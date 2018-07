O feriado mais doce do ano está recheado de perigos para cães, gatos, coelhos e crianças

Apesar de ser um feriado religioso, a páscoa virou sinônimo de distribuição de chocolates e presentes com orelhas. Dentre os mimos dados nessa época, está o animal coelho (vivo!).

É neste período que os criadores de coelhos (cunicultores) vendem mais as raças de coelhos anão (fuzzy lop, mini lion head, mini hotot e ted), ótimas como animais de estimação.

Porém, passados 6 meses, esses mesmo criadores recebem quase todos os coelhos de volta, pois os presentados não querem mais aquele animal.

O problema não é dar ou ter coelhos. A questão é semelhante com qualquer animal, seja cão, gato, coelhos: posse responsável!

Benefícios de ter um coelho

A intensão não é desencorajar a aquisição de um coelho, mas que isso seja feito de forma consciente e com conhecimento da espécie e suas necessidades.

Coelhos são silenciosos, só gritam quando sentem dor.

Dormem muito. São animais de hábito noturno.

Não precisam sair para passear.

Quando ensinados, fazem as necessidades em caixa de areia.

São fofinhos e peludinhos.

Comem pouco. O gasto com alimentação é mais baixo ao comparar com um cão.

Interagem com o ser humano e gostam de carinho.

Cuidados com as crianças

Muito rechonchudos, os coelhos são extremamente desejados pelas crianças, mas alguns cuidados devem ser tomados. Por ser um animal frágil, é muito importante que a interação entre o coelho e a criança seja feita sob a supervisão de um adulto. De preferência, coloque todos no chão, para que não haja riscos de queda.

O maior cuidado deve ser para carregar o animal. Existe uma forma correta, usando as duas mãos, não muito forte. Se o coelho se assustar, pode chutar, arranhar e até morder. Deve evitar levar o animal próximo ao rosto da criança, pois ele pode machucar.

Com os devidos cuidados, coelhos podem ser ótimos pets para as crianças. “O fato de deixar o coelho em uma gaiola para dormir, e deixa-lo solto, quando supervisionado por um adulto, faz com que seja uma ótima companhia para as crianças” ressalta Luiz Machado, professor de zootecnia da IFMG Bambuí e presidente da ACBC (Associação Científica Brasileira de Cunicultura).

Por que os coelhos são devolvidos?

Coelhos são lindos, fofinhos, mas também aprontam. Eles, se ficarem soltos pela casa, podem roer os móveis, fazer buracos e comer coisas inadequadas. Sem falar no xixi e no cocô pela casa, se não forem ensinados.

Mas o maior motivo de devolução ainda é o fato deles crescerem (pasme!). “Os coelhos são muito fofos e pequenos quando filhotes, mas como todo animal, eles crescem e perdem as características de filhotes. Nessa hora, muitas vezes, a criança perde o interesse pelo animal e rejeita-o” lamenta o Prof. Luiz. “Outros fatores que fazem com que muitas pessoas desistam de cria-los é a dificuldade de achar informações sobre os cuidados e também a escassez de veterinários que atendam essa espécie” complementa.

A bióloga Renata Maccachero é apaixonada por seus três coelhos (Grey, Mell e Shadow), mas sabe das dificuldades de ter essa espécie. “O mais difícil é na hora de viajar. São poucas pessoas que sabem cuidar de coelhos e as que existem, cobram muito caro” alerta Renata. Isso acontece, pois os coelhos não se adaptam com mudanças, principalmente de ambiente. Levá-los junto na viagem pode não ser a melhor opção.

Pense bem antes de comprar ou presentear alguém com um coelho (ou qualquer outro animal). Não adianta soltá-lo na praça quando não quiser mais.

Coelho X Chocolate

Uma curiosidade que muitos desconhecem é que coelhos devem comer principalmente fibras, como feno. Porém, devem evitar carboidratos, como cenouras e beterraba. Ao contrário do coelho do desenho, esses animais só podem ingerir esse tipo de alimento duas vezes por semana. Do contrário, eles têm um problema grave de fermentação e diarreia.

Mas não são apenas os coelhos que têm restrições alimentares. Cães e gatos não podem comer chocolate em hipótese alguma! O cacau contém uma substância tóxica que pode causar diarreia, vômito, paralisia e até a morte. Se observar qualquer um desses sintomas, leve o peludo imediatamente ao veterinário.

10 alimentos proibidos para cães e gatos

Chocolate para cães

Como os animais são curiosos, adoram cheirar o que estamos comendo. Muitas vezes, não resistimos e damos um pedacinho. Para que eles não corram risco de vida, algumas marcas lançaram produtos iguais aos humanos. Inofensivos aos animais, bombons, biscoitos e até ovos de páscoa estão à venda em pet shops e padarias pets.

Por isso, se quiser dar algum tipo de mimo para seu pet nesta páscoa, procure produtos especializados para eles. A saúde é mais importante que qualquer desejo.