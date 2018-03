Amor.

Matar cinquenta pessoas unicamente por conta de sua orientação sexual não é amor.

Se o que te choca são pessoas se beijando, devo dizer que sua humanidade está por um fio.

Em meu post anterior repercuti a arte, o discurso e a atitude de três mulheres (uma publicitária, uma fotógrafa e uma advogada), que lutam bravamente pelos direitos de igualdade de gênero (leia aqui) e apontam os malefícios da cultura machista. Hoje, após o terrível massacre na boate americana, não posso deixar de comentar e condenar a homofobia e o fanatismo supostamente ‘religioso’. 49 mortos, mas bastaria um ferido. Li que o atirador abominava a ideia de que homens se beijem. Já a ideia de um assassinato em massa não lhe pareceu condenável. Sem me aventurar a julgar sua mente doentia, esse é o tipo de atitude que denota um homossexualismo enrustido, oprimido, talvez, pelo medo de contrariar os mandamentos do fanatismo ‘religioso’. Nas redes sociais, ‘homens’ (que se dizem muito ‘machos’), fizeram ‘piadas’ que, de certa forma, aprovam o massacre. São tipos assim, os mesmos não-assumidos de sempre, que disseminam esse pensamento fascista perpetuador da cultura do machismo, do estupro e da homofobia.

Neste blog se defende a liberdade (de ser e viver), a diversidade cultural e a coexistência fraterna. E, mais, se valoriza e aprecia as diferenças culturais. Aqui se enaltece a beleza da diversidade, seja ela musical, racial, étnica, religiosa ou sexual. Isso significa respeitar e se colocar no lugar do outro, seja ele negro, gay, mulher, criança, artista, operário, ateu, refugiado ou imigrante. Somos nós cada um dos negros insultados. Somos nós cada uma das mulheres estupradas. Somos nós cada um dos gays assassinados. Aos que me perguntam se isso é assunto para um blog de saraus, cito o grande

(que desembocaram, diminuídos e deturpados, nas atuais Emeis), com quadras e equipamentos para práticas esportivas e culturais, parques infantis com brinquedos, árvores e espaço para diversão e refeitório para café e almoço: “Não há cultura sem cidadania”, concluiria o escritor. Claro que um bom artista não é obrigado a se posicionar politicamente. Mas há momentos em que se calar é dizerà exclusão e à barbárie. Aqui se diz

Este blog defende o direito de qualquer pessoa amar a quem lhe corresponder amor, se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, e manda um forte abraço (e um simbólico beijaço-na-boca) a todos os leitores gays (e aos héteros também). Diversidade e inclusão sociocultural são nossas palavras-chave. São as armas dos democratas contra a estupidez do machismo, do preconceito e do racismo. São as flores que carregamos e ofertamos, em resposta aos tiros, à intolerância e à violência da exclusão.

Circula na net e chegou a mim através do ator Marcos Breda, o post de Matheus Rodrigues, que já trabalhou no Instituto de Defensores de Direitos Humanos e relatou este comovente episódio:

“O irmão do Zé Celso, Luís Antônio Martinez Corrêa, que era gay, foi assassinado em 1987 com 107 facadas. Quando fala sobre o assunto, sempre emocionado, Zé Celso costuma dizer que, para se matar uma pessoa, uma, três, cinco ou até dez facadas são mais que suficientes. Com cento e sete facadas o que se quer matar não é a pessoa, mas algo muito mais profundo, algo que não morre. É nisso que penso sempre que leio notícias sobre a morte de LGBTs. E foi isso que me veio logo à mente quando fiquei sabendo do atentado na boate LGBT na Flórida que matou 50 pessoas e feriu outras 53. Tentam matar algo que não morre. Algo que, por mais que queiram, por mais que tentem, não morrerá jamais. E o melhor exemplo disso está vindo lá dos EUA mesmo: a Parada do Orgulho LGBT de Santa Mônica, na Califórnia, acontece hoje, mesmo sob ameaça de bomba (um carro cheio de explosivos foi encontrado no trajeto da Parada). Esse ano a Parada está silenciosa, sem música, em luto pelos mortos da Flórida, mas o recado é claro: Não desistiremos. Tirem o seu ódio do caminho, porque o nosso amor vai passar.”

Por fim, lhes deixo esta linda canção do compositor português Pedro Abrunhosa na brilhante e emocionada interpretação de Maria Bethânia. A música é baseada na tragédia que vitimou a transsexual brasileira Gisberta (Gilberto Salce Júnior), assassinada de forma monstruosa por um grupo de adolescentes na cidade do Porto. Assim como em tantos crimes desse tipo, os autores alegaram estar ‘só brincando’. O que motiva jovens de 12 a 16 anos a ter atitudes assim? O quanto os discursos homofóbicos proferidos diariamente por figuras públicas (algumas com mandato parlamentar, outras se utilizando de concessões do Estado, como as tevês) contribuem para essa desumanidade? Como se sentem nessa hora os Bolsonaros, Felicianos, Malafaias e similares? O que teriam a nos dizer sobre esses crimes?

Gisberta foi mantida encarcerada por dois dias, torturada, arrastada pelo chão e arremessada de uma grande altura a um poço profundo onde morreu afogada (leia aqui). Quando Bethânia termina a canção, repetindo o último verso ‘o amor é tão longe’, creio que estamos junto com Gisberta, tocamos seu rosto e nos redimimos um pouco, chegando perto de alguma humanidade. Perdão, Gisberta. Não consigo acreditar que eles não saibam o que fazem.

UM POETA,

UM POEMA

Esta seção abre espaço aos muitos ótimos poetas que ouço por aí, pelos bares e saraus do movimento cultural. Ou os que conheço dos vários livros comprados, doados, roubados, recebidos, aparecidos (livro é um bicho vivo…). Aqui é jogo rápido, sem maiores comentários ou análises profundas, nem os elogios que cada um deles merece. Um poema, uma pequena ficha do autor e alguns links para que você o conheça melhor. Hoje, duas ótimas poetas: um videopoema da Lisa Alves e um poema-cartaz da Germana Zanettini. Curte esses e vai atrás de outros. Ainda tem a ilustradora Carol Rossetti com seus poéticos e libertários desenhos.

LISA ALVES

Minha mãe costurava para travestis

Lisa Alves é mineira e reside em Brasília. É colaboradora nas revistas Ellenismos e Mallarmargens. Participou de diversas antologias e publica em vários espaços literários, como as revistas Flaubert, Germina e Diversos Afins. Lançou recentemente o livro Arame Farpado (pelo Coletivo Púcaro/NYX Poética). Seu blog é o lisaallves.blogspot.com.br

GERMANA ZANETTINI

Oito de março

Germana Zanettini é de Porto Alegre. Poeta, tradutora e jornalista, participou de antologias e revistas literárias. Tem poemas nas paredes de ônibus e trens de Porto Alegre, além de criar o interessante projeto Poesia na Pele. Leia aqui mais alguns ótimos poemas dela.

CAROL ROSSETTI

Mulheres

Carol Rossetti é uma ilustradora mineira. Esses desenhos fazem parte do livro Mulheres – Retratos de respeito, amor-próprio, direitos e dignidade. Diz a autora: ‘O meu objetivo com as ilustrações é mostrar as várias formas de opressão e fazer com que as pessoas se questionem. Convido todos os que dividem comigo essa ideia de liberdade a celebrar a diversidade do ser humano’. Seu trabalho viralizou na net e ganhou edições em diversos idiomas.

