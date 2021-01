Zeca Camargo detalha novo programa de viagens: 'além do cartão postal'

Zeca Camargo Foto: Band / Divulgação

Zeca Camargo falou sobre seu novo programa, Zeca pelo Brasil, que estreia na próxima quinta-feira, 7, no projeto Band Verão.

"A ideia é visitar ambientes não tão explorados pelos turistas e deixar transparecer ao público esse deslumbramento das descobertas", conta o apresentador, em comunicado divulgado pela emissora.

Ao todo, serão quatro episódios mostrando paisagens do Rio Grande do Norte, como a praia de Genipabu, a tenda do Sheik do Deserto, Maxaranguape, praia de Maracajaú, Cajueiro de Pirangi e um encontro com o Quarteto Linha, sambistas potiguares.

"Vamos além do cartão postal. Gosto de viajar e ir explorando tudo, por isso fomos muito felizes nas escolhas. Como eu só conhecia Natal, todas as experiências foram genuínas e realmente fiquei fascinado", afirmou Zeca Camargo.

"A grande atração de tudo isso é a natureza. Sem dúvida, é um dos litorais mais bonitos do Brasil. Eu brinco que todos esses programas que estamos produzindo são como pequenas caças ao tesouro: nós vamos procurando e achando um pouco de arte, cultura e paisagens de tirar o fôlego", conclui.

O programa Zeca pelo Brasil vai ao ar às quintas-feiras, somente durante o mês de janeiro, às 22h45.