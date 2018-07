Zeca Camargo é chamado de vilão no 'PopStar' e recebe críticas nas redes

Zeca Camargo não votou em Claudio Lins sob a justificativa de que atrelava a música 'Lembra de Mim' a Ivan Lins Foto: Reprodução de cena do programa 'Popstar'/Rede Globo

No programa PopStar deste domingo, além das apresentações, um dos jurados foi o foco dos comentários nas redes sociais.

Zeca Camargo foi o único jurado que não votou na apresentação de Claudio Lins, que interpretou a música Lembra de Mim em homenagem ao pai, Ivan Lins.

Fernanda Lima perguntou o que tinha acontecido, e ele respondeu: "Olha, é incrível. Eu sou fã dessa família inteira, já tem uma nova geração dessa família. Mas, quando você canta uma música do Ivan, a referência é fortíssima, aí fiquei lembrando mais do seu pai do que de você", começou.

Fernanda, então, questionou se Claudio deveria ter escolhido outra música. "É uma homanegem lindíssima, a gente está no Dia dos Pais, mas eu fiquei com aquela referência. E no gol a gol eu sou o Ivan", disse, com tom de desculpas. Claudio rebateu, desconfortável: "E por isso eu não merecia seu voto? Poxa..."

A plateia reagiu em favor de Claudio.

Mais tarde, Zeca criticou também Rafael Cortez. Depois de pedir uma mudança de estilo ao humorista, ele afirmou que queria o 'outro' Rafael Cortez. "Aquele que eu vi nas outras [apresentações]."

Com humor, mas não sem uma pontada de crítica, Cortez respondeu: "Vocês têm que decidir o que vocês querem, gente."

O humorista ainda disse que Zeca era o 'vilão' da edição deste domingo. "Não tem vilão nenhum. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem que dar a sua opinião. Não pode votar só para ficar agradando aqui, né", rebateu Fenanda Lima.

