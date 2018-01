Silvio Santos chama filho de Leonardo de 'bichinha'

Silvio Santos causou polêmica em seu programa Foto: Divulgação

O apresentador Silvio Santos chamou o ator João Guilherme, 14, filho do cantor Leonardo, de "bichinha" no palco do Programa Silvio Santos, no último domingo, 10. "Eu já falei para o maquiador não pintar os lábios dos meninos porque fica parecendo bicha. Você mesmo está parecendo uma bichinha na novela".

João, que atua em Cúmplices de um Resgate ficou envergonhado com a brincadeira. A fala de Silvio foi considerada "homofóbica" por parte de alguns internautas.

