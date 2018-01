Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam foto oficial do noivado

Foto oficial do noivado do príncipe Harry e Meghan Markle. Foto: Alexi Lubomirski via AFP

Nesta quinta-feira, 21, as redes sociais do Palácio de Kensington divulgaram as fotos oficiais do noivado de príncipe Harry e Meghan Markle. Nas imagens, os dois aparecem de mãos dadas e é possível ver com mais detalhes o anel.

"Príncipe Harry e a senhorita Meghan Markle escolheram divulgar esse retrato oficial para marcar o noivado deles", diz a legenda. O casamento vai ocorrer no dia 19 de maio de 2018.

Harry e Meghan ficaram noivos no dia 27 de novembro. O anel de noivado foi feito pela joalheria britânica Cleave and Company. Foi o próprio príncipe que criou o design do anel, que conta com três diamantes – sendo dois de sua mãe, Diana, e o terceiro que veio de Botswana, onde os dois passaram férias em 2016.

Confira as fotos oficiais abaixo:

