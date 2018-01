Bruna Marquezine e Neymar usam óculos parecidos e fãs acham que é o mesmo

Bruna Marquezine e Neymar. Foto: Reprodução/Instagram

E os fãs não param de 'shippar' Bruna Marquezine e Neymar. Depois de estarem na mesma festa, agora eles estão causando alvoroço porque apareceram em fotos usando um óculos idêntico.

Neymar postou uma imagem em seu perfil do Instagram com o óculos e, rapidamente, os fãs disseram que o óculos é mesmo que Bruna usou há alguns dias, reforçando a teoria de que eles teriam reatado.

Atualmente, a atriz está em Barcelona com o jogador, já que os dois foram vistos desembarcando juntos no Aeroporto Internacional de Madri. Até agora, eles não postaram mais nada no Instagram e no Snapchat, como alguns seguidores observaram.