Eu tenho tanto pra lhes falar e é com palavras que eu sei dizer. Por mim, escreveria todo dia toda hora sem parar. Sobre tantos talentos que me encantam e às vezes se desencantam mas não se cansam da labuta da luta artística. Tantos passando dificuldades financeiras e criando belezas imensas, mesmo sem grana mídia ou reconhecimento. Queria elogiar cada um deles. Enaltecer suas letras criativas, sua postura digna independente alternativa. Abraçá-los ofertar meu verbo e sorriso como um sincero incentivo: prossigam persigam sigam não desistam. A gente precisa de música original de poesia marginal de sarau amizade de festa e alegria de diversidade em nossa vida e na cidade. Escrevam componham e disponham deste blog. Hoje o post está enorme e eu ainda tenho guardados vários textos prontos sobre artistas que gosto tanto. Aos poucos, passo a passo, perfaço esse enduro desvendo tudo e chego lá. É sempre já todo futuro. Quem anda encurta os caminhos do mundo. Borandá!

(O novo lay-out do site apresenta defeito no uso do texto em negrito. Mas se você clicar sobre as palavras em azul e itálico um link deve se abrir.)

TOM ZÉ:

CD, SHOW

E NIVER

No domingo, fui ao Sesc Pompeia assistir ao show do genial Tom Zé, que acaba de lançar seu cd ‘Canções Eróticas de Ninar’. Como sempre, ele contou causos, discursou indignado e deu show de musicalidade e humanismo, acompanhado pela excelente banda formada por Daniel Maia (guitarra/voz), Jarbas Mariz (viola, percussão, bandolim, voz), Cristina Carneiro (teclados/voz), Felipe Alves (baixo/voz), Rogério Bastos (bateria) e Marcelo Blanck (hertzé, berimblanck e instrumentos especiais). Só digo uma coisa: se você nunca assistiu a um show de Tom Zé, não deixe de reservar seu ingresso para o próximo, assim que houver. O cara é um talento reconhecido mundialmente, mas mantém a integridade artística que o leva sempre a inovar. Por isso este blog dos saraus e artistas alternativos o parabeniza. Em homenagem a ele, uma de suas canções e o meu texto abaixo:

Tom Zé gozou seus 80 anos com show no sesc Pompéia para gáudio e orgasmo da plateia. Tom Zé cheio de ai de ui de ó de onomatopeias. Tom Zé estudando o samba o jazz o brega divertindo e politizando a galera. Trocando as letras as notas tortas as pernas que sustentam a canção. Abrindo as portas do tesão da compreensão do gesto humano manifesto. Tom Zé divertido e diverso fez disco de sexo metendo o verbo o verso complexo no papo reto deixando ereto o sistema cognitivo. Tom Zé cheio de ideias antenas e cinco mil livres sentidos. Eterno menino e homem digno artista super ativo e superlativo super Tom Zé tão Zé que ele é. Tão vivo. Um Zé zen do bem e agri-agressivo sempre quando preciso. Tons a grané num só Zé. Único. Lírico quando quer. Teórico onírico crítico. De terno saia macacão parangolé pelado deitado em pé. Criativo pra dedé. Evoé, Tom Zé. Ser urbano de Irará baiano de SP dos sons tropix experimentais mix de mis brasis dos seus iguais na fome e na sede de tudo. Que David Byrne descobriu (putaquepariu!) pro mundo e que aqui ainda não tem as loas que merece. Mas quem te ouviu no sesc sentiu tua verve: quem te vê jamais esquece. Um brinde a ti e aos múltiplos tantos talentos teus. Parabéns, Tom Zé tom Zeus (tons ai tum-tum tons zói tum-tum tons uns tum-tum tons eus).

BEZÃO E O

FOLK NA KOMBI

Bezão foi convidado de um dos primeiros saraus da Maria. Indicação do Vlado Lima (ou das meninas do Maria?). Eu ainda nem o conhecia. Cantou ‘Mochileira’ e arrebanhou simpatias. Depois, pesquisei sua história. Do Rossa Nova, no Caiubi, apadrinhado por Zé Rodrix e por Tavito, ao Folk na Kombi com Felipe Camara e Jonavo. O poeta Léo Nogueira fala de seu profissionalismo, o jornalista Júlio Maria, do talento. Eu talvez acrescentasse ‘carisma’. Ouçam essa entrevista no programa do Adolar Marin. A primeira canção já conquista. Vejam o belo filme do trio, na sequência. Parece que essa kombi vai longe. Sábado eu tinha Sarau da Maria e não pude ir à gravação do novo dvd deles, no Ibira (tendo O Teatro Mágico e o grande Zé Geraldo por companhia). Mas roubei umas fotos (do Rafa Renzo, acima) pra você sentir o clima. Vamo viajar de Kombi?

A banda Folk na Kombi, formada por Bezão (voz, violão e percussão), Felipe Camara (voz, violão, banjo, guitarra e percussão) e Jonavo (voz, violão, bandolim), tem como marca registrada uma Kombi branca e vermelha. Surgiu em 2013 quando Bezão, Felipe e Jonavo decidiram se juntar para difundir Brasil afora a música folk. Os instrumentistas e compositores, que já faziam a mistura da música regional com outras sonoridades em seus trabalhos individuais, descobriram o folk como elemento comum.“Nós fazíamos folk, arrumamos uma Kombi e decidimos criar a Folk na Kombi”, conta Bezão. A respeito do espaço que o gênero musical vem ganhando por aqui nos últimos anos, Bezão diz: “Nós temos sentido que no mercado brasileiro há um burburinho com relação ao folk. A música folk, como essência, tem um poder de comunicação muito direto. É uma forma de se expressar com relação à vida cotidiana, à história propriamente dita. Ela fura bloqueios, fala com o povo.”

Após o projeto Caravana Folk (sequência de shows que a banda realizou ao lado de Nô Stopa, Wilson Teixeira e Renato Godá), surgiu a ideia do projeto Sunday Folk, em que eles recebem artistas da seara folk para um som ao vivo no Piratininga Bar, à rua Wisard, 149, na Vila Madalena. Confira. Aos domingos, 18h.

SARAU DA MARIA

… … … … … …

Sábado teve mais um Sarau da Maria. Mais um, não: foi um sarau muito especial. Versão pé no chão, sem palco e com mais emoção. Francisco Fanca nos emprestou seu alto astral e ainda cuidou do som. Os Poetas do Tietê deram show: bela performance e poesia anti-mídia, em dia com nossa dor, mas na trilha da alegria. Eu, Helen e Du declamamos Rogerio Duran, baita poeta da Vila. E a galera extravasou aliviada quando entrou Max Gonzaga com suas canções politizadas. Regina Tieko e Fábio Abramo nos trouxeram os Beatles e a Ciranda Poética, livro de poesia do coletivo Encontro de Utopias. E ainda teve uma mega-ultra-dupla que espalhou encantamento e arrepiou cada um de nós: Daniella Alcarpe, com sua beleza de voz. Ruan Trajano, com lindas canções e violão delicado. E a surpresa do ‘Momento Maria’ foi Silvia Maria declamar, em meio ao público, um poema dedicado a cada um dos presentes. E ainda teve muita arte no palco aberto. Saí de lá leve e contente (veja as fotos do Roberto Candido e as do Moacir Barbosa). Foi uma noite emocionante. Dia 19 de novembro, o sarau fecha o ano com um show sensacional de que falarei nos próximos posts: Festival dos Festivais. Aguarde!

AYRTON MUGNAINI

O contrabaixista Ayrton Mugnaini Jr é uma figuraça dos saraus. É jornalista, compositor, tradutor, pesquisador de música popular, escritor, radialista e humorista. Colabora com diversas revistas e variadas publicações. É autor de livros sobre Adoniran Barbosa, Roberto Carlos, Rita Lee, John Lennon, Chiquinha Gonzaga, Raul Seixas, o grupo Queen e outros, além da primeira enciclopédia sobre música sertaneja e da primeira grande pesquisa mundial sobre música e circo, para o Centro de Memória do Circo. Foi consultor da Enciclopédia da MPB (ART/Publifolha). É um dos produtores do programa Rádio Matraca e curador do Arquivo do Rock Brasileiro, criado pela Associação Cultural Dynamite. Integrante do grupo Tosqueira Ou Não Queira (TONQ) e d’A Banda, de Tato Fischer. Ex-Língua de Trapo e Magazine. Um dos diretores do Clube Caiubi de Compositores. Eu o conheci no sarau Sopa de Letrinhas, colocando, generosamente, seu talento de contrabaixista a serviço dos músicos que precisassem de acompanhamento. Depois, o reencontrei nas Segundas Autorais, do Clube Caiubi. Por fim, ele começou a aparecer no Sarau da Maria. Neste sábado, esteve lá, tocando e se divertindo com a rapaziada. No domingo, foi pela primeira vez ao Sarau da Casa Amarela, em São Miguel. Abaixo, um vídeo com uma de suas hilárias canções e o texto que ele escreveu (e me autorizou publicar) com suas impressões sobre esse fim de semana:

O texto do Ayrton:

“Se a Era dos Festivais de Televisão passou, agora estamos, pelo menos aqui em Sampa, numa igualmente boa e ainda mas democrática Era dos Saraus de música & poesia, que tem uma vantagem adicional: quem é da plateia também pode participar. E neste fim de semana fui plateia e participante em dois: o Sarau da Maria, na Vila Maria, e o Sarau da Casa Amarela, em São Miguel Paulista.

Sobre o Sarau da Maria, no sabadão, foi uma bela noite de tempo frio mas firme, se bem que eu teria pego até granizo e neve para ouvir ao vivo Daniella Alcarpe & Ruan Trajano, Max Gonzaga, Ligia Regina e Betto Ponciano e as poetisas Claire Feliz Regina e Silvia Maria Ribeiro, além do comando de Arnaldo Afonso e toda Sarraf que houver nessa vida, e tivemos ainda Alexandre Tarica e Aduzinda Barroso. E teve ainda muito mais gente que eu não conhecia e agora quero reouvir, como o grupo Poetas do Tietê. Tivemos ainda exposição de fotos de Saraus da Maria anteriores por Roberto Candido. Apenas alguns detalhes a lamentar: Daniel & Lu, Walter Zanatta e Sonekka Osmar Lazarini compareceram mas não se apresentaram no palco; Rosa Rocha, Márcia De Carvalho e Irene de Oliveira foram ausências sentidas; e neste ano não tem mais, só em 2017. Estarei lá!

E todo mês temos o Sarau Casa Amarela no bairro (não, não é cidade) de São Miguel Paulista; neste domingão participei pela primeira vez de um inteiro, e também foi muito bom. Novamente Silvia Maria Ribeiro e Claire Feliz Regina; desta vez Rosa Rocha participou; tivemos ainda o palhaço-cantor Alexandre Santo, os cantores Pérola Negra e Carlos Bacelar (nenhum parentesco com minha priminha Amanda Bacelar Mugnaini) e muito mais, sob o comando de Akira Yamasaki. Aasugoi desu!

Participei de ambos estes saraus cantando alguns de meus quase-sucessos e, já que sarau é soma, tocando contrabaixo com meio mundo, e de tudo: Secos & Molhados, Chico Buarque, Doobie Brothers, Villa-Lobos em arranjo caipira, Agnaldo Timóteo, Paulinho da Viola, muitas vezes formando uma boa cozinha com Tião Baia ao cajon. Sim, um belo fim de semana, e em muito bons ambientes!

(E pensar que há nem tanto tempo assim, em termos de Zona Leste paulistana, o Universo terminava no Tatuapé…)”

O NOVO LIVRO DE

CLAUDINEI VIEIRA

A Editora Benfazeja convida para o lançamento do livro ‘Olá, pequeno monstro do dia’, de Claudinei Vieira. O evento ocorrerá na quarta-feira, dia 19/10, a partir das 19h30. Na Patuscada – Livraria, bar & café, à rua Luís Murat, 40, na Vila Madalena. Pocket-show da grande intérprete Daniela Neris e a presença dos poetas Ricardo Escudeiro e Arnaldo Afonso (este blogueiro que vos escreve). A entrada é franca. O livro estará à venda por R$30. Na semana que vem eu conto como foi.

[POEMA]

olá, pequeno monstro do dia

que cresceu durante a noite e o coração

com suas garras de cotidiano e esmagamento

com sua fileira de dentes reais

olá, pequeno monstro do dia

com sua chuva de arrependimentos

com sua bolsa de horrores aberta

e cada pequeno verme saído da bolsa

com seus próprios dentes reais

cotidianos recorrentes comuns

sangrantes

a roer nossos pescoços duros

a cada passo nosso

a cada respirada nossa

a cada desejo remontado

olá, pequeno monstro do dia

que não se esconde em vielas

e não tem vergonha de se expor

que não se refugia na escuridão

[ não precisa mais se esconder nas sombras ]

até se orgulha de mostrar a língua podre

o sexo podre a mão podre o gozo podre

olá, pequeno monstro do dia

a nos mastigar o fígado

o sexo a mão o gozo

e ainda exige que sejamos

(ou digamos que somos) felizes

completos

maduros

adultos

ou humanos

pois sabe, e como sabe!,

que somos nós mesmos

que o criamos e cuidamos e alimentamos

pois sabe, e como sabe!, e como sabemos!,

que nunca seremos felizes

completos

maduros

adultos

ou, simplesmente, humanos

olá, Pequeno Monstro do Dia

olá

olá, pequeno monstro do dia

O NOVO CD DE

EDVALDO SANTANA

… … … … … …

“Acuado na defesa mais cansado que feliz

Eu não sei lidar com rato no meu taco falta giz

Mergulhado na frieza desses tempos de Caim

A cabeça tá na mesa o que é que eu vim fazer aqui?”

(versos da nova canção ‘Cabeça na Mesa’)

O grande cantor e compositor Edvaldo Santana, sempre presente nos saraus e nos movimentos políticos e culturais, está de cd novo. Chama-se ‘Só vou chegar mais tarde’. Encomende já o seu, porque Edvaldo é garantia de música e poesia de alta qualidade. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais: iTunes, Google Play, Spotify, etc. Para adquirir o cd, mande mensagem inbox para o facebook do Edvaldo ou por e-mail para edvaldosantana@hotmail.com

Algumas faixas do disco e uma entrevista com o músico podem ser conferidas no link abaixo:

http://podcast.unesp.br/podmpb-07102016-podmpb-edvaldo-santana-apresenta-seu-novo-disco-so-vou-chegar-mais-tarde

AGENDÃO

Devido a dificuldades variadas e incontornáveis, voltei a postar apenas uma vez por semana, todas as quintas-feiras pela manhã. Juntei meus pitacos poético-culturais (das quartas) com o agendão (das sextas). O post fica longo, mas não há outro jeito. Quando eu puder, retorno ao formato anterior, menor e mais adequado. Dito isto, já temos aqui a ‘superagenda dos saraus’ para o seu findi, com fotos, cartazes, links e vídeos. Se aparecerem novidades na programação, eu insiro (na sexta) e aviso pelo facebook. Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas no link da Agenda da Periferia. Informe-se, atue e divirta-se!

Quinta-feira – 13 de outubro – 20H30 … Warley Noua no Horácio Café … Músico, ator e poeta, vivencia a vida da maneira mais intensa possível, desconstruindo padrões e transmitindo muito mais do que boa música. Natural de Guarulhos, Warley leva a arte na bagagem e, debaixo do turbante, suas ideias são binóculos, olhando sempre além, pra frente, lá longe! Entrada R$10 (ou consumação mínima de R$30). Na Avenida Horácio Lafer, 245 (quase esquina com a Brigadeiro Faria Lima).

Quinta-feira – 13 de outubro – 21H30 … Liquidus Ambiento e After Jazz com DJ Dudão Melo … Nesta noite, discotecagem cheia de jazz, funk, grooves, samba-jazz e afrobeats. Show do grupo Liquidus Ambiento (às 21h30) na Sala do Autor e depois, às 23h30, AfterJazz com o dj Dudão Melo (produtor musical do coletivo Superjazz e um dos apresentadores do programa de rádio Jazzmasters). No Jazz nos Fundos, à rua Cardeal Arcoverde, 742.

Sexta-feira – 14 de outubro – 18h … Sarau Ermelino Ocupa – O essencial é invisível aos olhos … Apresentação musical do SK.A.P mc’s e lançamento do livro ‘Espinheiros’, do poeta Guilvan Miragaya. E o microfone aberto para intervenções artísticas. Na praça Benedito Ramos Rodrigues (esquina da av. Boturussu com rua prof. Antonio de Castro Lopes)

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h … NiverSarau dos Poetas Ambulantes … São 4 anos acreditando na força transformadora da poesia e realizando intervenções poéticas e distribuição de poemas em ônibus, trens e metrô. No aniversário, o coletivo Poetas Ambulantes convida amigos e artistas para a celebração. Sarau com microfone aberto, pocket-show com integrantes surpresa e bolo. No Rasta Bier, à rua Antônio Hélio de Azevedo Marques, 70, na Vila Inglesa (perto da Universidade Ibirapuera). Entrada franca.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h … MaySistah e ClaveDeLua na Carauari … Mayte e Bianca, ou melhor, May Sistah e Clave de Lua, fazem parte da Banda DaviDariloco. Nesse show, com guitarra, cajon e percussão, elas apresentarão releituras de Bezerra da Silva, Beatles, Janis Joplin, Elis Regina, O Rappa, Gabriel Pensador Jorge Ben Jor, Bob Marley, e outros nomes da música nacional e internacional. No Carauari Bar e Mercearia, à praça Carauari, 8, na Vila Maria.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Estreia filme “Jet-Lagged” – Núcleo Mirada … A exibição do filme (seguida de bate-papo com as artistas Karime Nivoloni, Liana Zakia e Christiana Sarasidou, do Núcleo Mirada) é parte da programação da Mostra do Fomento à Dança 2016 e é a primeira de uma série (confira a agenda completa clicando no cartaz). “Jet Lagged” é uma criação videográfica dos artistas Danilo Pêra e Gustavo Pera sobre a Ocupação “24 Horas Obra-Procedimento” realizada pelo Núcleo Mirada. O evento deve durar 50 minutos. Entrada franca, na Galeria Olido.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Fernandes e banda Mon Amour … Primeiro (às 19h30), Fernandes e banda fazem show com canções autorais. Depois (às 21h30), a banda Mon Amour interpreta os grandes clássicos do brega. Sem couvert. No Boteko Mandaki 2, à av Eng. Caetano Álvares, 800.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Espetáculo Grajaú Conta Dandaras, Grajaú Conta Zumbis … Peça do grupo de teatro Humbalada une diversas narrativas para traçar um perfil do bairro e da vida de seus moradores. A temporada se estende até 03/12. No Galpão Cultural Humbalada, à av. Grande São Paulo, 282 (perto da estação de Trem Grajaú). Contribua com quanto quiser/puder.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Lia Cordoni no 38 Social Clube … Show traz as canções autorais do cd “Samba-Fusão”, em parceria com o compositor Jairo Cechin, e canções inéditas, mais melódicas, do novo “momento zen” do casal. Participação da cantora Susie Mathias, que cantará suas parcerias com o poeta e letrista Oswhaldo Rosa. Couvert artístico, R$15. No 38 Social Clube, na rua Coronel Castro de Faria, 38, na Vila Romana.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Victão e Gui Zacura no BR Rock Beer … Victão (Victor Barros de Oliveira/Carburador Fumegante) e Gui Zacura apresentam versões do bom e velho rock dos anos 60 e 70, em arranjos acústicos de voz, violão, gaita, bandolim e flauta: Beatles, Dylan, Cream, Stones, Hendrix e Doors, além das composições de Gui Zacura. Na rua 7 de setembro,247, em Suzano.

Sexta-feira – 14 de outubro – 19h30 … Fios de Choro na Pauliceia Cultural … Formado por Wanessa Dourado (violino), João Pellegrini (violão de 7 cordas) Lincoln Pontes (cavaco) e Allan (pandeiro), o grupo traz no seu repertório composições e arranjos próprios, sempre buscando explorar toda a expressividade do violino, característica marcante dos solistas de choro. O show ‘Um violino No Choro” acontece na Pauliceia Cultural, espaço localizado em Pinheiros, conhecido por receber variadas manifestações culturais. Na rua Arruda Alvim, 127 (bem perto da av. dr. Arnaldo).

Sábado – 15 de outubro – das 10h às 18h … O Autor na Praça no Memorial da Resistência … O projeto ‘O Autor na Praça’ participa da 4ª Feira de Livros da Resistência e de História Política, organizada pelo Memorial da Resistência de SP e o Núcleo de Preservação da Memória Política. O Espaço Plínio Marcos, que existe há 17 anos na Feira de Artes da Praça Benedito Calixto, será montado lá. Presença de autores em tarde de autógrafos, bate papo com o público, exposição e venda de livros relativos à história da política brasileira e dos direitos humanos. Com Adriano Diogo, Audálio Dantas, Elza Lobo, Izaías Almada, João Roberto Laque, José Paulo Florenzano, Mario Sérgio de Moraes, Mouzar Benedito, Palmério Dória, Paulo Moreira Leite, Ricardo Carvalho e Rose Nogueira. A Feira de Livros da Resistência é anual e faz parte da programação “Os Sábados Resistentes”. No Largo General Osório, 66, em Santa Ifigênia.

Sábado – 15 de outubro – 11h … O Inconsciente é Poesia, a Voz é Pulsão … A psicanalista & poetisa Fernanda de Almeida Prado dialoga com Oscar Cesarotto. A seguir, apresentação de Chama Poética & Elogio da loucura, com a participação de Gabriel de Almeida Prado (voz & violão), Liw Ferreira (bandolim), Beatriz Pacheco (sax) & Alexandre Melo (segunda voz). Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915, em Pinheiros.

Sábado – 15 de outubro – das 14h às 20h30 … Festa Buteco do Rock – vivendo do rock … A Festa, que marca o início do futuro Buteco do Rock, será gratuita, e tocará rock do início ao fim. Além da diversão e do som, tem feirinha de vinis e filmes raros. No Charada Clube Vídeo, à rua José Antônio Fontes, 62 (perto da Av. Sapopemba).

Sábado – 15 de outubro – 14h … Sarau na Álvares de Azevedo … O programa Veia e Ventania – Literatura Periférica nas Bibliotecas – está de volta e os Poetas do Tietê fazem seu sarau na Biblioteca Álvares de Azevedo. Depois, cortejo poético pelas ruas da Vila Maria. Na Biblioteca Pública Álvares de Azevedo, à praça Joaquim José da Nova s/n.

Sábado – 15 de outubro – 14h … SARAU – Urbanista Concreto … Apresentado pelo escritor e poeta Germano Gonçalves, o sarau é realizado sempre no terceiro sábado do mês. Nesta edição, presença do poeta Daniel Brito lançando seu fanzine Protestizando. Na Força Cultural, à rua Francisco Lobo, 10, esquina com Rua Coruqueamas, no Pq. São Rafael.

Sábado – 15 de outubro – 14h … Beco no Parque – 7ª edição … Sarau com microfone aberto a músicos, poetas e performers. Entrada franca. Na rua Volkswagen, a 3 minutos da estação Conceição. O evento será na casa 2.

Sábado – 15 de outubro – 13h … Workshop Respeita as Minas e as Monas … O Coletivo Democracia Corinthiana convida para uma conversa sobre a importância de um posicionamento firme em prol da diversidade. No Erla – Espaço da Rosa, à rua Santo Antônio, 1025A, na Bela Vista.

Sábado – 15 de outubro – 15h … Cartografias canção feminina: compositoras brasileiras, séc. XX … Conheça as compositoras brasileiras numa perspectiva feminista. Saiba quem foram e são essas mulheres e suas obras, que muitas vezes conhecemos por suas vozes, mas que, no geral, têm seus nomes silenciados na imprensa e em trabalhos especializados. Roda de conversa sobre música com Carô Murgel, violinista, cantora, pesquisadora e divulgadora da música popular brasileira. Saiba mais no site http://www.mpbnet.com.br/

Sábado – 15 de outubro – 15h … Uma breve história da Ficção Cientifica … A ideia do curso – com Fábio Fernandes – é oferecer aos participantes um panorama da literatura de ficção científica, desde seus antecessores até a contemporaneidade, com um olhar adicional para a produção fora do eixo EUA-Europa (África e Brasil, em particular). No Instituto Sarath, à rua Humberto I, 183, na Vila Mariana.

Sábado – 15 de outubro – 16h … Lançamento do livro Pés, poemas de Adri Aleixo … O evento será realizado no Bar e Restaurante Lua Nova, Avenida Augusto de Lima, 233, sl. 42 (Segundo piso do edifício Malleta), Belo Horizonte-MG. A entrada é franca e o exemplar estará à venda por R$ 38,00.

Sábado – 15 de outubro – 17h … Sarau Grito Periférico … Membros do coletivo #MAIS, do Grajaú, convidam para seu primeiro sarau. Microfone aberto para quem chegar. ‘Grajaú existe e resiste em cada mulher, negra, negro, LGBT. Resistimos nordestinos, imigrantes e trabalhadores. Vem soltar seu grito!’. No Circo Escola Grajaú, à av. Dona Belmira Marin, 2417.

Sábado – 15 de outubro – 18h … Sarau Encontro de Utopias – 89ª edição … Um dos saraus mais legais da cidade, acontece sempre no terceiro sábado do mês. Capriche na sua apresentação, pois ela será gravada e, posteriormente, postada no youtube. Nesta edição, dois lançamentos da cordelista, poetisa e atriz Cleusa Santo: os livretos de trabalhos infantis ‘Um amor para o Saci’ e ‘Poeminhas’. Participação especial do grupo Lira Urbana, com 12 vozes, sob a regência de Rosana Danin. E o palco aberto, claro. No Centro Cultural São Paulo, à rua Vergueiro, 100.

Sábado – 15 de outubro – 19h … Sarau Manuel Bandeira – Músico Falhado Que Um Dia Engoliu Piano … Pelo décimo sexto ano consecutivo, a Ad Libitum realiza o sarau. Nessa edição, participação de Walter Egéa e Giovana Fernandes, que apresentarão versão musical para os poemas Desencanto, Analiaeliana e Pneumotórax; Beto Soul mostra sua versão para Ubiquidade, parceria com Léo Bia; o grupo Chá Com Porrada, dos parceiros Henrique Castilho, Caê Marques Augusto Souza, misturarão Bandeira e Odair José. E mais o compositor Rodrigo de Camargo, estreando no sarau. A plateia participa lendo e recitando os poemas de Bandeira. Entrada R$10. No Centro Cultural Tatuapé Ad Libitum, à rua Torrinha, 19.

Sábado – 15 de outubro – 19h … Poeta palestino, Mahmoud Darwish – recital Chama Poética … Declamação de poemas do grande poeta palestino Mahmoud Darwish, acompanhada pela apresentação musical de Salam Alsayyed, Oula Al-Saghir e Leonardo Bianchini. Roteiro e direção de Fernanda de Almeida Prado. Na Casa das Rosas, à avenida Paulista, 37.

Sábado – 15 de outubro – 20h … Luiz Cláudio Convida Paulo César Luz … O projeto ‘Luiz Cláudio Convida’ traz sempre um artista para um bate-papo informal, sobre sua vida, arte e influências, regado a música autoral e de grandes nomes da mpb e da ‘world music’. Na quinta edição, o convidado é o compositor e músico Paulo César Luz. No Corisco Mix, à rua Espírito Santo, 87, em Santos.

Sábado – 15 de outubro – 21h … Teca Amorim … Cantora se apresenta com convidados. No Bar Do Frango, à avenida São Lucas, 479. Entrada franca.

Domingo – 16 de outubro – 10h … Clown in Cena com TEVIA – Teatro Vinho e Alma … A Companhia de Teatro TEVIA, de Santos, apresenta na AEC 100ZALA seu trabalho denominado “Clown in Cena”. Depois, haverá roda de conversa com os atores do grupo. A entrada é franca e faz parte das comemorações do mês das crianças promovida pela Associação. Na rua Maria Branca, 471.

Domingo – 16 de outubro – 12h … Sarau Urutu – 11ª Edição – Aniversário de 1 ano … Nesta edição especial, o sarau será realizado na praça sítio Mirim com as seguintes atrações: Grupo M.Q.G (muros que gritam), Vander Che, Alan Alvico; Oficina de stencil; Coletivo Hu Manos (li ali) Guilherme Theodoro, Lais Boto e Regina Blank; Grupo Naipe do Samba; contação de história; doação de livros; voz, violão e microfone aberto.

Domingo – 16 de outubro – das 14h às 22h … XáBazar D de Jeans … XáBazar é o primeiro evento organizado pelo Brechó D de Jeans, com roupas, sapatos, acessórios e pocket-shows de Mel Farago, Victor Cali, João Marcos Bargas, Victor Concha e Gabriel Duarte. Na rua Rahal, 150, no Jardim Santa Mena, em Guarulhos.

Domingo – 16 de outubro – das 15h às 22h … Festival Mundo Pensante na Casa das Caldeiras … Serão 3 shows no salão principal, pistas com dj’s e música ao vivo no subsolo e no quintal, feira de vinil (Show Me Your Case), oficinas, flash tattoo (dois estúdios de tatuagens rápidas montados no evento) e bazar (La Muchacha). Com praça de alimentação. No Salão das Caldeiras, shows com Luiza Lian, Saulo Duarte e a Unidade, Charlie e os Marretas e dj Papaleo. No quintal, Je Treme mon amour, com os djs Ricardo Venturini, Madruga, Victor Zalma, Tide, Givly Simons (Figueroas). No subsolo, Noche Latina, com Quimbará e dj Gabriela Ubaldo. Na Casa das Caldeiras, à avenida Francisco Matarazzo, 2000, na Água Branca. Entrada franca.

Domingo – 16 de outubro – 19h … Hair Paz & Amor – O Musical … Grupo Makuná do Brasil faz remontagem do famoso musical que conta a história de um grupo de jovens lutando por paz e amor. No Teatro Flávio Império, à rua professor Alves Pedroso, 600, no Cangaíba.

Domingo – 16 de outubro – das 16h às 22h … Kali, Oto Gris + bandas em Osasco – Espaço PBN … Projeto Bandas Novas apresenta KALI + Oto Gris. Primeiro lote de ingressos a R$10. Na praça Antonio Menk 110, em Osasco.

Segunda-feira – 17 de outubro – 20h30 … Segunda do Reitor – Funkfize no Reitoria 237 … Com seu repertório de funk-fusion, a banda composta por baixo, bateria, guitarra, percussão e teclado, estreia na tradicional noite de jazz e música instrumental do Reitoria 237, à rua do Sacramento, 237, em São Bernardo do Campo.

Terça-feira – 18 de outubro – 19h … Lançamento – Psicologia do Esporte, de João Ricardo Lebert Cozac … Antes dos autógrafos, o autor conversa com o jornalista, apresentador e escritor Flávio Prado, sobre o livro e o tema: a psicologia no esporte. Na Livraria Zaccara, à rua Cardoso de Almeida 1356.

Terça-feira – 18 de outubro – 19h30 … Bate Papo com Emerson Alcalde e Lucas Afonso … O primeiro bate-papo do Projeto Criando Criadores reúne o rapper Lucas Afonso e escritor Emerson Alcalde, para falar sobre a arte e a cultura da periferia, dividindo suas experiências com poesia Slam, intervenções de rua, participação e organização de coletivos e estímulo ao desenvolvimento da cultura nas quebradas.Entrada franca. Na Ocupação Cultural Mateus Santos, avenida Paranaguá, 1633.

Terça-feira – 18 de outubro – 21h … Fernando Holanda – Pré lançamento do EP “Eu Nem Sabia” … Fernando é um violonista, cantor e compositor carioca. Gravou dois cds autorais com a banda SantaFé: “Parceria” e “Vai Varrer o Mapa”. Hoje em carreira solo é acompanhado por Guga Leão (baixo), Alisson Souza (guitarra) e Marco BZ (bateria). Ingressos a R$30 e R$20. No Bar Semente, à rua Evaristo da Veiga, 149, na Lapa, Rio de Janeiro.

Quarta-feira – 19 de outubro – 20h … Sarau de Poesia – Poesia com Pecado … Maria Helena Serrano e os poetas Francesca Cricelli e Vitor Miranda convidam para este primeiro sarau. Francesca e Vitor são os curadores destes encontros que começam com apresentação de alguns convidados e suas leituras; depois, o microfone é aberto a todos. Na primeira edição os poetas convidados são Ana Rusche, Samuel Luis Borges e Geruza Zelnys. No Quinto Pecado Café & Bistrot, à rua Coronel Artur de Godoi, 12, na Vila Mariana.

