Luana Piovani revela que Rodrigo Santoro nunca lhe perdoou por traição

Luana Piovani revelou que já tentou de tudo para se reaproximar de seu ex-namorado, Rodrigo Santoro, mas o ator não lhe perdoa depois de ter sido traído pela loira, no carnaval de 2000, enquanto eles ainda estavam juntos, e foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel.

"Certamente ele tem uma imensa mágoa de mim e eu respeito isso. Parei de tentar uma reaproximação. Eu o fiz sofrer muito, mas já paguei o meu carma, já tirei a minha cruz das costas, mas ele não transcendeu", disse a atriz em entrevista ao programa Xuxa Meneghel.

A atriz também revelou, entre outras coisas, o motivo por ter rompido sua amizade com Carolina Dieckmann: "Acho ela linda e uma excelente atriz, mas nós divergimos em um momento muito difícil pra mim. Ela é muito amiga do Dado [Dolabella, seu ex-namorado], que me agrediu. Na ocasião, ela disse que boate [A boate 00, na qual Dado empurrou Luana em 2008] não era lugar de brigar. Acho que ela não entendeu, a gente não estava discutindo. Depois disso eu entendi que era legal ela seguir o caminho dela e eu seguir o meu" , disse Luana.

Luana também comentou sobre as críticas que recebeu por não aceitar muitos retoques em suas fotos na revista Playboy: "Minha Playboy vai mostrar que a realidade é bela e que a perfeição não existe. Tem Photoshop? Tem. Mas eu fiz questão de deixar os meus peitinhos pós-amamentação".

