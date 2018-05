Sabrina Sato faturou R$ 150 mil para anunciar gravidez, diz site

Duda Nagle e Sabrina Sato ficaram noivos em janeiro. Foto: Christina Rufatto/Estadão

Na última segunda-feira, 30, Sabrina Sato compartilhou um vídeo no Instagram para anunciar que está grávida. Por trás disso, há um faturamento de R$ 150 mil, segundo informou o site Notícias da TV.

A apresentadora negociou com um empresa para tornar pública a gravidez. O valor foi estipulado por ela ter se envolvido com a marca no vídeo, que tem grande apelo de audiência.

O vídeo foi gravado no hospital em que ela está internada, em São Paulo, por ter sofrido uma lesão no joelho esquerdo. Esse caso somado ao fato de que ela estava negociando a publicidade fez que o anúncio da gravidez demorasse um pouco.

Sabrina está grávida de sete semanas e gravou o vídeo ao lado do noivo Duda Nagle. O casal ficou noivo em janeiro deste ano. Além desse material, também foi feito um ensaio fotográfico.