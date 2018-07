‘Zeca, Nino, Pedro, sem Biba’: atores de 'Castelo Rá-Tim-Bum' postam imagens de reencontro

Elenco de 'Castelo Rá-Tim-Bum' Foto: Reprodução de cena de 'Castelo Rá-Tim-Bum' (1997) / TV Cultura

Os protagonistas do seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum, que foi exibido pela TV Cultura nos anos 1990, estiveram juntos para gravação de um especial do Dia das Crianças do Programa do Porchat, da Record TV. Os atores publicaram algumas imagens do reencontro no Instagram.

Cássio Scapin, intérprete do personagem Nino, Luciano Amaral, o Pedro, e Freddy Allan, que dava vida a Zequinha, postaram as imagens, lembrando a ausência da outra protagonista, Cinthya Raquel, a Biba. “Zeca, Nino, Pedro, sem Biba”, escreveu o ator Luciano Amaral.

Zeca, Nino, Pedro sem Biba #CasteloRatimbum Uma publicação compartilhada por Luciano Amaral (@lucianoamaral) em Out 9, 2017 às 7:24 PDT

Freddy Allan também publicou uma imagem dos três, junto com o comediante Fábio Porchat.