do Mundo‘). Voltado principalmente para a Zona Norte, é o site de notícias de que eu, Arnaldo Afonso, participo como colunista (leia a minha primeira colaboração, Artistas alternativos, uni-vos!). Nele darei prosseguimento ao meu trabalho neste blog, informando sobre saraus e atividades culturais dos artistas alternativos. Divulgue mais essa iniciativa em prol de um jornalismo progressista, antifascista e em defesa da democracia.

… NO YOUTUBE >>> Postei no YouTube uma nova canção (Chama de Amor) e me dei conta de que estou com dois canais lá (desorganização total). Um deles é esse aqui. O outro, está aqui. Em ambos, posto algumas músicas de quando em quando – além das várias espalhadas em páginas dos saraus de que participei (é só pesquisar pelo meu nome que elas vêm). Um dia organizo e junto tudo num lugar só. Essas gravações são o teste para um pacote de músicas que postarei por lá, em breve, como se fossem um cd.

… AS 3 LIVES DE ARNALDO AFONSO >>> Este blogueiro, poeta e cantor, que não pôde receber nenhum tostão de auxílio emergencial (nem da Lei Aldir Blanc) devido a cláusulas restritivas do projeto (aquela sobre os rendimentos em 2018!), aproveita para informar aos interessados que tem três espetáculos prontos para apresentações presenciais nas Casas de Cultura, Ceus, Bibliotecas e Sescs após a pandemia (se isso vier a acontecer algum dia) e que foram adaptados para o formato de lives (que já ando realizando pelo Face, Insta e Youtube). São eles: 1 – Arnaldo Afonso Canta e Conta Cartola >>> No show, que tem participação da atriz e cantora Rosa Freitas (eventualmente de outros artistas), canto cerca de 20 canções do grande compositor e conto várias histórias e algumas curiosidades sobre sua vida e obra (aqui uma das lives). O texto do show foi extraído da minha peça ‘Mestre Cartola: Vida e Obra em Verde e Rosa‘, disponível em minha página no Facebook 2 – A Importância da Música (Os Grandes Compositores da MPB e suas Histórias) >>> Esquetes teatrais levemente cômicos, com formatos variáveis (15 minutos, meia hora e uma hora), onde a atriz Rosa Freitas interpreta a ‘austera’ professora Margarida, que, durante o desenrolar da peça, vai se revelando uma ótima cantora (veja uma das lives). Ela dá ‘aulas de história da MPB’ a seus alunos e Arnaldo Afonso é o músico e jornalista ‘especializado’ convidado por ela a cantar algumas canções e comentar sobre a vida e a obra de compositores como Noel, Tom, Gonzagão, Cartola, Adoniran, Caymmi, Chico, Caetano, Gil e Roberto, além dos mais atuais Djavan, Paulinho da Viola, Raul, Belchior e Cazuza, entre outros >>> MAIS ‘PROFESSORA’ >>> A live da professora Margarida tem variações com perfis educativos: Dona Margarida e A Primavera e Dona Margarida e o Verão, onde a mestra/cantora aborda a chegada de cada as estação e suas relações com a preservação do meio ambiente, o aquecimento global, sustentabilidade e cuidados com a Covid, de modo bem humorado e em meio a clássicos de nossa música e poemas pertinentes aos temas. Datas como Natal, Dia da Mulher, Carnaval e Aniversário de São Paulo também renderam espetáculos 3 – Rocks, Pops & uns Toques de Poesia – com Arnaldo Afonso >>> Canto repertório autoral, falo de meus parceiros, dos poetas que musiquei e leio textos que escrevi para os artistas que me influenciaram (veja uma das lives). Conto histórias dos saraus, do meu blog e falo do aprendizado que é participar do movimento cultural da ZN, desde os anos 80

O ‘ESTUPRO CULPOSO’ DE

UM JULGAMENTO DOLOSO

‘Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal’.

O verso da linda música de Milton Nascimento e Fernando Brandt foi usado recentemente pelo ex-jogador Casagrande ao condenar as desculpas espalhafatosas do jogador Robinho, condenado em primeira instância por ‘violência sexual em grupo’, na Itália (se dizendo perseguido, ele declarou que ‘infelizmente, existe esse movimento feminista’).

Agora leio sobre outro caso, cuja ‘culpa é da vítima’. Mariana Ferrer foi ofendida e humilhada no tribunal, enquanto seu estuprador, inocentado, saiu livre. Nem é preciso reiterar o quão absurda foi essa sentença (abaixo, reproduzo algumas postagens de amigos indignados e o chocante vídeo veiculado pelo site Intercept). Como é de praxe nesses tempos bolso-fascistas, a discussão nas redes está descambando e tergiversando sobre as ‘terminologias’, como se o fato em si não fosse óbvia e absurdamente execrável: o juiz pode não ter usado o termo ‘estupro culposo’, mas parece que esse julgamento foi terrivelmente ‘doloso’. Artistas, movimentos feministas e de direitos humanos me enviaram emails e eu, claro, prontamente assinei a petição ‘Justiça por Mariana Ferrer‘. Porque é revoltante. É inaceitável. É escabroso. É criminoso. É nojento. É desumano. É injusto. É vergonhoso. É de chorar. É de se ajoelhar e pedir perdão (a Mariana, a nossas mulheres, a nossas filhas, a nossa Pátria mãe gentil). Precisamos urgentemente tirar o Brasil das mãos desses fascistas. #NãoExisteEstuproCulposo

‘Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, nem os acusados de assassinato são tratados do jeito que estou sendo tratada, pelo amor de Deus, gente. O que é isso?’

A frase de Mariana Ferrer, ao juiz, está no vídeo postado pelo site Intercept, que viralizou na net. Publico na sequência alguns trechos de poemas e postagens indignadas de artistas dos saraus e dos movimentos alternativos. Duas frases, de Ana dos Santos e José Falero, se completam: ‘A cultura do estupro elegeu nosso presidente‘ e ‘a eleição desse presidente, por sua vez, reforça e protege a cultura do estupro‘. Várias manifestações estão marcadas para este domingo nas principais capitais brasileiras.

AKIRA YAMASAKI: bom dia o quê? / bom dia porquê? / a justiça é um puteiro / o congresso legisla putarias / o governo alcovita impunidades / / bom dia onde? / não há bons dias / no país do estupro / / do meu repertório de frases / já deletei o bom dia / / o farol está fechado / o sol está fechado / o ar está fechado / os pássaros estão fechados / / bom dia é o caralho

CANDIDO DUARTE: Adivinhem em quem eles votaram…

ESTHER ALCÂNTARA: Se o ‘mito’ deles fez apologia ao estupro, o que esperar? A ‘legalização’ do estupro? Quem votou na besta fechou os olhos para isso e muitos outros horrores, como racismo e homofobia. O nome disso é conivência, ‘gente de bem’! É preciso acordar desse surto coletivo!

NEIDE RODRIGUES: Estupro Culposo!!! Mas que País é esse!

HELENA BORGES: Termino o dia com essa frase tão verdadeira: ‘Não existe a menor chance de você ser mulher e não estar com vontade de chorar hoje’

ROMILDA RAEDER: Chorar de indignação, de raiva! Quatro canalhas que representam muito dos machinhos brasileiros. Homem é outra coisa, bem diferente!

JOICE MAGALHÃES: Isso é uma monstruosidade. E não é questão de feminismo não, é questão de humanidade, de caráter, de respeito a vida de qualquer um!

SONINHA VARUZZA: Pelo amor dos deuses, me expliquem, como é que um homem estupra sem intenção de estuprar???

MARLI RODRIGUES: É uma grande injustiça. Como está acontecendo em todas as situações, colocam as vítimas em humilhantes, violentas e brutais formas. Querem nos calar.

CHRISTININHA FUSCALDO: Nojo do advogado, do réu e do juiz. Cercada por homens nojentos, como se o estupro fosse cometido de novo no tribunal. São todos estupradores. E ela, a culpada.

