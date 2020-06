‘Zorra’ fará pausa de um mês para estreia de ‘Diário de um Confinado’

Cena do programa de humor 'Zorra' Foto: Renato Rocha Miranda / Divulgação

A Rede Globo confirmou que o programa humorístico Zorra fará uma pausa após 27 de junho e retornará em agosto. Em seu lugar será exibido, em julho, o Diário de um Confinado, produzido por Bruno Mazzeo e sua esposa, Joana Jabace, inteiramente dentro de casa.

A nova atração estreará primeiro no Globoplay, serviço de streaming da Globo, em 26 de junho, e passará a ser exibido no canal da emissora a partir de 4 de junho. A produção terá quatro episódios, e segundo a emissora fará “uma crônica das situações tragicômicas do isolamento social”.

Estrelado por Bruno Mazzeo e com direção artística de Joana Jabace, o programa também será exibido a partir de 6 de julho no canal de televisão por assinatura Multishow, e terá trechos exibidos ao longo da programação do canal GNT.

A Globo reforçou que a pausa no Zorra é “temporária” e que o programa retornará em agosto, mas sem confirmar se ele manterá formato atual, de apresentação de algumas esquetes gravadas nas casas dos atores e a reapresentação de outras que foram exibidas ao longo dos últimos anos da atração, exibida nas noites de sábado.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais