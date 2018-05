Sabrina Sato está grávida de sete semanas

Sabrina Sato e o noivo Duda Nagle Foto: Lu Prezia

Atualizada às 16:28

Sabrina Sato está grávida do primeiro filho, a apresentadora confirmou a gravidez em seu Instagram. "Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", escreveu na rede social.

A apresentadora da Record TV está na sétima semana de gestação.

A assessoria de imprensa da Record TV afirmou que não comenta questões pessoais, no entanto a apresentadora segue afastada da gravação do Programa da Sabrina e deve retornar quando for autorizada pelo seu médico.

Sabrina Sato ficou noiva do ator Duda Nagle em janeiro.