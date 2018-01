O destaque da semana é o lançamento do cd da banda ‘Meia Dúzia de 3 ou 4’, em homenagem ao ‘baiano de Sampa’, Tom Zé. Mas tem também o primeiro clipe dos Amanticidas. E o meu encantamento com o sarau Feminino Infinito (e com as múltiplas possibilidades artísticas oferecidas pelo Teatro Garagem). Tem o niver do Teatro da Rotina com um mês inteiro de ótimos shows. E teve o niver da Mercearia com festança na Carauari. Conto tudo aqui. A programação de saraus no fim de ano é mais extensa, mas este blog tem coração de mãe e todo mundo entra. Ainda falta muito evento no agendão para este findi, mas eu aperto, boto dentro e alardeio pelo face (abre o zói!). Na semana que passou estive em dois saraus que adorei e mostro agora como foi:

SARAU FEMININO INFINITO >>> Sábado presenciei à segunda edição do sarau organizado e apresentado pela poeta Paula Valéria de Andrade numa das salas do espaço mantido pela atriz Anette Naiman, o Teatro Garagem (ver texto abaixo). Foi um delicioso sarau ‘3 em 1’, com música, poesia e artes plásticas. Um resto de sol ainda teimava em entrar pelas janelas entreabertas da sala, quando o sarau começou. Eu olhava as paredes que me olhavam, encantado com os rostos sexos corpos e a postura libertária das mulheres desenhadas pela artista plástica Angelita Cardoso, que expunha suas aquarelas e gravuras. Quando o sol se pôs, as pequenas luzes dos spots criaram o clima ideal para as várias rodadas alternadas de leitura de poemas autorais de Andrea de Barros (do blog Letras Fêmeas – no vídeo), Branca Lescher e Beatriz Di Giorgi. Anette e Valéria também declamaram, lembrando poemas e histórias de Hilda Hilst e do coletivo Senhoras Oscenas. Depois, Cilla Amaral fez sua performance como a palhaça Scarlett e a (também) ótima cantora Branca Lescher fez o pocket-show de lançamento do seu cd, acompanhada por Paulo Pascalli Jr. (sax e flauta – e autor das fotos que espalhei pelo post) e Sidney Ferraz (piano). Belas canções e música de primeira num ambiente acolhedor. Quer mais o quê, Arnaldo Afonso? Tava difícil sair dali… Mas eu já tinha compromisso com outro sarau e me despedi, saindo de fininho um pouco antes do fim (bem na hora em que estava rolando um vinhozinho… aiaiai!).

TEATRO GARAGEM >>> Vou abrir mais este parágrafo, só pra falar do Teatro Garagem, um amplo e bonito casarão que abriga um teatro (com área de recepção), um salão para ensaio, uma sala para saraus, shows e exposições, além de pequenas salas para escritório e reuniões. Sem contar o quintal dos fundos, arborizado e com belo visual, onde se pode realizar coquetéis e eventos descontraídos com música ao ar livre. Isso tudo (o que já existe e o que ainda está por vir) nasceu das ideias e da força empreendedora da atriz Anette Naiman, que apresenta no local a peça ‘O Bote da Loba’, do genial Plinio Marcos (nesta semana, soube mais uma ótima história dele: entrevistado por Boris Casoy, que o julgava ‘perseguido pela ditadura’, Plinio interpelou o jornalista e sapecou: ‘perseguido o caralho, Boris. Perseguido é coisa de bunda-mole. Eu dei trabalho… Eu fiz por merecer”. Dá-lhe, Plinio!). O ‘Bote’ é a segunda peça de Plinio que Anette encena (Navalha na Carne foi a primeira). O Teatro Garagem completa 13 anos de arte e resistência cultural. E está ampliando suas dependências (a casa ao lado será incorporada ao espaço, o que possibilita sonhar com a criação de uma espécie de Centro Cultural Alternativo na Vila Romana. Recomendo aos grupos de teatro, aos donos de editora e aos músicos e artistas em geral que visitem o local e conversem com Anette. Boas ideias e projetos podem nascer daí… O Teatro Garagem fica na rua Silveira Rodrigues, 331-A, na esquina com a rua Vespasiano, a menos de um quilômetro da av. Pompeia.

SARAU SOM & POESIA NA MERCEARIA >>> Saindo da Vila Romana, peguei busão e metrô e segui pra Vila Maria. Cheguei atrasado, claro. O Bar e Mercearia Carauari, que promove o sarau Som & Poesia, comemorava 25 anos de existência. Os anfitriões, Toninho & Andrea, que abrem as portas da Mercearia pra oferecer entretenimento e cultura, além de laticínios e enlatados, nos receberam com alegria redobrada. O escritor e editor da Reformatório, Marcelo Nocelli, organizou e apresentou esta nona edição do sarau. Eu perdi, entre outras elogiadas performances, a do grande violonista Sandro Mendes (que conheço de vídeos) e o lançamento do livro “Balada do Crisântemo Fincado no Peito”, do escritor Marcio Dal Rio (que gentilmente me presenteou com um exemplar). Mas teve feirinha de artes e artesanato, palco aberto e muitos amigos pra papear e abraçar. E antes do ‘parabéns’, ainda pude ouvir as lindas canções da incrível dupla Giliane Meireles & Valter Gusmão, além dos músicos Rogerio Castagnoli, Tião Baia, Birodylan, Aécio Oliveira e Rosana Camilo, entre outros. Eu cantei uma canção chamada ‘Feliz’, mas disse que era em ironia e contraponto à lamentável e entristecedora onda retrógrada que censura as artes, corrompe a política e enterra o sindicalismo nacionais (sem que ninguém bata panela alguma). Sarau, na Vila Maria, tem sangue, suor e suingue. Mas tem estilingue também. Depois que acabou, a gente ainda ficou por lá algum tempo. Bebendo e falando besteira até…

TEATRO DA ROTINA

COMEMORA CINCO ANOS

Entidade sem fins lucrativos, o Teatro da Rotina é um espaço alternativo incrível onde a gente vê shows e peças como se estivesse na sala de casa. Fundado em 2012 pelo ator, diretor e dramaturgo Leonardo Medeiros, tem como proposta a resistência artística. Sem patrocínio, o espaço é mantido pela renda da bilheteria e pelo trabalho voluntário da companhia formada por Clara Moraes, Bruna Brito, Diego Monteiro, Elly Dantas, Juliana Simon, Neto Medeiros, Paula Vilhena, Rodrigo Lavorato, Victor Deamo e Vinícius Ferreira. Em novembro, ao celebrar cinco anos de atividades, o Teatro da Rotina apresenta uma programação superespecial, permeada por folk, rock, mpb, psicodelia e prog (tamanha diversidade musical conta com curadoria da jornalista Bijou Monteiro). Durante o mês festivo, os shows terão Daniel Ribeiro, Flavio Tris, Rodrigo Saffuan e Jairo Pereira como mcs dos eventos. Confira as atrações (algumas eu já espalhei pelo post):

Apresentação de Wander B (dia 1), Mutum (dia 2), Grená (de Uirá Ozzetti, dia 3), Versos Que Compomos Na Estrada (dia 4), Paulo Monarco (dia 8), Anna Tréa (dia 9), Passo Torto e Ná Ozzetti (dia 10), Jair Naves (dia 11), Zéu Britto (dia 15), Consuelo de Paula (dia 16), Lineker (dia 17), Sol a Pino (dia 18), Felipe Camara (dia 22), Bratislava + Oto Gris (dia 23), Guaiamum + Naked Girls And Aeroplanes (dia 24), Bernardo do Espinhaço (dia 25), Socorro Lira (dia 29) e Flavio Tris (dia 30). Adquira os ingressos antecipadamente ao preço promocional de R$20 (no link https://www.teatrodarotina.org/ingressos). Na rua Augusta, 912, sempre às 21h (veja aqui, o teaser do niver, criado pelo site Criado Mundo).

O Teatro da Rotina prima por belos espetáculos (e por cartazes muito bonitos, sempre com fundo preto, tipografia própria e tratamento gráfico especial, com a retícula das fotos estourada ou em alto contraste). Nesta semana, por exemplo, tem show com dois artistas maravilhosos (mais abaixo, no agendão tem vídeos com músicas deles):

Quinta-feira- 26 de outubro – 21h … Felipe S + Zé Manoel … Felipe S, vocalista da banda pernambucana Mombojó, apresenta o show do seu primeiro disco solo, Cabeça de Felipe. O pianista e compositor Zé Manoel, revelação da mpb, traz as canções do cd “Delírio de um romance a céu aberto”. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 (antecipados) e R$40 (porta).

BANDA ‘MEIA DÚZIA DE 3 OU 4’

HOMENAGEIA TOM ZÉ, EM CD

Eles se definem como ‘uma bandinha ligeiramente paulistana que transa MPB, não tão P, mas muito B. Há quem diga que pra M falta muito’. A frase jocosa é de quem não se leva muito a sério, mas o ‘Meia Dúzia de 3 ou 4‘ é um grupo talentoso, virtuoso musicalmente e de poética moderna e antenada, mesmo quando envereda pela sátira mais escrachada. A banda é formada por Daniel Carezzato (voz e percussão), Luisa Toller (voz, teclado, ukulele), Marcos Mesquita (baixo e voz), Mike Reuben (flauta e sax), Pedro Prado (bateria), Sergio Wontroba (clarinete e sax) e Thiago Melo (violão, cavaco e voz). Após assistir a um ótimo show do ‘Meia Dúzia‘ no sarau Sopa de Letrinhas, fiquei superfã e fui pesquisar mais. Me maravilhei com os clipes e as canções críticas, divertidas e superpaulistanas que encontrei no youtube. A gente gosta de encontrar e sentir neles as inspirações da Vanguarda Paulistana, de Itamar, Tatit e Grupo Rumo. Ou dos Mutantes, de Gil e Tom Zé. Mas pra além das boas influências, eles têm mesmo é muita inventividade.

Agora eles lançaram na net um cd em homenagem a um de seus ídolos: o cantor e compositor baiano (ou ‘urbaiano de Sampa’, conforme eu escrevi AQUI) Tom Zé. O disco era pra se chamar “80 Anos de um Zé Qualquer”, mas eles demoraram tanto que o homenageado já fez 81 e está longe de ser um Zé qualquer. Durante esse tempo, nas palavras da banda, ‘a gente fez 12 canções, um plágio e arrebanhamos um poeta pra tentar traduzir, com o nosso jeitão paulistano, a obra e a vida de um dos caras mais geniais da história da música’. O ‘plágio’ suponho que seja a faixa ‘Sampla’, uma colagem de trechos de músicas que formam uma variação da letra de Sampa, de Caetano. Só o neologismo do título já justifica a empreitada de samplear e parir uma nova Sampa. O disco tem participação de Daniel Minchoni (voz e autor da faixa/poema “São São”), Juliana Perdigão (voz em “O Frentista de Irará”) e Guilherme Freire (violão e co-autor de “Sopapo no Cognitivo)”. Lá na net tem a ficha técnica completa, com o nome de todo mundo que participou. Esse é o quinto cd do ‘Meia Dúzia‘. Ouça tudo. Cognitive-se:

Na primeira nota do agendão, mais abaixo, assista ao primeiro clipe de uma outra jovem e talentosa banda muito influenciada pela obra de Tom Zé (e de Itamar Assumpção): Os Amanticidas.

OS LIVROS DOS POETAS

LOURENÇA LOU E JOSÉ COUTO

‘O soneto de Pandora‘ é o novo livro que o poeta José Couto lançará pela Penalux, em 7 de novembro, às 16h30, na 63ª Feira de Livros de Porto Alegre. Antes, porém, a editora disponibilizou sua venda pelo site. E, como numa espécie de ‘esquenta’, seus amigos e admiradores estão postando vídeos de seus poemas ou com textos que lhe prestam homenagem. O mesmo acontece com a poeta mineira Lourença Lou, autora de ‘Equilibrista’, que em breve lançará ‘Pontiaguda‘. Enquanto aguardamos os livros, posto dois vídeos sobre cada um deles.

OFICINA DE PUBLICAÇÃO

E EDIÇÃO DE LIVROS

O escritor e editor da Reformatório, Marcelo Nocelli, ministra um curso rápido de edição/publicação de livros, destinado a escritores, autores estreantes, interessados em editar e/ou publicar um livro, ou a todos que queiram trabalhar com edição ou iniciar um selo editorial (editora independente). O curso também apresenta um panorama dos mercados editoriais e gráfico. Aqui, alguns tópicos das atividades:

– Os critérios fundamentais para o envio de originais (pelo autor)

– Os critérios para a seleção de originais (pelas editoras)

– É preciso registar uma obra? Como fazer?

– Autopublicação, publicação independente e as diferentes formas de publicação

– Como criar uma pequena editora e/ou um selo editorial independente

– As relações editoras/autores e os diferentes contratos

– O processo de edição: preparação, revisão, diagramação, capa e fechamento de arquivos

– A escolha do material gráfico: papel, tintas, acabamento

– Os diferentes processos de impressão

– Os custos de edição e publicação de um livro

– O mercado editorial e a distribuição e venda de livros

Marcelo Nocelli é escritor, editor e técnico gráfico, formado em tecnologia eletrônica gráfica (1996) e Licenciado em Letras (2010). Atuou mais de 20 anos na indústria gráfica livreira. É sócio editor nas editoras Reformatório e Pasavento e autor de contos e crônicas publicados em revistas e sites especializados no Brasil, Alemanha e Itália. Publicou os romances O Espúrio (2007), O Corifeu Assassino (2009), ambos pela LCTE Editora, e Reminiscências (2013), pela Reformatório.

O curso acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro (terça, quarta e quinta-feiras), das 19h às 22h, na Livraria Zaccara, à rua Cardoso de Almeida, 1.356, em Perdizes. Investimento: R$200. Vagas limitadas. Inscrições pelo fone (11) 3384-0908 ou pelo e-mail loja@livrariazaccara.com

AGENDÃO

Eis aqui a agenda dos saraus para o seu findi, com fotos e vídeos (clique nas palavras em negrito para acessar os links e nos cartazes para ampliar a imagem e ler detalhes). Acompanhe também as muitas opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira … Amanticidas – Lançamento do clipe ‘Freguesia’ … Banda formada por Joera Rodrigues, João Sampaio, Alex Huszar e Luca Frazão, lançou na net seu primeiro clipe. Conforme o prometido, tá aqui.

Outubro … Mês da Cultura Independente no CCSP … Última semana do festival que promove eventos com música, cinema, literatura, debates e festas em diversos locais da cidade. Além da presença de artistas já conhecidos e de alguns nomes internacionais, estão abertas as inscrições para a participação de coletivos no ‘SP NA RUA’, que acontece no dia 28. Todas as atrações são gratuitas. Veja a programação completa no site do CCSP.

Até novembro … Derivas Abertas _ CCSP (Projeto Deslocamentos Sonoros) … O Coletivo Teatro Dodecafônico foi selecionado pelo 6º Edital de Projetos de Mediação em Arte e Cidadania Cultural do Centro Cultural São Paulo. Na primeira fase, de setembro a novembro, realiza ‘Derivas Abertas’ pelos espaços e acervos do CCSP. Depois, convida a todos para percorrer e conhecer seus corredores, rampas, discos, livros, documentos e etc, de maneira experimental e lúdica. Cada ‘deriva’ começa e se encerra no mesmo dia. O material descoberto e as experiências vividas irão compor uma série de audiotours. As próximas serão dias 26 de outubro e 4, 10, 16 e 25 de novembro. Na Rua Vergueiro, 1000. Inscreva-se pelo www.goo.gl/osdufD

Até 5 de novembro … Ocupação Inezita Barroso … Projeto que abre espaço a mulheres fundamentais da cultura brasileira conta a história da artista por meio de gravações, livros, fotos, vídeos e objetos pessoais, entre outros materiais. De terça à sexta, das 9h às 20h. Sábado, domingo e feriados, das 11h às 20h. Entrada franca. No Itaú Cultural, à avenida Paulista, 149.

Até 30 de dezembro – das 10h às 20h … Robert Frank: Os americanos + Os livros e os filmes … A obra de Robert Frank, um dos nomes mais importantes da história da fotografia, será apresentada em duas exposições no IMS Paulista: “Os americanos” e “Os livros e os filmes”, com entrada franca. Em paralelo às exposições, o IMS promove retrospectiva de sua filmografia, exibindo 25 títulos, entre curtas, médias e longas-metragens. Na avenida Paulista, 2424.

