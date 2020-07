Zeca Camargo elogia jornalismo da Band ao detalhar novo programa

Zeca Camargo e Mariana Godoy Foto: Instagram / @bandtv

Zeca Camargo e Mariana Godoy falaram sobre o novo programa que marcará a estreia dos dois na Band, na próxima segunda-feira, 3, às 9h, durante live no perfil da emissora no Instagram na manhã desta quinta-feira, 30.

A atração, que será exibida no horário da manhã, e trará Mariana na apresentação e Zeca como diretor. Ainda não há um nome definido. Foram disponibilizadas quatro opções para o público votar (leia mais aqui): Vem com a Gente, Nossa Manhã, Bom Te Ver e Melhor Agora.

O programa entrará na faixa de horário do Aqui na Band, programa que teve Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe como dupla inicial de apresentadores e passou por reformulações recentes, incluindo a demissão de ambos.

Zeca e Mariana destacaram que a interatividade será o carro-chefe do programa, com quadros como o Nó na Crise, o Vem Me Visitar e o Me Dá Uma Chance, que serão baseados em vídeos e mensagens dos espectadores. Também haverá um momento culinário, em que o público deve votar para escolher a receita.

"A gente tem, claro, pessoas que nos orientam com informações oficiais, um advogado, um médico, mas, sobretudo, esses debates serão com pessoas comuns, como você", explicou Zeca Camargo. "Não dizemos não a nenhuma ideia", comentou, em outro momento.

Entre os temas previstos para o programa de estreia, estão os "heróis da pandemia", "como fazer os filhos prestarem atenção em aulas online" e também materiais ligados aos estados da Bahia e do Amazonas.

'Jornalismo tem a nossa parceria e até a prioridade'

Após pergunta sobre a presença de "jornalismo" no programa, Zeca Camargo respondeu: "Vai ter muito. A gente sem a equipe de jornalismo da Band não dá um passo!"

Na sequência, fez outros elogios ao departamento de jornalismo da emissora, "sob o comando do [Fernando] Mitre, o Rodolfo [Schneider], gente que entende e respira o jornalismo. Eles têm a nossa parceria e até a prioridade. A gente entende e vai respeitar e honrar esse espaço do jornalismo."

Questionada sobre uma possível abordagem do "mundo das celebridades", a dupla desconversou. "O que a gente vê hoje é que tem muita gente que 'fala de', mas não 'fala com'. Se a gente falar com a celebridade, pode até falar dela...", disse Mariana, recomendando o programa de Catia Fonseca, à tarde, para quem quiser se informar sobre o tema.

Ao falar sobre o programa de estreia, Zeca Camargo abordou a profissão dos motoboys: "Entregadores de comida, que a gente sabe que estão trabalhando como loucos. Nem sempre reconhecidos, aliás, quase nunca reconhecidos. A gente tem logo no programa de estreia esses entregadores defendendo a sua posição".

"São esses entregadores que estão fazendo as cidades, grandes e pequenas, se movimentarem. Eles saem de casa para a gente não precisar sair. A gente vai honrar essas pessoas nesse programa", prossegue.

Sobre sua saída da Globo, Zeca comenta: "Deixei a TV Globo e vim para cá em 48 horas, fui super bem-vindo. Aí fiquei sabendo que ia trabalhar com essa 'gênia' [Mariana Godoy]. Eu trabalhei 24 anos na TV Globo, significa que você desacostuma de mudar de emprego. Foi uma chegada muito fácil."

Mariana Godoy, que trabalhou por muitos anos como jornalista, comentou que prefere trabalhar no entretenimento: "Gosto mesmo de ter a liberdade de interagir com o telespectador. No jornal de bancada você dá a notícia, é tudo muito sério, mas é muito igual. Eu gosto da conversa, da interação, da troca, da entrevista olho no olho".