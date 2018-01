Quem resiste àquela carinha de pidão quando estamos comendo? Basta ficar olhando para a gente, que não resistimos e sempre damos uma lasquinha do que estamos comendo. Mas você sabia que muitos alimentos são proibidos aos cães e gatos? Alguns podem causar sérios danos e levar à intoxicação ou até morte. Para esclarecer quais alimentos realmente são proibidos ou se é apenas um mito, conversamos com a veterinária especialista em dieta caseira Sylvia Angélico, do site Cachorro Verde.

Com a chegada da páscoa e a oferta de muito chocolate, devemos triplicar a atenção para não ocorrer nenhum acidente. Pode não parecer, mas o cacau, que contém no chocolate, é extremamente tóxico para os animais. Ele tem uma substância chamada teobromina, que os pets não digerem. Quando ingerida, pode causar graves danos, inclusive neurológicos. E não precisa comer um ovo inteiro para isso. Basta só uma lasquinha para precisar correr para o veterinário. “Quanto mais puro e escuro for o chocolate, mais perigoso é, pois contém mais cacau. Isso não quer dizer que podemos dar um chocolate com pouco cacau!” afirma a Dra Sylvia. Se por acaso seu pet ingerir chocolate, independentemente da quantidade, leve imediatamente ao veterinário.

Receita para a páscoa: biscoito de cenoura para cães

Mas se eu gosto tanto de um docinho, por que não posso dar para o meu cachorro?

A Dra. Sylvia explica: “O doce é uma caloria vazia. O animal irá ingerir, ganhará calorias, mas sem nenhum nutriente. Além do animal poder passar mal e engordar, o doce aumenta a chance dele se tornar seletivo e não aceitar alimento saudável. Assim como as crianças, os animais sempre vão preferir os doces”.

Não são apenas os chocolates e doces que são proibidos. Descubra outros 10 vilões que jamais podem chegar à boca dos pets:

Pimentas

Uvas e passas

Cebolas e cebolinhas

Cafés e chás pretos

Macadâmia

Massa crua de pão e bolo

Álcool e drogas

Ossos de aves cozidos

Semente de maçã de pera

Semente de linhaça crua

Alguns alimentos que não estão nessa lista, devem ser evitados ou consumidos com moderação. É o caso da carambola, tomate, pimentão, batata inglesa, berinjela e frutas cítricas. Quer saber mais? Clique aqui.

Dois alimentos, que costumavam ser proibitivos, foram liberados pela Dra Sylvia: “Alho e alho poró são indicados para cães saudáveis. Porém, ambos são proibidos para gatos. Carne de porco cozida também pode ser oferecida. Dê preferência por partes com menos gordura, como o lombo”.

Você sabe quais são as plantas tóxicas para os pets? Por que eles adoram comer grama? Aprenda a fazer uma horta pet na próxima quarta-feira, dia 08/04. Até lá!