LENER STUCHI GALLINARI: A partir de hoje, todas as brasileiras vão dormir sabendo que estupro não é mais crime. Hoje, se institucionalizou toda a barbárie sofrida por nossas antepassadas. Hoje, nos tornamos todas fora da lei. Estamos todas fora da declaração universal dos direitos do HOMEM.”

JULIANA CARDOSO: Estupro culposo é quando a Justiça tem intenção de deixar impune o estuprador

ANA CARLA DE SÁ: Uma audiência com ela e mais quatro homens. Nenhum repreendeu o advogado. É uma TORTURA ser mulher no Brasil. É morrer um pouquinho a cada dia, a cada notícia dessa. É constatar que estamos mesmo sozinhas, desamparadas, que não passamos de um pedaço de carne barato. Que o sistema judiciário não funciona, que não há esperança, que não vale a pena a denúncia e todo o desgaste que essa menina (e tantas outras) passaram.

Homens: vocês gostam tanto de opinar sobre o aborto, sobre o feminismo, que tal começarem a se engajar e falarem a respeito desse caso também?

Mulheres: não está na hora de irmos às ruas e lutar?

NIC CARDEAL: Ficarmos caladas diante desse absurdo significa nós, mulheres, consentirmos com a continuidade do machismo escancarado, até no âmbito judiciário, onde deveríamos encontrar, de fato, a verdadeira Justiça!

SUELY MESQUITA: Desejo a ela boa sorte no recurso, que ela também processe esse advogado e o juiz por danos morais. E que nós, as brasileiras, sempre todas na fila do próximo estupro, possamos entender que isso não é fofoca de rede social nem tribunal do Facebook. Isso diz respeito a todas.

LU VITTI: Agora mais essa: ‘estupro culposo’. Socorro!!!!!! … ser mulher no Brasil…

CAROLINA MONTONE: E-L-A é a V-Í-T-I-M-A se for violentada em sua integridade e livre arbítrio fisicamente, mentalmente e ou moralmente. Mesmo se o criminoso eventualmente puder alegar ‘estupro culposo’ (tipo sem intenção… já ouviu falar???) … ‘Tortura institucionalizada’ contra a mulher nos processos judiciais penais. É o horror do machismo estrutural (para dizer o mínimo) espirrando outra vez em nossas vistas… Até quando, hein?!

RAÍRA MORAES: Estupro culposo, algo inexistente no ordenamento jurídico, usado como fundamento para livrar o criminoso… O Brasil supera-se todo dia nos absurdos!?

GERMANA ZANETTINI: República Federativa dos Estupros Culposos

MARÍLIA FERRAZ: Foi demais… simplesmente abominável, estarrecedor

MANOGON: Estupro é estupro e é crime. Inventar que é culposo, o cara estuprou sem vontade de estuprar, é só mais um meio de inocentar o abusador, culpar e humilhar a vítima (ainda mais quando conta com muito dinheiro e uma sessão só com homens, é um segundo estupro, público e em grupo). E vai abrir precedente para tantos outros abusadores embarcarem nessa invenção e inversão da tão ‘confiável’ justiça.

MÔNICA ZARATTINI: Dando nome aos bois, aliás ao gado bolsonarista! Vergonha desse judiciário! Cadeia pra todos!

MINERVAS CIA TEATRAL: Estamos de luto. Por qualquer miséria de esperança de estarmos construindo um discurso,

de estarmos construindo possibilidades melhores para as que virão! Hoje, aqui, só tem nojo!

FÁTIMA AMARAL: Século XXI e nós mulheres continuamos sendo humilhadas, inferiorizadas, apedrejadas por macho escroto, por diversos motivos, dessa vez foi pela troca de dinheiro entre esses fdp.

SÁLUA ANDRADE: Não me sinto bem, tentei meditar, tentei mudar minha atenção para outra coisa, mas me sinto enojada, devastada, humilhada, insegura.. é uma dor imensa.