Quintas-feiras – 26 (out), 7 e 14 (nov) – das 19h às 21h … Curso “Robert Frank e os beats: diálogos” … Curso, ministrado por quatro professores, aborda a maneira como a produção do fotógrafo e cineasta dialoga com a geração beat no cinema, na literatura, na arte e na música. Do pop de Andy Warhol às improvisações do jazz e às letras de Bob Dylan, do cinema experimental americano à escrita de Kerouac. Investimento de R$200, com desconto de 50% para estudantes, professores e pessoas maiores de 60 anos. Inscrições pelo site.

Até 14 de fevereiro/2018 … Exposição – Histórias da sexualidade … Com mais de 300 obras e cerca de 130 artistas, tanto do acervo do MASP, quanto de coleções brasileiras e internacionais, incluindo desenhos, pinturas, esculturas, filmes, vídeos e fotografias, além de documentos e publicações, de arte pré-colombiana, asiática, africana, europeia, latino-americana, entre outras. A mostra divide-se em nove núcleos temáticos e ocupa três espaços do Museu: o primeiro andar (Corpos nus, Totemismos, Religiosidades, Performatividades de gênero, Jogos sexuais, Mercados sexuais, Linguagens e Voyeurismos), a galeria do primeiro subsolo (Políticas do corpo e ativismos) e a sala de vídeo (Voyeurismos). No Masp, à av. Paulista, 1578. Só para maiores de 18 anos. Acima, vídeo com depoimento do artista chinês Wei Wei, sobre a censura às artes e a onda retrógrada capitaneada pelo MBL.

Até domingo, 29 de outubro … 10ª Mostra Cultural da Cooperifa … A Cooperifa, um dos maiores e mais tradicionais saraus da cidade, comemora 16 anos e apresenta nove dias de programação gratuita: vai ter dança, cinema, teatro, artes plásticas, palestras, literatura e música. “Vivemos um período de censura à arte e cultura. Nós, da Cooperifa, resistimos e vamos levar o que há de melhor feito na periferia e fora da periferia para a Mostra”, afirma o poeta Sérgio Vaz, fundador do coletivo. Veja AQUI toda a programação.

Inominável Abrindo os trabalhos do "La em casa é assim" eu trouxe a canção Inominável, uma parceria com Paulo César de Carvalho, amigo querido, de quem eu sou muito fã!Espero que vocês curtam.Uma canção por semana!!Ate a quinta feira que vem.;) Publicado por Marco Vilane em Quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Quinta-feira … Marco Vilane – Lá em casa é assim … A cada quinta-feira o cantor e compositor Marco Vilane vai disponibilizar na net uma nova canção de seu repertório. Dando início ao projeto, ouça ‘Inominável’, parceria dele com Paulo César de Carvalho.

Quinta-feira- 26 de outubro – 18h30 … Luiz Cláudio na Casa Fórum … O músico Luiz Cláudio de Santos apresenta clássicos da mpb e canções autorais. Comemoração de 1 ano do Movimento de Palhaçaria Feminina da Baixada Santista, que fará performance no intervalo do show. Na rua Primeiro de Maio, 57, em Santos.

Quinta-feira- 26 de outubro – 19h … Lançamento do livro ‘Paisagens Interiores’ … Poeta e psicanalista Alcimar Alves de Souza Lima lança livro com seus micropoemas. Apresentação do grupo poético-musical Chama Poética, com Fernanda de Almeida Prado, Gabriel de Almeida Prado, Liw Ferreira, Lucas Coimbra e convidados. Na Casa da Cultura Carlos e Diva Pinho, à rua almirante Pereira Guimarães, 314, no Pacaembu.

Quinta-feira- 26 de outubro – 19h … Sarau da Capivara Primata – VIII Eucaristia … Sarau com palco aberto e os convidados: Dione Carlos, Bruno Bernardo, Monica Marques, Carla Zanini e Mariana Varela. Intervenção sonora da banda Riacho dos Quatro Ventos com Camila de Sá (voz e composição), Di Ganzá (arranjos, violão e cordas), Alice Haibara (percussões) e Paula Duarte (flauta). Reserva de mesas a editoras, escritores e artistas para exposição de trabalhos. Contatar Macaio Poetônio ou Luís Perdiz. Na Toca da Capivara, à rua Major Diogo, 865.

Quinta-feira- 26 de outubro – 19h30 … Transmissão ao vivo: Indy Naíse – Página Mais Brasil … Cantora e compositora faz show com transmissão pelo facebook. Para assistir, entre na página do Mais Brasil.

Quinta-feira- 26 de outubro – 20h … Quintasoito com a Cia. Do Tijolo – Espetáculo Ledores no Breu … Inspirado no texto “Confissão de Caboclo”, do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo Freire, o espetáculo Ledores no Breu trata das relações entre o homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. Histórias entrelaçadas que acompanham analfabetos em pleno século XXI, homens percorrendo distâncias para elucidar suas dúvidas, seus erros e seus crimes. No Espaço Clariô, à rua Santa Luzia, 96, em Taboão da Serra.

Quinta-feira- 26 de outubro – 21h … Felipe S + Zé Manoel … Felipe S, vocalista da banda pernambucana Mombojó, apresenta o show do seu primeiro disco solo, Cabeça de Felipe. O pianista e compositor Zé Manoel, revelação da mpb, traz as canções do cd “Delírio de um romance a céu aberto”. No Teatro da Rotina, à rua Augusta, 912. Ingressos a R$20 (antecipados) e R$40 (porta).

