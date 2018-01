Pulseira de Eleven em 'Stranger Things' é referência escondida

Eleven é "adotada" por Jim Hooper Foto: Netflix/Divulgação

Atenção: Este post contém alguns spoilers das duas temporadas de Stranger Things

Se você já acabou a segunda temporada de Stranger Things e ainda não está pronto para se despedir da série, não se preocupe. Além das frequentes participações do elenco em programas de TV e diversos vídeos de bastidores, alguns fãs estão mantendo a história viva com novas revelações sobre o enredo.

Em uma dessas descobertas "póstumas", um usuário do fórum Reddit compartilhou um detalhe que passou despercebido para muita gente. A pulseira que Eleven usa no baile de inverno no último episódio da segunda temporada pertencia a Jim Hooper.

Até aí, nada de mais, já que o chefe de polícia "adotou" a garota. Porém, o acessório também já apareceu com outra personagem, ainda na primeira temporada: a filha de Hooper, Sara.

Elástico aparece no cabelo de Sara durante um flashback de Hooper no fim da primeira temporada Foto: Cena da série 'Stranger Things'/Netflix

Quando Sara vai para o hospital, Hooper começa a usar o elástico como pulseira:

Foto: Cena da série 'Stranger Things'/Netflix

E, no último episódio da segunda temporada, olha onde ela aparece: