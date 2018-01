Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Ou uma valsa um rap um rock. Nos cds desses moleques tem ritmo quebrado variado tem os 4 lados do vasto mundo misturados. São 3 jovens já maduros, 3 músicos que compõem de tudo: Gabriel, Leo e Luque, 3 corações nas cordas da poesia e do batuque. Seus álbuns são luxo só, música-show, tudo nos trinques no tom som-sur-som. Da-lata du-bão. Mas é comum, no ambiente alternativo, ótimos compositores dos quais não se achem bons registros ao vivo. Ou cujo material de divulgação não tem as necessárias condições. Por isso a importância dos saraus, pro cara quebrar a cara, sair da toca e se tocar. Sair da casca da casinha do casulo e se soltar. E o surgimento de canais como o Peixe Barrigudo, o Elefante Sessions e o Sofar, com acessíveis ofertas de qualidade técnica de gravação e grupos antenados que fazem boa divulgação. Nossa contribuição: há uma nova seção (mostra a tua cara!) pra acolher até os artistas caseiros, que produzem bem mas se escondem, sabe-se lá o motivo. Nesse blog, porém, não tem depois nem talvez. Aqui todos têm voz e vez. Então, ói nóis aqui traveis. Ou melhor, ói eles aqui procês.

GABRIEL DE ALMEIDA PRADO

“Tudo cobra.

Respirar é combustível, mas é dose de veneno.

Peito cobra.

Cada vez que bate é uma batida a menos”

(Cobra, de Gabriel de Almeida Prado e Daniel Ramos)

Conheci o Gabriel de Almeida Prado numa roda de violão. Compositores se alternavam mostrando trabalhos autorais no quintal da casa do Kleber Albuquerque (seu parceiro em Sujeito-Objeto, bela canção postada abaixo). O Gabriel me surpreendeu logo na primeira música. Simpatia, cara de molecão e muita desenvoltura pra um jovem rodeado de feras (Kleber, Adolar e Policastro estavam lá). Ainda por cima, enfileirou umas 3 ou 4 canções de cair o queixo: letras e melodias bem casadas, encaixadas em levadas supergostosas de se ouvir. Agora esses temas e poemas plenos de amor, humor e inteligência estão no cd A língua e a alma (reparem também no belo trabalho gráfico do Guilherme Kramer). Dura missão escolher só uma ou duas faixas para comentar. São finos biscoitos pra se deliciar demoradamente: Filme Tailandês (parceria com Neno Miranda), Leve Leve e Coração Blue (com Léo Nogueira), No Bolso (com Élio Camalle) e a superdivertida Fim do Fim do Mundo (com Léo, Élio e Kana Nogueira). Gabriel é daquelas apostas certas, barbadas que o tempo vai consagrar. O reconhecimento virá, célere ou lento, inevitavelmente. Senhores da indústria lucrativa da mesmice, nem adianta tramar ou torcer contra. Gabriel é joia rara, impagável. Voará para além dos êfemeros produtos das ondas viciadas do rádio negociável. Seu sucesso é outro. E é feito a primavera do poeta: inexorável.

Abaixo, seu ótimo cd, completo. Na sequência, duas gravações diferentes das do disco. E a letra superinventiva de Sujeito-Objeto.

Sujeito-Objeto

(Gabriel de Almeida Prado e Kleber Albuquerque)

“Hey Pasquale!

Porque o andar dessa menina

Sempre rouba palavras da minha boca?

Hey Aurélio!

Porque o olhar dessa garota

Planta versos na minha cabeça oca?

Michaelis!

Então me diga o motivo

De tantos adjetivos impulsivos, corrosivos, vocativos, transitivos, possessivos, atrativos, supletivos, primitivos, radioativos sem ter um porquê?

E assim de modo indireto ela faz desse sujeito um objeto”.

LUQUE BARROS

O gaúcho Luque Barros começou a carreira nos anos 90, tocando em bailes. Em 1997, aos 22 anos, veio para São Paulo e ingressou na Banda Glória, de Fred Mazzuchelli. Tocou com artistas como Vanessa da Mata, Elza Soares, Renato Teixeira, Otto e Tulipa Ruiz. Após participar de trabalhos coletivos, está lançando Muito Pouco Menos Mais, seu primeiro disco solo como cantor e compositor. Ouçam a minha preferida, Você e Eu, e Desacelerar, duas de suas belas canções:

LEO MIDDEA

Leo Middea faz parte do cenário alternativo da nova mpb carioca. Está lançando A Dança Do Mundo, cd com 11 músicas que explicitam a vontade de fazer e viver da música, emoções que o artista acumula desde seu primeiro álbum, Dois. Do carimbó ao rock, seus sons buscam uma identidade genuinamente brasileira, mas com referências do mundo todo. A excelente cantora Laura Lavieri, conhecida por seu duo com o admirável Marcelo Jeneci, faz participação em Celebração. Bruna Moraes empresta sua linda voz a Pedaço do Céu. Abaixo, o cd completo e uma gravação ao vivo pra vocês curtirem a força da interpretação desse talentoso jovem. Leo ainda não toca no rádio, mas já toca aqui, no coração desse blog.

MOSTRA A TUA CARA!

… … … …. …. …. … … …

Desde o começo desse blog, recebo e-mails e mensagens de músicos e cantores que me parabenizam por abrir espaço para artistas alternativos. Alguns contam sua história e suas lutas, uns anexam links e arquivos de canções, outros sugerem pautas de shows e pedem divulgação. Respondi a cada um deles agradecendo a confiança e prometendo ouví-los, mas confesso que nem sempre há tempo suficiente para isso. Hoje, me desculpando pelo atraso, inicio a seção em que exponho alguns desses trabalhos.

JULIANO LOPES

O Juliano Lopes é um desses artistas que conheci através da troca de ideias por e-mails, logo após lançar o blog. Ele compõe interessantes temas instrumentais inspirados em grandes mestres da pintura. Brinca com a intersecção das linguagens: tintas, acordes, cores, teclas… pincéis, sons, emoções… olhos, ouvidos, arrepios… sensações: a beleza fortalecendo a alma, apaziguando o coração. Muito bom, Juliano. Ouçam que viagem prazerosa:

https://youtu.be/Now_MHqJU5c … Inspirado em Claude Monet.

https://youtu.be/lj55MfcZZ20 … Ilustrado com as pinturas de Van Gogh.

https://youtu.be/_9g65qNIPYA … Sobre os trabalhos de Modigliani e Egon Schielle.

Pra terminar, esse belo clipe baseado nas obras de Gustave Klimt:

VLAD MOURA

O cantor e compositor Vlad Moura tem mais de 20 anos de estrada, está em seu terceiro disco independente e já vendeu mais de 20 mil cópias apenas no boca-a-boca, sem empresários ou assessoria de imprensa. Tem centenas de vídeos postados no youtube pelos fãs que o adoram e desejam divulgá-lo mundo afora. Além dos shows habituais, canta em bailes, clubes, associações de amigos e shoppings, pois ‘todo artista tem de ir aonde o povo está’. Ei-lo aqui, fazendo a alegria da galera. Parabéns, Vlad, você é demais!

CURSOS

De 18 a 22/4 – segunda, quarta e sexta … O artista independente: perspectivas da comunicação contemporânea é o tema do curso no Centro de Pesquisa e Formação SESC SP, que será ministrado pela jornalista Agnes Franco e pelo músico e jornalista Vinícius Castelli. é o tema do curso no, que será ministrado pela jornalistae pelo músico e jornalista

Dia 23 – sábado – 16h … O cancioneiro brasileiro: origens e gêneros … Também ministrado no CPF SESC, o curso será apresentado pelo tenor Alberto Vieira e pelo multi-instrumentista Nicolas de Souza Barros. Também ministrado no, o curso será apresentado pelo tenore pelo multi-instrumentista

Pela internet … Curso de Harmônica … Os interessados em tocar gaita de boca já têm mais um modo de aprender. O novo site do Ale Ravanello, da banda de blues Ale Ravanello Blues Combo, promete ensinar a quem quiser conhecer ou ampliar seus conhecimentos sobre a harmônica. Além da simpatia, confira a qualidade e o compromisso do músico: Os interessados em tocar gaita de boca já têm mais um modo de aprender. O novododa banda de bluespromete ensinar a quem quiser conhecer ou ampliar seus conhecimentos sobre a harmônica. Além da simpatia, confira a qualidade e o compromisso do músico:

AGENDA DA SEMANA

Alex Almeida Acústico … O músico se apresenta no Carauari Bar e Mercearia tocando clássicos do rock nacional e internacional, além de sucessos pop e mpb em versões intimistas. Na Vila Maria.

Dia 20 – quarta – 20h30 … FLICristina – Feira Literária de Cristina – MG … De 20 a 24 de abril, a programação traz palestras, debates, lançamentos de livros, contação de histórias, saraus poéticos, exposições, shows, instalações/intervenções/performances literárias e estandes de editoras e livrarias. Presença, entre outros, de Marcia Barbieri, Marcelo Nocelli, Eduardo Lacerda e Ademir Assunção. Todas as atividades são gratuitas. … De 20 a 24 de abril, a programação traz palestras, debates, lançamentos de livros, contação de histórias, saraus poéticos, exposições, shows, instalações/intervenções/performances literárias e estandes de editoras e livrarias. Presença, entre outros, de. Todas as atividades são gratuitas.