Hoje tem muito som. Do bom. Tem uma pérola do Bruno Batista com a Dandara. Tem o arrepio que dá ao ouvir as verdades cantadas, desencantadas, pela Yzalu. Tem a necessária indignação das Despejadas. Tem a postura resoluta da Nina, da Gabi e da Alba. Tem uma legião de mulheres fazendo o destino com a própria mão em cada verso dos poemas falados da Mel e da Luiza Romão. Tem esses grandes artistas com a voz no coração. Então, ainda tem esperança. Na vida, na canção. E na nação.

… … … … … … …

Eles são jovens. Talentosos. Antenados. Não são crianças bobos alienados desideologizados nem filhinhos de papai: o carái, véi! Não se calam falam cantam gritam denunciam injustiças privilégios tretas cricas e quetais. Não estão nem aí pra famas artificiais não dão ibope ao the voice ao ópio dos ufanismos globais ou à euforia consumista dos merchands comerciais nem surfam na onda pasteurizada das rádios e tevês com seus jabás. Com eles não tem oba-oba micagens papéis estereotipados nem repeteco de clichês ou blablablás chicletizados. Seus olhos sinceros lançam versos espertos. Espetam: são setas de endereço certo. Seus verbos são de se decorar de corar a cara de cair o queixo e de arrepiar qualquer sujeito. Eles quebram o côco pra ver qual é de vera a vibe do desejo. Vêm da zona periférica entre o primeiro levante do sexo a química dos sentidos a saliva fresca do beijo proibido e da luta por um lugar maneiro, livre, sem preconceito, pra semear amor-próprio e respeito ao próximo. De um jeito meio louco meio sem jeito meio assim do seu jeito. A fórmula inédita indescoberta está sendo desenvolvida enquanto se caminha. São jovens comprometidos com a minha e a tua vida. Você já deveria saber ou reaprender a sentir a poesia que eles têm a dizer sobre o novo o que veem sobre um trem que já vem que já vem que já vem… Nas vozes nas asas nos corpos em brasa na luz que extravasa e já grassa por aqui. Ouça esses moços moças que força que raça que fúria e que graça de ouvir:

… … … … … … …

AS DESPEJADAS,

NINA & GABI,

YZALÚ E ALBA

… … … … … … …

A banda As Despejadas (no vídeo acima e na primeira foto lá no alto) surgiu a partir de uma atividade escolar e se tornou ferramenta de protesto através da música. Formada por 5 moradoras do bairro dos Pimentas, na periferia de Guarulhos (Aline Maria, 16, Lídia Martiniano, 18, Nataly Ferreira, 17, Vitória Silva, 17, e Ariadne Pereira, 20) a banda marca presença em saraus, festas e encontros culturais e educacionais de Guarulhos e São Paulo. ‘Cantamos as dores do povo que é oprimido, que é despejado da sociedade, sem voz nem vez, e que é visto como ‘resto’: uma realidade que nós, mulheres, negras, da periferia, entendemos bem’, ressalta Vitória.

Nina Oliveira é de Guarulhos-SP. Para seus shows, escolhe músicas com posicionamento político, pois não quer ser apenas cantora e compositora, mas uma verdadeira ‘artivista’. Deseja que sua música exale reflexão sobre questões existenciais, sociais, raciais e de gênero. (Leia o que já falei sobre ela nesse outro post.)