Quinta-feira- 26 de outubro – 21h … Juli Manzi interpreta Nei Lisboa … Compositor gaúcho radicado em SP canta canções do conterrâneo Nei Lisboa. Com Moisés Moita (Porcas Borboletas) e Tonho Penhasco (Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, Skowa e a Máfia). Na Sensorial Discos, à rua Augusta, 2389. Entrada R$12.

Quinta-feira- 26 de outubro – 21h … Guarabyra, Tavito, Vignini e Tuia com Chico & Renato Teixeira … Num grande encontro das gerações folk e rock rural, o cantor e compositor Tuia, novo nome do folk brasileiro, se junta a Guarabyra (Sobradinho), Tavito (Rua Ramalhete) e ao violeiro Ricardo Vignini para um show na Casa Natura Musical, que ainda terá como convidados Renato Teixeira (Romaria) e seu filho, Chico Teixeira. Na rua Artur de Azevedo, 2134, em Pinheiros.

Quinta-feira- 26 de outubro – 21h … Blues na Boutique com The East West Band … A cada quinta-feira o Projeto convida uma banda de blues. Nesta edição, a The East West Band, formada por MaurusBlues (gaita & voz), Fernando Hipólide (guitarra), Felipe Barba (baixo) e Eduardo Camargo (bateria & backing vocals), homenageia um dos maiores gaitistas de Chicago: Paul Butterfield. Entrada R$10 (vip até 20h). Na Boutique Vintage Brechó e Bar, à rua padre Adelino, 949, quase em frente ao sesc Belenzinho.

Sexta-feira – 27 de outubro – 10h … A Migração Nordestina para São Paulo … A história e a importância da migração de nordestinos para São Paulo a partir da década de 1930 é o tema que o jornalista e escritor Moacir Assumpção abordará em entrevista ao colega Djair Galvão. No auditório da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, à avenida professor Ascendino Reis, 1130. É necessário se inscrever pelo site www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br

Sexta-feira – 27 de outubro – 18h … Abertura da 2ª Mostra Cultural das Periferias – Lado Leste … Fórum de Cultura da Zona Leste organiza a mostra que começa com concentração às 18h no espaço do Grupo Cultural Afro II, localizado na rua Anselmo Rodrigues, 125, em Itaquera. De lá o cortejo segue até a Okupação Cultural Coragem, onde Rincon Sapiência faz show às 21h.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Halloween Literário no Patuscada … Patuscada é o misto de bar, livraria e café da Editora Patuá, que se tornou ponto de encontro de artistas e também sede para comemorações diversas, de lançamento de livros a shows e até esta segunda edição da festa de halloween literário. A primeira dose de Cuba Libre é de graça e os livros estarão à venda a partir de R$10. Pista com o melhor do som dos anos 80 para dançar a noite toda. É pra ir fantasiado (ou não). Na rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Guaruween … Oito curtas serão exibidos na primeira mostra de filmes de terror produzidos em Guarulhos (veja o vídeo). No anfiteatro da biblioteca Monteiro Lobato, à rua João Gonçalves, 439, no centro de Guarulhos.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Sarau TRANSflorescer … Shows e atividades artísticas variadas com a presença de Clara Averbuck, As Despejadas, Léo Áquila, Vanessa Bumagny e Zumb-boys, entre outros. No Centro de Acolhida Florescer, um espaço que atende cerca de 30 mulheres travestis e transexuais de SP. Na rua Prates, 1101, no Bom Retiro.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Sarau das Águas … Nesta edição, sarau homenageia os músicos Nonoh e Karoço e a artista plástica Lucia Rosa (Betinha). No Espaço Formação, à rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Blablablá – Literatura recebe a historiadora Cida Santos … O Blablablá é uma roda de discussão sobre cultura, arte, educação e sustentabilidade, mediada pelo poeta Escobar Franelas, que ocorre bimestralmente na Casa Amarela. Nesta edição, presença da escritora Cida Santos, autora de dois livros que são considerados biografias da ZL (“Zona Leste Meu Amor” e “Zona Leste Fazendo História”). Ela discorrerá sobre sua experiência como assistente social e a militância junto aos movimentos de saúde, moradia e cultura. Na rua Julião Pereira Machado, 7, em São Miguel Paulista.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h … Show Canções de Esquina – Douglas Lemos … Cantor e compositor carioca é o fundador da roda de samba mensal “Sambachaça”, que resgata composições históricas e incentiva o encontro de novos compositores. Entre suas referências musicais estão os grandes João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro, Aldir Blanc e Moacyr Luz. Na Mora Mundo, à rua Barra Funda, 391.

Sexta-feira – 27 de outubro – 19h30 … Slam da Guilhermina – edição de outubro … Batalha de poesia que ocorre desde fevereiro de 2012 na ZL, na praça pública ao lado do Metrô Guilhermina-Esperança, todas as últimas sextas feiras do mês. O evento é dividido em dois momentos: roda livre e slam. O Coletivo Slam da Guilhermina é formado por Cristina Assunção, Emerson Alcalde e Uilian Chapéu. Na rua Astorga, 774.

Sexta-feira – 27 de outubro – 20h … Caleidoscópio …. O coletivo Chama Poética, dirigido por Fernanda de Almeida Prado, em parceria com o Coral Herdechor, com regência de Léo Camargos e Ângela Zucarelli, apresenta o espetáculo Caleidoscópio Poético, com a presença de vários artistas: Nani Barbosa, Gabriel de Almeida Prado, Daniel Medina, Alexandre Mello e Carlos Galdino, entre outros. No Teatro do Iamspe, à av. Ibirapuera, 1215, terceiro andar.

Sexta-feira – 27 de outubro – 20h … Catapulta#4 da performance … Programação com várias performances (ver cartaz) na sexta e no sábado. Ingressos a R$20 (um dos dias) e R$30 (os dois dias). Na Casa de Zuleika, à rua Silvio Sacramento, 121.

Sexta-feira – 27 de outubro – 20h … Karaokê na Carauari … O famoso Mercearia, bar da Andrea e do Toninho, que promove saraus, festas e shows com os artistas da Vila Maria, convida para uma noite de karaokê, bebidinhas e comidinhas. Na praça Carauari, 8.

Sexta-feira – 27 de outubro – 20h … Rock E Motores – Rock Insane … Banda faz show com seu repertório de Van Halen, The Cult, Guns’n’Roses, Judas Priest, AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Raimundos, Titãs, Legião e muito mais. Kyros Rock Beer, à av. cel. Sezefredo Fagundes, 1802.

Sexta-feira – 27 de outubro – 20h30 … JC Acústico … Músico, também conhecido por JC Zeppelin, apresenta o melhor do flashback internacional e nacional: Elvis, Beatles Creedence, Elton, Bee Gees, Johnny Rivers, Led Zeppelin, Nazareth, Pearl Jam, Zé Ramalho, Secos & Molhados, Titãs, Legião, Raul e Roberto. No The Brother’s Bar, à av.Buturussu, 1250.

Sexta-feira – 27 de outubro – 21h30 … Baixo Volume – Arthur Matos – em Aracaju … Cantor e compositor se apresenta acompanhado de Rafael Ramos (teclados e harmmonium). No repertório, Beatles, Dylan, Neil Young, Death Cab for Cutie, Tom Petty, Simon and Garfunkel e Beach Boys, além de canções dos seus quatro discos lançados. Contribuição R$10. Na Reciclaria – Casa de Artes, à av. José Menezes Prudente, 97, em Aracaju.

Sexta-feira – 27 de outubro – 22h … Samba da Gruta … Oitava edição do Samba da Gruta rola na madrugada, da meia-noite às 4h. Nos intervalos, discotecagem da dj Marina Lopes. Couvert R$5. Na Gruta Bar e Bilhares, à rua major Quedinho, 112-A, no centro.

Sexta-feira – 27 de outubro – 23h … Festa Jardim Psicodélico #12 – No Estúdo Lâmina … O coletivo Jardim Psicodélico, que realiza na ZL eventos como Festa Jardim Psicodélico, Doces Tardes de Domingo, A Idade da Terra em Transe, Festival Mosca Branca e a Festa Antropofágica), desta vez promove festa no Estúdio Lâmina, no centro de SP. Na programação, show das bandas Os Subterrâneos e Os Longes, discotecagem de Alline Resende e Uly Nogueira e feira de vinil da Charada Discos, com classic rock e brasilidades. Entrada R$20. Na avenida São João, 108.

Sábado – 28 de outubro – das 12h às 18h … Maru99 – 2ª Feira de Arte Impressa Independente … Evento é uma opção para artistas da ZL colocarem seu trabalho em contato direto com o público, além de criar intercâmbio com profissionais atuantes em literatura, fotografia, ilustração e arte impressa e gráfica.

Este ano a feira traz três atividades criativas e gratuitas, das 14h às 17h, abertas para quem quiser participar: Serigrafia, com a Coticoá; Carimbo, com a Gráficafábrica; Encadernação, com a artista visual Luciana Miyuki.

Além do show com as cantoras Carla Chagas Passos, Bella Perozzi e Fernanda Quintanilha, os interessados podem participar de uma visita guiada (às 14h e às 16h) com a artista visual Ana Paula Francotti, que apresenta aos participantes publicações independentes selecionadas junto com seus autores. Na rua Evangelina, 1390, no Carrão.

Sábado e domingo – 28 e 29 de outubro … Intolerância. Respeito LGBT … Espetáculo de dança contemporânea debate a questão e pede Respeito LGBT. Com oficina e debate (ver programação no cartaz). Das 16h às 20h. No Espaço Extranho, à rua Bárbara Heliodora, 135.

No domingo, às 11h, última apresentação do espetáculo, gratuitamente, na av. Paulista, em frente ao MASP. Com – Com Aryel Murasaki, Rafael Correa, Fernando Venturini e Joao Pirahy – Direção cênica de Youssef Khouri.

Sábado – 28 de outubro – 18h … Sará o quê? … Sarau idealizado pelo cineasta Sergio Roizenblit (Milagre de Santa Luzia), com curadoria de Geórgia Gugliotta e organizado pelos músicos Caito Marcondes, Dante Ozzetti e Patrícia Bastos. Nesta edição, a cantora mineira Karine Telles e o músico Victor Mendes fazem o show “Canção Amiga”, com composições de Dominguinhos, Milton, Chico, Caetano, Tom, Dércio Marques, Augustin Lara e inéditas do poeta Paulo Nunes, Wagner Dias e Renato Braz. O Trio José apresenta “Enquanto a lua alumeia”, com Victor Mendes (voz e viola), Danilo Gonzaga Moura (voz e violão) e Paulo Nunes (leitura de poemas). Na rua Cristiano Viana, 1430.

Sábado – 28 de outubro – 19h … 43º Sarau dos Conversadores … Sarau acontece no último sábado de cada mês. Nesta edição, dois escritores e poetas: Makenzo Kobayashi apresenta sua poesia falada e Zé Sarmento faz performance em prosa e verso. Na música, participação do Coral Canto Livre, sob regência do maestro e arranjador Roberto Anzai. Abrindo e fechando o evento, Os Conversadores, Edson Tobinaga e Cacá Mendes. E ainda o palco aberto e sorteio de livros e cds dos artistas participantes. Na Livraria da Vila, à alameda Lorena, 1731. Entrada franca.

Sábado – 28 de outubro – 19h30 … Lançamento do livro ‘Pancho Villa não sabia esconder cavalos’ … A Editora Laranja Original convida para o lançamento do livro de Adriana Brunstein, com 70 contos e ilustrações de Marcos Garuti, à venda por R$35. Adriana já ganhou o troféu HQ Mix de melhor roteirista nacional e publicou o romance Estado Fundamental. No Presidenta Bar e Espaço Cultural, à rua Augusta, 335. Leia um dos contos:

“E parece que todo mundo chega a algum lugar quando amanhece. Você não. Você está preso num congestionamento na Marginal Tietê por causa da queda de um OVNI. É o que você escuta na sinistra estação de rádio russa UBV-76. Você está num conversível, você espera que chova e que as rachaduras de seus lábios cicatrizem. Você pensa em beijá-la e em um buquê de pequenos cactos. Você faz a conta de quanto tempo passou depois da sétima vela do seu aniversário. E tinha aquele pássaro na arapuca que você ficou olhando até que ele parasse de se debater. E ela que gostava de cinco segundos de asfixia antes de gozar. A parede cheia de medalhas e você perguntava ao seu avô se ele era herói de guerra. Ele já não sabia, ele passava o dia inteiro chamando por alguém que ninguém conhecia. Um casal trepava na saída de bolhas de ar da piscina pública quando você ganhou seus óculos de natação. Você quer saber, do motorista do carro ao lado, quanto tempo ainda. Ele faz um sinal com a mão que você acha obsceno e você fecha a capota. Tem um outdoor que não devia estar ali e mostra uma praia que você pode parcelar. Ou é só um flyer preso no seu limpador de para-brisa desde a semana passada. Você já não consegue perceber distâncias. Um animal morto flutua entre as duas pistas. Você pensa novamente em beijá-la e dá seta para a direita. Então você espera”.

Sábado – 28 de outubro – 20h … Sopa de Letrinhas Sarau & Lançamento de ‘Agosto Era Mês Aziago’ … O poeta Vlado Lima apresenta um dos melhores e mais tradicionais saraus da cidade, que agora também virou editora. É pela Editora Sopa de Letrinhas que a poeta Zélia Guardiano lança ‘Agosto era mês aziago’. No sarau, palco aberto e convidados (clique no cartaz). O grupo Poema Novo faz pocket-show de abertura. No Julinho Clube, à rua Mourato Coelho, 585, na Vila Madalena. Um pouco da poesia de Zélia:

ENTARDECER, AQUELA HORA, DIGAMOS ASSIM, DELICADA

No ponto da esquina

Moças cansadas

Esperam

Transporte urbano

Enquanto as sombras

De tudo

( Poste

Oitizeiro

E

Cachorro vadio

Casal de idosos

Menino cigano

Que passam)

Se alongam

Maritacas

Ainda muito dispostas

Revoam

Gritam

Em algazarra

Como se o dia

Tivesse início

E o lusco-fusco

Fosse d’aurora

Hora d’eu

Sair do mirante

Fechar a janela

Puxar a cortina

Ir pra cozinha

Buscar copo d’água:

A novena na tela

Começa agora

( Nossa Senhora

Não aprecia atraso

Demora)

Sábado – 28 de outubro – 21h … Laya – no Teatro de Bolso do Iv Mundo … Cantora apresenta show intimista. Segundo ela mesma, será “Laya, unha, gogó, tambor e convidados no charmoso teatro de bolso do Iv mundo, são paulo, sábado, lua crescente, nove horas, rebento, tudo que nasce, que vinga, que medra”. Na praça Jesuino Bandeira, 124, na Vila Romana. Entrada R$20.

Domingo – 29 de outubro – das 13h às 22h … Festa – A Idade da Terra Em Transe – 13 – À Fantasia … Festão (à fantasia) promovido pelo Jardim Psicodélico (formado por Petruche, Kbélo, Osmedio, Bourbon & Cia) oferece um dia inteiro de shows com bandas se alternando no palco da loja de discos e videoclube Charada: oSKArface, Os Tulipas Negras, Capitão Bourbon, Nicolas não tem banda, Mau Mau e Seus Demonios Malditos do Refresco Elétrico. Como os caras são roqueiros, cinéfilos e fãs de Glauber (vide o nome da festa), eles sempre preparam um filme promocional muito divertido, com trilha sonora bem legal e roteiro muito louco. Curte aí:

Em todos os eventos sempre tem exposição, fanzines, graffitti, comidinhas e vendas de produtos artesanais (nesta edição com Carlos Milker, Vander Bourbon, Marcello Dalla Dea e Mademoiselle Marchand). E ainda tem discotecagem com garage-funk-psicodelia-blues-brasilidades e mais a tradicional Feira de Vinil. Na Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, na Vila Tolstói, ZL.

Domingo – 29 de outubro – 15h … Sarau da Paulista … Sarau de rua, ocupando a Paulista e conclamando artistas à mobilização. Poetas de várias gerações se reúnem em frente ao prédio da Justiça Federal, para mostrar que “poesia é insubordinação e rebeldia, mas sobretudo, participação; poesia é desarmar a dominação, qualquer dominação: a poesia não admite a ditadura”. Com os poetas Rubens Jardim, Cesar Augusto de Carvalho, Osvaldo Rodrigues e Claudio Laureatti, entre outros.