SIMONE VALERO: Não pude evitar. Chorei ao assistir aquele coisa que alguns chamam de audiência ou julgamento. Não vi mais que 10 segundos. Sei que fui covarde, a náusea toma conta. O julgamento na verdade foi da vítima, o julgamento foi de todas nós mulheres sempre rotuladas e culpadas da violência do outro. ??????

IVAN NERIS: Estupro culposo? Falta de provas de incapacidade de resistência? Não sei o que é mais absurdo!

DANIEL PERRONI RATTO: Num país onde um presidente disse, gravado e registrado, ‘não te estupro porque você não merece’, tava demorando para descaracterizar esse crime hediondo. O ‘estupro culposo’, uma abominação, não me surpreende. A banalização do absurdo é a legitimação da barbárie. Esse é o projeto. Só vai piorar.

FÁBIO MARTINELLI CASEMIRO: O “estupro culposo” é a prova cabal de que não há e nunca houve Estado de Direito no Brasil. É a prova redundante de nossa incapacidade de nos estabelecermos minimamente como civilização e que nos condena à pior e mais abjeta condição de símios-cínicos. O brasil é uma Despública Fedorenta. A nação brasileira (somos muito poucas e poucos) foi estuprada mais uma vez pela elite canalha desse não-país. Que pena que eu tenho de nossa miséria.

TEJU FRANCO: Eu já tive vários professores de direito em cursos preparatórios, ficava assustado ao constatar como eram preconceituosos com as pessoas pobres desse país. Li outro dia que nunca as faculdades de direito formaram tantos fascistas como agora. E agora um juiz criminoso inventou um estupro em que a vítima é a culpada. O que falta para o MEC fazer uma sindicância nos cursos de direito do país?

MANUEL FILHO: Quer dizer que está estabelecido pela lei que uma mulher é culpada por ter sido estuprada? Ela mereceu? Uma tragédia, uma vergonha…

NUNO RAU: O Brasil branco de classe média acabou de decretar sua falência moral, jurídica, social, espiritual. E foi por sentença.

MAURI DE NORONHA: Nunca tinha ouvido falar em estupro culposo… o mundo dos homens me surpreende!?

SERGIO ROCHA: Cruel e abjeto. “Estupro culposo” é uma aberração que se apoia no machismo e na misoginia, especialmente chancelados por um governo de patifes.

NÃO AO MACHISMO >>> No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e espancada a cada 24 segundos. O Brasil é o quinto país do mundo em violência contra a mulher. Só ‘perdemos’ para quatro países. Nós, homens brasileiros, somos machistas e violentos. Números frios e vergonhosos nos delatam. Temos que mudar isso. Já. Mudar desde a primeira infância, nas escolinhas, dentro de casa, dentro de cada um de nós, homens. Temos que educar nossos meninos, formar jovens melhores e punir homens violentos, não acobertando seus crimes. Temos de criar leis que protejam nossas filhas, amigas, namoradas e mães. Temos de pedir perdão por nosso histórico de crimes, por matá-las, espancá-las e amedrontá-las desde a pré-adolescência. Por cercear sua liberdade de ser, pensar, vestir, de ir, vir e estar, de se sentir à vontade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Temos de ser homens de verdade, companheiros, pais, irmãos. Temos de respeitar a ‘ousadia’ de uma mulher ser ou querer ficar só. Ou a de compartilhar conosco um lar e nos dar filhos e futuro. Temos de criar, com elas, a possibilidade de sonhar um mundo melhor e uma vida mais bem dividida. Temos que respeitar as mina as mona as mana: nossas mães, namoradas e filhas. Nossas mulheres amadas, nossas amigas queridas.

SIM AO FEMINISMO >>> Eu sou homem e sei. Todo homem sabe. Não diga que não sabe do que as feministas estão falando. Você sabe muito bem. Nós sabemos. Elas não estão loucas. Não são histéricas. Olha os dados da violência. Os números gritam. Elas também. A cultura machista (em mim, em você) agoniza. Nós precisamos ser melhores, sim, respondi a um amigo, conversando sobre a questão feminista. ‘Todos gostam de amor e sexo’, ele disse, mas não é disso que se trata. Afinal, eu e você sabemos muito bem o quanto pisamos na bola. Ele sorriu, nervoso, de canto de boca. Nosso perdão envergonhado e quase mudo começa a se ouvir. Nós sabemos, meninas. Desculpem, desculpem… Nós sempre soubemos de tudo!

SOBRE O ASSÉDIO >>> Você aí, homem como eu, meu igual, meu amigo. Escute aqui, meu querido, não se faça de desentendido, não finja que não é contigo. Abra os olhos, os braços, a cabeça. E as receba. Destape seus ouvidos, ouça as queixas e perceba: elas estão agindo, reagindo, se insurgindo. As velhas estruturas estão ruindo. Um novo mundo vem surgindo. E é melhor. Não ignore, não deboche, não seja mais o ‘macho escroto branco sempre no comando’. Homens, nós sabemos muito bem do que elas estão falando. E, infelizmente, sabemos que elas têm razão do que dizem sobre nós. Respeita as mina! E ponto final.

O AGENDÃO & AS DICAS DUKA

ÀS QUINTAS – 17h30 … Lavra Editora … Toda quinta tem entrevista na página da nova editora, cujo projeto editorial foca na ‘defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e do direito de acesso da população aos bens literários e culturais, entendendo a cultura como caminho de libertação’. Nesta quinta, o editor João Caetano do Nascimento bate um papo com Marília Kubota, que faz o lançamento virtual de seu livro “Eu também sou brasileira”. Participação de Maria Valéria Rezende e Lúcia Hiratsuka (e transmissão pelo Facebook da editora). O livro custa R$ 30 e pode ser adquirido aqui. As entrevistas anteriores estão disponíveis na página da editora no Facebook …

Sextas e terças – 19h … A Fim de + Poesia. Em seu perfil no Instagram, Noélia Ribeiro troca poemas sempre com dois convidados. Nesta sexta com Flávio Machado e Basilina Pereira. Na terça tem bate-papo com dois outros convidados

…

ZÉ MANOEL >>> Cantor, compositor e intrumentista talentoso, Zé Manoel lança ‘Do meu coração nu‘, primeiro álbum de inéditas após ‘Canção e Silêncio‘, de 2015. Elogiado pela crítica (Mauro Ferreira, de O Globo, escreveu que Zé ‘alia o ativismo do discurso à beleza de música requintada’) e pelos colegas músicos (Guilherme Arantes postou que ‘o disco é lindo’ e que Zé ‘é um artista fadado a fazer história’). Este blogueiro assistiu, no ano passado, a um show maravilhoso de Zé Manoel no Teatro do Centro da Terra. Escrevi: ‘sou tão fã dele que nem sei que música escolher pra postar ( escolhi ‘Delírio de um Romance a Céu Aberto‘ porque só o título já é um poema). Sua canções carregam um misto de leveza e densidade que me remetem à grandiosidade de Edu Lobo, Jobim e Caymmi. Mas é Zé Manoel, mesmo. Ele é, sem dúvida, a maior revelação da música brasileira nesse século’. Tá aqui, pra quem quiser conferir.

…

Sábado – 7 de novembro – 15h … ‘O inferno é um espelho da borda laranja’, performance solo do multiartista Wander B em sua estreia no teatro-online. Duração: 50 minutos. Os ingressos são limitados e precisam ser retirados com antecedência (adquira aqui). Recentemente, o artista desenvolveu, em parceria com Elenice Zerneri, o projeto Uma história conta outra, em que, durante 100 dias consecutivos, escreveram contos e crônicas, interpretaram, gravaram e postaram diariamente no YouTube (curta o canal)

…

Sexta – 6 de novembro – 20h … Carlos Bacelar, um dos grandes cantores que conheci nos saraus da ZL, se apresenta em live da Casade Cultura São Miguel. Com transmissão pelo Facebook dele

