Neymar manda recado a Demi Lovato elogiando música nova

Neymar Jr. gostou do novo single de Demi Lovato Foto: Chaiwat Subprasom/ Reuters

Demi Lovato lançou, no último dia 10, o single Sorry Not Sorry de seu novo álbum. A canção fez muito sucesso e chegou a ser um dos assuntos mais falados no Twitter mundial. O que sabemos agora é que Neymar Jr. está entre essa legião de fãs.

O jogador de futebol postou um vídeo em suas redes sociais em que escuta à música em seu carro. Ele chega a cantar uns trechos e manda o recado em inglês: “Demi, gostei da sua nova música!”.

O fato não passou despercebido pela cantora, que compartilhou o vídeo de Neymar em seu próprio perfil e comentou: “Isso é demais! Muito obrigado Neymar”.