Domingo – 29 de outubro – 15h … Bar do Frango – Aniversário 28 Anos com Sarau … Niver do bar com sarau, festança e forró pé-de-serra. Entrada franca. Na av. São Lucas, 479. No parque São Lucas.

Domingo – 29 de outubro – 17h … Rhaissa Bittar no Spring Sessions – 3ª Edição … Projeto abre espaço ao talento feminino, tendo como cenário o pôr-do-sol visto do Bar do Terraço Itália. Nesta edição, show da cantora, atriz e compositora Rhaissa Bittar, acompanhada pelo pianista João Leopoldo, com participação de Luiza Caspary. No repertório, canções autorais e releituras de clássicos do jazz, tango, bossanova e musicais da Disney. Rhaissa já lançou os ótimos cds “Voilà” (2010) e “Matéria Estelar” (2014), discos de que já falei AQUI. A apresentação será por volta das 18h30. Couvert R$45. Na avenida Ipiranga, 344, 42º andar.

Domingo – 29 de outubro – 17h … Zona Lê Mulheres … Criado e apresentado pela multiartista Maria Giulia Pinheiro, o Zona deste mês será um sarau-debate com o tema “O Amor em tempos de Golpe”, tendo como convidadas Anna Zêpa, Lubi Prates e Luz Ribeiro. Lá todos podem ler, desde que os textos sejam escritos por mulheres. No Minhocão, perto da entrada do metrô Marechal Deodoro.

Domingo – 29 de outubro – 18h … Organicidade – Show de Umanto – No Parlapatões … Músico apresenta as canções de seu cd Organicidade. Entrada franca. Na praça Roosevelt.

Segunda-feira – 30 de outubro – 21h … Lançamento do cd ‘Percepções Sonoro-poéticas’ – Raquel Martins … Este quarto cd da cantora e compositora Raquel Martins é o primeiro inteiramente feito em parcerias. A compositora se debruçou sobre textos de diversos letristas e poetas de diferentes estilos para criar melodias, harmonias e arranjos, o que atribuiu uma identidade própria a cada canção. Desta fusão entre a compositora e as letras surgiu o nome do disco: ‘Percepções Sonoro-poéticas’. Raquel divide o palco com Ge Ruiz (baixo) e Fernando Garcia (bateria). Couvert R$20. No Raiz Círculos Etílicos, à rua Alves Guimarães, 153, em Pinheiros. Ouça uma prévia do cd:

Terça-feira – 31 de outubro – 10h … Audiência pública sobre orçamento municipal da cultura em 2018 … Após o congelamento de mais de 47% das verbas em 2017 (e que permanece congelado até agora em pelo menos 35%), trabalhadores da cultura de SP se unem para reivindicar ampliações sobre o orçamento proposto para 2018 (que apresenta um corte de 15% e não chega nem a 0,8%) e sobre o Plano Plurianual (que ignora as metas do Plano Municipal de Cultura). A Frente Única da Cultura, que encabeça o movimento, conclama artistas a lotarem o Salão Nobre da Câmara Municipal de SP. No Viaduto Jacareí, 100, 8º andar.

Terça-feira – 31 de outubro – 19h30 … Pedro Tostes – no 23º Sarau GP Paulistano … Organizado e apresentado pelos poetas Rubens Jardim e Davi Kinski, o sarau Gente de Palavra comemora dois anos e homenageia um jovem poeta que se destaca no panorama literário nacional: Pedro Tostes. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena.

Terça-feira – 31 de outubro – 21h … Música no Baixo apresenta Felipe Bemol … Cantor e compositor paulistano faz show ‘voz e violão’ com as músicas de seu disco solo, ‘Santa Fé’, além de releituras de Chico, Tom, Gil, Chico César e outros. No Baixo Pinheiros Bar, à rua Guaicuí, 62, em Pinheiros. No ano passado, Bemol participou do grupo de artistas que criou um videoclipe protestando contra as tramoias políticas de Temer, Cunha, Renan, Jucá & Cia, na Câmara e no Senado. Um ano depois, tudo parece fazer ainda mais sentido. Ouça:

NÃO TEM ARREGO

(Felipe Bemol/Thiago Melo/Luisa Tolles/Eduardo Chatagnier)

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz

não vai calar

Cada gesto

Cada olhar

Cada sangue, direção!

Todos temos um lugar

não nos faça distinção

Nossa força singular

vai barrar a escuridão

Não iremos recuar

da ordem da opressão

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz

Não vai calar

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz

Não vai calar

Nossas almas, multicor!

Sonhos… trabalhador!

Nosso exasperado amor

abre os olhos, cantador

Vem pra somar sua luta ao meu fervor

e repare ao seu redor

é possível ver além

seu destino é o meu também

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz

Não vao calar

Aqui não tem arrego

Vamos tirar o seu sossego

E agora a nossa voz,

Ressoará!

Quartas-feiras – até 29 de novembro – 21h30 … Anhangabahy no Centro Cultural Butantã … O CCB recebe, às quartas-feiras, a banda Anhangabahy, formada por Hévelin Gonçalves, Rui Condeixa Xavier e Wady Issa Fernandes, artistas de práticas múltiplas, no teatro, na literatura e na música, que se uniram para dar voz aos sambas de Condeixa. Ingresso na base do ‘pague quanto puder/quiser’. Na av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882.

MAIS AGENDÃO >>> Na segunda-feira eu complemento o agendão com mais alguns eventos que ocorrerão de segunda à quarta-feira. Fique de olho porque o ‘agendão’ é permanentemente atualizado.

BOM FINDI A TODOS E

ATÉ A SEMANA QUE VEM!