…

Sábado – 7 de novembro – 16h … Ossarau, o sarau do coletivo Teatro do Osso tem palco aberto e convidadoas (clique no cartaz). Via Facebook. Também no dia 21 de novembro

…

MOSTRA DE VIDEOCLIPES >>> A Feira de Música de Fortaleza, desde o dia 5 de novembro, está colhendo votos dos internautas para a escolha de melhor videoclipe. Confira a programação completa e acesse os clipes. Elaine Frere, parceira de Kleber Albuquerque, é uma das concorrentes com ‘Quando Adormeço’

…

ARTUR FULINAÍMA >>> O poeta e performer Artur Gomes, o popular ‘Fulinaíma’, é conhecido agitador cultural da cidade de Campos, no RJ. Recentemente, teve seu livro ‘Pátria A(r)mada’ contemplado com o Prêmio Oswald de Andrade 2020, pela UBE-Rio. O multiartista criou o Projeto Arte Cultura na cidade de São Francisco de Itabapoana, onde mora há 11 anos. A ideia é fomentar a produção artística da região, descobrir talentos e incentivar coletivos através de oficinas de teatro, fotografia, poesia, cinema e produção de vídeo, dando à população ‘acesso às ferramentas necessárias para sua construção cidadã’. Saiba mais aqui. Qualquer artista pode se inscrever e se cadastrar no ‘Projeto Arte Cultura Oficinas da Fulinaíma MultiProjetos‘

SOBRE O ARTISTA >>> Artur Gomes é poeta, ator, videomaker e produtor cultural. Publicou vários livros (Juras Secretas, Pátria A(r)mada e O Poeta Enquanto Coisa, os mais recentes) e esteve à frente de diversos projetos culturais nas últimas décadas. Dirigiu a Oficina de Artes Cênicas do Instituto Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes-RJ de 1975 a 2002. Atualmente, leciona Poéticas no Curso Livre de Teatro, coordena o Sarau Balbúrdia Poética, em Copacabana, gravou o disco Poesia Para Desconcertos e mantém um blog

…

QUARENTENA DA KIKI >>> A atriz e escritora Janaina Sant´Ana produziu uma série de vídeos divertidos abordando nossa rotina na quarentena. Ela escreveu e interpreta Kiki, personagem que faz rir desnudando seus preconceitos, dúvidas e sua pouca informação sem deixar de comentar, a seu modo confuso, as questões polêmicas do momento. Inscreva-se no canal do Youtube e acompanhe os episódios. No mais recente, Kiki tem pesadelos com a vacina chinesa, imaginando que ela vá mudar o DNA de seu amado Marco. E coloca a culpa no Bill Gates, que quer dominar o mundo junto com ‘eles’.

MAIS JANAINA >>> Movida por um edital, a atriz criou um vídeo com o tema ‘liberdade’. Apaixonada por arquitetura e por dança, juntou os temas no mote ‘arquitetura é estrutura’, com produção e apoio de Cesar Augusto de Carvalho e Fredyson Cunha

…

Sábado – 7 de novembro – 19h … Sarau dos Conversadores, promovido pela dupla de artistas Cacá Mendes e Edson Tobinaga, tem palco aberto e convidados (com Brisa Rodrigues, Lis de Carvalho, Marcos Maia e Barbalho Duo, entre outros – clique no cartaz). Para participar, basta mandar um zap direto para (12) 991738055 ou via https://www.facebook.com/osaraudosconversadores/ e você receberá o link de acesso (da plataforma Zoom) meia hora antes do evento. Acompanhe pelo Youtube

…

Sábado – 7 de novembro – Roda dos Confinados é um coletivo de música autoral e independente que visa confortar os corações de quem está em casa na quarentena, divulgando música autoral e gerando trocas criativas entre os artistas participantes. Nesta 23° edição de seu sarau online, apresentação dos convidados José Carlos Guerreiro, Glau Piva e Laffa Jr. Contribua com os artistas

…

ATÉ 27 DE NOVEMBRO – 17h … Cultura do Cordel – Conversas sobre cordel, repente e afins. Bate-papo com convidados sobre o tema (saiba mais aqui)

…

SEXTA A DOMINGO … A Arte de Encarar o Medo. Peça dialoga com o isolamento social neste momento crítico que vivemos. Sextas e sábados, às 21h. Domingos, às 16h. Ingressos gratuitos na página dos Sátyros, no Facebook

MAIS SATYROS >>> As inscrições para a 21ª edição do festival cultural ‘Satyrianas 2020‘ vão até 8 de novembro, para projetos online de teatro, dança, circo, cinema, performance e música, entre outras categorias. No site www.satyrianas.com.br

…

POÉTICAS DA MPB >>> O músico e escritor Ricardo Silvestrin ministra curso sobre literatura e questões estéticas na obra de artistas da mpb (no dia 11, Jorge Benjor – das 18h às 20h). Saiba mais e inscreva-se no www.espacoafluentes.com.br

…

GALBA >>> Todo sábado, às 20h30, tem live do grande artista Antonio João Galba em sua página no Facebook

… OFICINAS LITERÁRIAS >>> A recém criada plataforma ‘Vida de Escritor‘ divulga suas primeiras oficinas literárias programadas. Acesse o link para saber mais. A partir de 5 de novembro, acompanhe os debates do festival online

…

O BOM & VELHO >>> A excelente cantora Ana Deriggi e o renomado músico e produtor musical Mario Manga apresentam esse programa de rock superlegal, todos os sábados, às 16h. Entra lá pra ver os programas anteriores e curta o canal

…

KLEBER ALBUQUERQUE >>> Todas as quartas-feiras, às 17h30, o cantor e compositor tem programa de bate-papo e canta algumas canções em live transmitida nas suas páginas no Face, Insta e YouTube

…

RESSONÂNCIA >>> O poeta e editor da Desconcertos, Claudinei Vieira, entrevista escritores, com transmissão pelo Youtube (acesse aqui as ótimas lives já realizadas – no vídeo, o bate-papo com Renato de Mattos Motta). Nesta sexta, Edson Valente, na segunda, Edson Cruz, e na quarta, Lilian Sais. Sempre às 20h

… ÀS QUARTAS – 20h – Tom Kbélo Entrevista >>> O poeta e produtor cultural abre espaço para os artistas alternativos contarem sua história. Nesta edição, com o músico Caçari

…

FANON BLUES >>> Podcast (no Spotify) dedicado a reflexões sobre a questão racial, é uma produção da AZ2 Comunicação Antirracista com redação e locução de Anelito de Oliveira, jornalista, professor e apresentador do ‘Diário Negro’, no YouTube

… PAULA AUTRAN – lives diárias – 11h … A jornalista e escritora Paula Autran, em seu perfil no Instagram, realiza entrevistas diárias com artistas, pensadores e produtores culturais. Veja também a série ‘Simplificando a escrita com Paula Autran’, em seu canal no YouTube … CANAL CLÓE >>> O fanzine publicado de maneira independente durante dez anos agora está na net (se inscreva aqui). Projeto dos poetas Carlos André e Marcelo Torres apresenta um panorama da poesia brasileira contemporânea através de recortes íntimos dos entrevistados que se autofilmam em suas próprias residências (toda terça-feira tem vídeo novo). O mais recente, com Gracco (no vídeo acima) … CARLOS GALDINO >>> De segunda à sexta, às 14h, acontece o programa Megafone apresentado pelo poeta e radialista Carlos Galdino, no Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM

…

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS 2020 >>> Até 8 de novembro acontece o encontro que completa 10 anos abrindo espaço à arte periférica na cidade de SP. 46 coletivos participam da programação que inclui mais de 500 artistas e profissionais da periferia. É promovido pela Ação Educativa, associação sem fins lucrativos, que atua nos campos da educação, cultura e juventude, na perspectiva dos direitos humanos, e tem como parceiros o Instituto Moreira Salles, a Casa das Rosas, o Sesc-SP0 e a Fábrica de Cultura. Acompanhe a programação divulgada pela organização do evento, no Facebook

