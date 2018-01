Anota aí: agora, toda manhã de sexta-feira, tem a sua ‘agenda’ aqui. Sempre o melhor dos saraus & o escambau para o seu findi ser mais legal. Um agendão maior e com conteúdo: fotos, cartazes, links e vídeos. Na quarta-feira de manhã, continuam os posts com os meus pitacos sobre política cultural, música, poesia e nossa vida doida e doída. E que é também bonita, claro, como nos canta o inesquecível Gonzaguinha. Pois tudo fica mais belo e parece eterno quando se vive com prazer. E é justamente isso que eu sinto quando escrevo pra vocês. E vem mais por aí… Aguardem!

… … … … … …

AGENDÃO



… … … … … …

Agenda da Periferia, como os shows de samba e hip hop, as peças de teatro, os festivais, as oficinas e os vários eventos literários. Informe-se, atue e divirta-se! Além das sugestões abaixo, acompanhe também as muitas opções contidas nesse link dacomo os shows de samba e hip hop, as peças de teatro, os festivais, as oficinas e os vários eventos literários. Informe-se, atue e divirta-se!

1 a 2/julho – sexta-feira/sábado – das 7h (sex) às 18h (sáb) … Ato Ambiental e Cultural … Apresentação do atual cenário de impactos ambientais junto ao Rio Cabuçu de Cima (área pública recentemente invadida por empresas sem os devidos licenciamentos ambientais) e exposição do risco de futuras enchentes. Presença de coletivos ambientais, culturais e de grupos de melhor idade de São Paulo e Guarulhos. Rua Mário Haberfeld. Apresentação do atual cenário de impactos ambientais junto ao Rio Cabuçu de Cima (área pública recentemente invadida por empresas sem os devidos licenciamentos ambientais) e exposição do risco de futuras enchentes. Presença de coletivos ambientais, culturais e de grupos de melhor idade de São Paulo e Guarulhos.

1/julho – sexta-feira – 19h … Jeca’s Blues No Metrópole … Ótima banda de blues e rock formado por Dari Luzio (guitarra e vocal), Legrini (baixo e gaita) e Metrópole, na Barra Funda. … Ótima banda de blues e rock formado por(guitarra e vocal),(baixo e gaita) e Vicente (bateria). No bar, na Barra Funda.

2/julho – sábado – das 10h às 21h … Centenário do violonista Antonio Rago … Homenagem ao violonista, compositor e professor que foi um dos responsáveis pela introdução do violão elétrico no Brasil. Acompanhou Silvio Caldas, Francisco Alves e Aracy de Almeida. Bili e o Regional do Rago, no Teatro Sérgio Cardoso Show com, no www.apropucsp.org.br , no Bixiga. Entrada franca. Veja a programação completa no … Homenagem ao violonista, compositor e professor que foi um dos responsáveis pela introdução do violão elétrico no Brasil. Acompanhou Silvio Caldas, Francisco Alves e Aracy de Almeida.

2/julho – sábado – das 10h às 16h … Festa Junina dos Abrigos … Música e dança, brincadeiras e gincanas, bingo e brechó. Festa beneficente com as crianças e adolescentes dos abrigos. O valor do ingresso, R$ 15,00, dá direito a um salgado, um refrigerante e um doce. O dinheiro arrecadado é repassado aos abrigos participantes: Edel Quinn, Mãe Legionária e Sol e Vida. Na Rua Luís Gama, 554, Cambuci. … Música e dança, brincadeiras e gincanas, bingo e brechó. Festa beneficente com as crianças e adolescentes dos abrigos. O valor do ingresso, R$ 15,00, dá direito a um salgado, um refrigerante e um doce. O dinheiro arrecadado é repassado aos abrigos participantes:Na Rua Luís Gama, 554, Cambuci.

2/julho – sábado – 14h … Goela Festival … Festival movimenta a cena cultural alternativa: presença dos poetas Willian Dellarte e das bandas Alcoóliques, Xerxes e Possível Banda, além de grafiteiros, ilustradores e intervenções teatrais. Entrada grátis, aceita-se agasalhos para doação. No EPS Bar, a duas quadras do metrô Bresser/Mooca. … Festivalmovimenta a cena cultural alternativa: presença dos poetas Ni Brisant e das bandas, além de grafiteiros, ilustradores e intervenções teatrais. Entrada grátis, aceita-se agasalhos para doação. No, a duas quadras do metrô Bresser/Mooca.

2/julho – sábado – 18h … Acústico no CEU Jaçanã … O cantor e compositor Fernandes apresenta canções de seus três cds: Modernas (2009), Sobre Outras Coisas (2011) e Paralelo (2014). Também interpreta sucessos de Zeca Baleiro e Gilberto Gil. No Ceu Jaçanã. … O cantor e compositorapresenta canções de seus três cds:(2009),(2011) e(2014). Também interpreta sucessos de Zeca Baleiro e Gilberto Gil. No

2/julho – sábado – 19h … Sarau A Plenos Pulmões … O poeta e agitador cultural Guaracy. Cinco anos de microfone aberto dando voz aos poetas. As inscrições começam às 18h. Apresentação de Casa das Rosas. … O poeta e agitador cultural Paulo D’Auria lança seu livro. Cinco anos de microfone aberto dando voz aos poetas. As inscrições começam às 18h. Apresentação de Marco Pezão . Na

Catedrais

Força sutil e estrondosa

a nossa, catedral

erguida no peito vazio – no silêncio dos olhos,

sós e incessantes

construímos um penhasco,

ponte de uma dor a outra. Como todo ser vivo,

hoje estamos

cada um com seu vício.

… … … … … … …

2/julho – sábado – 21h … Encontros & Cantorias … Os músicos Cícero de Crato (vocal) e Fabio Bello (vocal e viola caipira) promovem encontros com m Bar Do Frango. úsicos afinados com sua proposta de mostrar os ‘diversos interiores’ do nosso país, apresentando ao público canções inéditas, autorais e grandes sucessos do cancioneiro popular. No … Os músicos(vocal) e(vocal e viola caipira) promovem encontros com m

2/julho – sábado – 23h30 … Festa Sirigaita … Estreia de Amauri Terto como residente ao lado do DJ Seffra. A festa recebe ainda Karen Kopitar (Naïve Bar) e João Paulo (Tô de Bowie), em uma noite repleta de soul, rock e brasilidades. No Graffiti House, na Praça Roosevelt. … Estreia decomo residente ao lado do. A festa recebe ainda(Naïve Bar) e(Tô de Bowie), em uma noite repleta de soul, rock e brasilidades. No, na Praça Roosevelt.

3/julho – domingo – 19h … Festa Junina com o ANJO – Estátua Viva … Forró pé-de-serra, quadrilha, comidas típicas, vinho quente e quentão. Na Igreja da Consolação, na Praça Roosevelt. … Forró pé-de-serra, quadrilha, comidas típicas, vinho quente e quentão. Na, na Praça Roosevelt.

4/julho – segunda-feira – 18h … Sarau da Ponte pra Cá – edição de julho … Toda primeira segunda-feira de cada mês, o sarau ocupa uma praça, com microfone aberto para todas as expressões artísticas. Na rua Aroldo de Azevedo, em frente ao CITA, no Campo Limpo. … Toda primeira segunda-feira de cada mês, oocupa uma praça, com microfone aberto para todas as expressões artísticas. Na rua, em frente ao CITA, no Campo Limpo.

6/julho – quarta-feira – 18h30 … ‘Dicionírico: prosa poesia e riso’, de César Magalhães Borges … De A a Z, em forma de dicionário e com linguagem leve e bem-humorada, o poeta Livraria Martins Fontes. … De A a Z, em forma de dicionário e com linguagem leve e bem-humorada, o poeta César Magalhães Borges nos brinda com contos, crônicas, esquetes teatrais, poemas lúdicos, satíricos e frases absurdas. O lançamento do livro e um bate-papo com o autor acontecem na

… … … … … … MOSTRA A TUA CARA! … … … … … …

Nessa seção, sempre um artista que está na batalha, lutando contras os esquemas do jabá pra poder mostrar seu som e suas ideias. Confira:

Valciãn Calixto é punk. Não é exatamente um cantor: ele xinga, grita, desafina, goza. Solta os bichos. Dá nome aos bois. O nome do cd dele é Foda! Não prima por belíssimas canções de elaboradas harmonias. Tampouco é facinho. Não tem refrão com onomatopeia. Não é dos que se assovia distraído na sorveteria. Mas é foda. Tem conceito e temas polêmicos. Tem opinião e culhão. Não é qualquer nota, não. Vale a viagem. Tem histórias em que habitam uns personagens muito canalhas que todos conhecemos bem. E tem a voz dos oprimidos, dos seviciados, dos fodidos. Isto é Calixto: agressivo e nada ‘bonitinho’. Prepare seu jogo de cintura e sua esquiva. Ele nos joga na cara umas verdades muito bem cuspidas. Você, güenta essa briga? O cara incomoda. Ele é foda!

… … … … … …

NÃO À CULTURA

DO ESTUPRO

… … … … … …