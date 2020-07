Zeca Camargo é contratado pela Band para trabalhar em nova função

Zeca Camargo durante coletiva de imprensa do 'Vídeo Show' Foto: Raphael Dias / Globo / Divulgação

A Band anunciou a contratação de Zeca Camargo na tarde desta sexta-feira, 3. O apresentador estava sem emissora desde o último dia 27 de maio, quando foi confirmada a não renovação de seu contrato com a Globo.

Segundo comunicado divulgado pela assessoria da Band, Zeca será diretor executivo de produção, em uma "parceria que envolve comandar toda a área de produção e entretenimento, criar, desenvolver e produzir novos conteúdos." A emissora ainda fala em um "formato de remuneração inovador".

Recentemente, o canal passou por outras mudanças em seu quadro de funcionários. Entre elas, a demissão de Luís Ernesto Lacombe e a contratação de Mariana Godoy.

Confira abaixo a íntegra do comunicado da contratação de Zeca Camargo pela Band:

"A Bandeirantes tem o prazer em anunciar a contratação de Zeca Camargo para assumir a função de Diretor Executivo de Produção, com isso consolidando mais um passo rumo a unificação das plataformas de rádios, televisões e digital do Grupo.

Zeca tem uma carreira de sucesso, com passagens por MTV Brasil, TV Cultura, Folha de São Paulo, TV Globo, em várias atividades criativas. Ele também escreveu vários livros de sucesso, como “A Fantástica Volta ao Mundo”, que se tornou um best-seller, “De A-HA a U2 - Os Bastidores das Entrevistas do Mundo da Música”, “1.000 Lugares Fantásticos no Brasil”, “Novos Olhares”, “Isso aqui é seu - A Volta ao Mundo por Patrimônios da Humanidade”, “Eu Ando pelo Mundo: Paris” e o mais recente “Elza”, uma biografia da cantora Elza Soares.

Diferentemente do que está sendo dito nos últimos dias, com o acirramento no dia de ontem e por conta de uma simples visita do Zeca à sede da Band, somente ontem sacramentamos sim os detalhes da parceria que envolve comandar toda a área de produção e entretenimento, criar, desenvolver e produzir novos conteúdos.

Também, diferentemente das invenções e especulações maldosas e fake news por parte de alguns, à caça desesperada de audiência e/ou atenção, sem nenhuma fonte confiável e obviamente nenhuma credibilidade, Zeca vem para a Band com um formato de remuneração inovador e condizente com os tempos em que vivemos no Brasil e no mundo.

Aproveitamos para agradecer todos nossos colaboradores, de todas as áreas do Grupo, que são incansáveis na luta diária, com dedicação e esforço, na superação dos desafios dos novos tempos. A eles devemos respeito e gratidão. Também aos nossos parceiros, telespectadores, ouvintes, clientes, fornecedores e amigos, que tenham certeza que estamos com o olhar para o futuro, cuidando do presente e respeitando nossa história.

Seja bem-vindo, Zeca. Desejamos mais sucesso ainda a você e à Band nesta nova fase de nossas vidas!"