…

CLAUDICAÇÕES >>> Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor Cláudio Brites, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no Facebook). No vídeo acima, o bate-papo com o poeta Pedro Tostes Série de entrevistas realizadas pelo psicólogo e editor, em seu canal no YouTube, sobre saúde mental, artes e bem estar. As lives acontecem em dias e horários variados (acompanhe a divulgação no perfil do escritor no). No vídeo acima, o bate-papo com o poeta

…

LIVES DA ACORDE EM SI … Produtora promove regularmente shows com artistas independentes em sua página no Facebook. No sábado, 7 de novembro, às 21, apresentação de Afra Catarse e Caio Mattoso

…

ENCONTROS POÉTICOS COM ELIZABETH BISHOP >>> Instituto Estação das Letras promove curso nos dias 12, 19 e 26 de novembro, quintas-feiras, das 14h às 16h. Informações e inscrições pelo iel@estacaodasletras.com.br

MAIS IEL >>> ‘Diálogos Imprevisíveis’, com curadoria de José Castello e Flávio Stein, é uma série de três encontros que propõe o debate de temas contemporâneos. Terças, via Zoom, às 19h. Acesse a página do IEL no Facebook e se informe sobre outros cursos e oficinas bem interessantes

…

BHEZÃO >>> Cantor e compositor Bhezão (do trio Folk na Kombi) lança o single e videoclipe de ‘Eu preciso falar menos’, com produção de Felipe Câmara. Confira também no Spotify

…

MARCOS MUNRIMBAU >>> No show ‘Sentidos da Terra’, postado no canal do artista no YouTube (se inscreva) o cantor e compositor fez o lançamento do single ‘Acabem com isso‘. Munrimbau, que realizou antes da pandemia uma série de shows em homenagem às mulheres (Aquarela de Batons), também postou nas plataformas digitais ‘Quando você se aproxima’, música que originou um belo videoclipe. Ouçam e o sigam também no Spotify

…

CANDINHO >>> O livro ‘O Poeta Militante’ conta a história do militante comunista e poeta de cordel Cândido Antonio dos Santos, o popular Candinho, da ZN. Escrito pelo jornalista João Teixeira, inclui a tese de doutorado de Gilvan Matias (que entrevistou Candinho), depoimentos, ilustrações, fotos e bela produção gráfica de Genivaldo Matias. Os interessados em adquiri-lo devem entrar em contato por inbox, no Facebook O livro ‘’ conta a história do militante comunista e poeta de cordel Cândido Antonio dos Santos, o popular Candinho, da ZN. Escrito pelo jornalista João Teixeira, inclui a tese de doutorado de Gilvan Matias (que entrevistou Candinho), depoimentos, ilustrações, fotos e bela produção gráfica de Genivaldo Matias. Os interessados em adquiri-lo devem entrar em contato por

…

NA PRATELEIRA >>> Série produzida pelo Selo Eskambo promove apresentações ao vivo e entrevistas com cantores e bandas alternativas (no vídeo acima, a terceira edição, com a banda Macaco Fantasma). Os organizadores do programa, que conta com o apoio do Centro Cultural Vila Formosa, procuram formas de sobrevivência para os artistas nesses tempos de pandemia. O músico Giuliano del Sole afirma que, para seguir produzindo, o coletivo precisa dos ‘likes’ do público. Portanto, inscreva-se no canal

…

FOCUS CIA DE DANÇA >>> A premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, que já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte a países como EUA, México, Canadá, Portugal, Itália, França e Alemanha, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Clique aquipara saber mais sobre a campanha e as recompensas … Quarta – 11 de novembro – às 14h e 16h … O Circo Chegou! Viva a Cultura Popular Online. Espetáculo de 1h20 de duração com o Palhaço Charles e uma trupe com mágico, acrobatas, dançarinos de frevo, de break e os músicos Galba e Leo Costa. Pelo Facebook da Associação Raso da Catarina

…

