Na última sexta-feira, 31, José Mayer foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo. No mesmo dia, a emissora afirmou que apurou o caso e tomaria providências. Nesta segunda-feira, 3, a Globo confirmou que decidiu não escalar o ator para a próxima novela das nove, de Aguinaldo Silva.

Procurada pelo E+, a Comunicação da Globo definiu a decisão como uma atitude isenta e responsável da emissora “de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita”.

A emissora ainda reforçou que a atitude deles sempre será a de defender que casos como esse sejam apurados, “ouvindo e oferecendo todo apoio às duas partes”.

No caso do cantor Victor Chaves, jurado do The Voice Kids acusado de agredir a esposa grávida, a Globo também afastou o sertanejo até o fim do reality.

Leia a nota da Globo na íntegra:

“No que diz respeito à escalação, sim, a Globo decidiu não escalar José Mayer para a próxima novela das nove de Aguinaldo Silva, prevista para ir ao ar em 2018. Essa é uma atitude isenta e responsável da Globo de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita. E não é uma atitude isolada. A atitude da Globo será sempre essa. A de defender que casos como esse devem ser apurados, ouvindo e oferecendo todo apoio às duas partes, dando possibilidade para que a verdade aflore e criando condições para que não se repitam. Foi isso que fizemos. E é isso que sempre faremos.”