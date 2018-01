Os meninos de ‘Stranger Things’ formaram a boy band que todos nós queríamos

Os atores mirins da série Stranger Things montaram uma boy band que interpreta sucessos da Motown Foto: YouTube/The Late Late Show with James Corden

Pouca gente sabe, mas antes de estrelar a série Stranger Things, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp faziam parte de uma boy band que reinterpretava sucessos dos anos 1960 e 1970. Pelo menos é o que os atores mirins contam em uma esquete do programa The Late Late Show with James Corden.

Em formato de mockumentary, os meninos dão depoimentos sobre como faziam parte da banda The Upside Down junto com o apresentador britânico, antes de serem escalados para a série da Netflix. No final, eles se juntam mais uma vez para um medley de sucessos da Motown, como ABC, do Jackson 5, e My Girl, do The Temptations.

O resultado é uma fofura. Confira no vídeo: