Neymar faz tatuagem parecida com a de Demi Lovato

Jogador fez nova tatuagem Foto: Francois Lenoir / Reuters

Neymar fez mais uma tatuagem. Durante o final de semana, ele recebeu o rosto de um leão em sua mão esquerda. O desenho é semelhante ao que a cantora Demi Lovato possui, também na mão esquerda.

Leia também: Bruna Marquezine curte comentário que supõe affair entre Neymar e Demi Lovato

Os tatuadores brasileiros responsáveis pela arte foram Adão Rosa e Thieres Paim. Eles viajaram até Paris para fazer o desenho e, também, retocar tatuagens já existentes no craque.

A semelhança entre as tatuagens levantaram questionamentos entre os fãs da cantora se ela estaria tendo um caso com o jogador. Eles já flertaram no passado, quando Neymar postou vídeo parabenizando uma música dela. Eles também se encontraram após uma partida de futebol do Barcelona, ex-clube do jogador.

Confira a tatuagem: