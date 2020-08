'Zorra' volta com episódios inéditos após gravações na quarentena

Atores da nova temporada do 'Zorra' em 2020 Foto: Globo / Divulgação

O humorístico Zorra voltará ao ar com episódios inéditos a partir do próximo sábado, 15, na Globo.

Segundo a emissora, os programas contarão com gravações feitas no início do ano, antes da pandemia do novo coronavírus, cenas feitas pelos artistas em suas casas e também outras gravadas em cidades cenográficas com equipe reduzida, sob "protocolo de segurança".

Nas gravações em casa, os atores receberam kits com câmera, luz e microfones, e contam com a direção, à distância, de Mauro Frias.

"A ideia de estar na casa dos atores, usando um equipamento tão leve, cria um universo de possibilidades inusitadas. A quarentena é uma nova fronteira para o humor do Zorra", opinou o diretor-geral em comunicado divulgado pela Globo.

Entre as esquetes da nova temporada, haverá diversas citações à pandemia. Em uma delas, haverá uma paródia da clássica cena de 'briga de comida' em um café da manhã entre Fernanda Montenegro e Paulo Autran em Guerra dos Sexos, mas, desta vez, com álcool gel.

Alguns novos atores foram confirmados no elenco da temporada do Zorra em 2020, como Diogo Vilela, Marisa Orth, Robson Nunes, Victor Lamoglia e Karina Ramil.